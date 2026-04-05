Вскрытие черепа, романы без обязательств с Фриске и Кореневой и побег жены из секты: что заставило Кирилла Андреева бросить алкоголь?
Певцу, известному зрителям по хитам «Тучи» и «Тополиный пух», а также ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет всё» и «Тур с Иванушками», Кириллу Андрееву 6 апреля исполняется 55 лет. Этот артист, чье имя стало символом эпохи 90-х, прошел путь от московского спортсмена до секс-символа страны. Однако за внешностью «правильного мальчика» скрываются мрачные тайны: закулисные драмы, потеря коллег, опасная зависимость и скандальные откровения, едва не разрушившие репутацию. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаКирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в московской семье. Отец был заслуженным строителем России, а мама — главным технологом в типографии. Искусством в семье Андреева занимались бабушка — она пела в хоре Митрофана Пятницкого — и двоюродный дедушка, который выступал в ансамбле Игоря Моисеева. Когда мальчику исполнилось десять лет, отец ушел из семьи. Матери пришлось самостоятельно поднимать сына на ноги.
В отличие от многих коллег по цеху, Кирилл не зубрил сольфеджио во дворе музыкальной школы. Он был королем дворовых игр, а его настоящей страстью стал спорт. В 12 лет парень прошел жесткий отбор в школу плавания, где из тысячи мальчишек отобрали лишь десятерых. Упорство привело его к званию кандидата в мастера спорта, но в конце 80-х перспективы «кормить» мышцами оказались туманными.
Переломный момент настал, когда он увлекся бодибилдингом и, вдохновленный Арнольдом Шварценеггером, начал усердно качать свои «банки». Однажды будущий артист увидел объявление о наборе в школу моделей Вячеслава Зайцева. Благодаря высокому ростому, спортивному телосложению и выразительному лицу Андреева приняли. Несколько лет Кирилл проработал в Доме моды Зайцева, съездил в США и окончил там курсы фотомоделей. По слухам, тогда же он сделал ринопластику.
Когда парень вернулся в Россию, то снялся в музыкальных клипах Лаймы Вайкуле, Светланы Владимирской и даже исполнил эпизодическую роль в фильме «Ширли-Мырли». Уточняется, что Кирилл также танцевал в ночных клубах. В одном из них состоялось судьбоносное знакомство будущего певца с Натальей Ветлицкой. Позже она рекомендовала артиста композитору Игорю Матвиенко.
«Вряд ли она помнила меня, но я набрался смелости, подошёл и признался: «Так петь хочется…». А Наташа говорит: «Ой, а мой знакомый композитор Игорь Матвиенко как раз набирает парней в группу. Я вас познакомлю…» — вспоминал Андреев.
«Иванушки International»Сначала Матвиенко планировал создать группу из пяти человек — трёх парней и двух девушек. В 1994 году Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов прошли прослушивание. Позже к ним присоединился Игорь Сорин. В результате продюсер оставил бойз-бэнд.
Сначала артистам не удавалось стать успешными. Но однажды Матвиенко решил создать клип на композицию «Тучи», которая была написана в очень непривычном для слушателя стиле. В случае неудачи группу распустили бы. После выпуска клипа на коллектив обрушилась популярность, «Иванушки» давали по три выступления в день.
В это же время Андреев всё чаще прикладывался к алкогольным напиткам.
«Я ему запрещала употреблять крепкий алкоголь, но он и вином мог напиться до беспамятства. Часто говорила Кириллу, что он должен быть хорошим отцом и бросить пить. Угрожала, что уйду, если он не перестанет. Сейчас странно про это вспоминать», — признавалась супруга исполнителя.
Многие говорили о том, что коллектив словно преследовал злой рок: гибель Игоря Сорина, а затем и смерть Олега Яковлева от цирроза печени. Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов боялись, что и их ждет такая же участь.
«Олежка выпивал и были моменты, когда мы собирались втроём, без Игоря Матвиенко, без директоров, и я говорил: "Тебе нужно убавить пыл". Уже люди видели, как он приходил нетрезвый на концерты, и появились слухи: "Иванушки» — алкоголики"», — делился артист в программе «Секрет на миллион».
Сольная карьера Кирилла АндрееваВ 2000-х, параллельно с участием в группе, Кирилл Андреев начал сольную карьеру. Знаменитый продюсер этому не препятствовал. Единственный сольный альбом певца вышел в 2009 году и получил название «Я продолжаю жить». В 2016 году в эфире «Русского радио» Андреев представил песню «Первые слова».
Болезни Кирилла Андреева
«Мне вскрывали череп», — рассказывал Андреев в одном из интервью.
В 2001 году музыкант перебрал с алкоголем и ввязался в драку прямо на дне рождении. Кирилл повздорил с одним из гостей вечеринки. В результате чего Андреев сильно ударился головой. Певца госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. В его крови обнаружили большое количество алкоголя, и потому врачи решили зашивать звезду без анестезии. У артиста образовалась внутричерепная гематома. Если бы медики не сделали ему операцию, то он мог бы умереть.
Эта травма долгое время напоминала о себе. Полтора года Андреев выступал в очках. Однажды у него случился приступ эпилепсии, о чём его предупреждали врачи. В 2011 году Кирилл Андреев пережил серьёзную операцию на правом глазу. Исполнитель так сильно запустил зрение, что буквально ничего не видел.
Личная жизнь Кирилла АндрееваСтоит отметить, что Кирилл Андреев в свое время пережил множество страстных романов. В 2020 году певец открыто заявил, что в 90-х встречался с солисткой группы «Блестящие» Жанной Фриске. Спустя годы Андреев осознал, что с легендарной поп-певицей их связывали лишь интимные отношения.
«Большой любви не было, скорее, страсть. Мы были молоды, все в разъездах, заняты карьерой, поэтому отношений не получилось. И уже потом, когда я женился и стал отцом, при встрече она признавалась, что очень хочет семью», — пояснил артист.
Еще одни отношения без обязательств Андреев завёл с солисткой «Стрелок» Марией Коренеевой, более известной как Марго. Бывшая звезда приезжала домой к «Иванушке», чтобы приятно провести время.
«Наши отношения для многих сейчас станут сюрпризом, потому что мы никогда их не афишировали. Парой никуда не ходили, я приезжала к Кириллу домой. Если честно, романтики не было — встречались мы с одной, вполне определённой целью. Всё было очень легко, без обязательств. А потом эти встречи сошли на нет просто-напросто из-за невозможности видеться», — рассказывала Марго.
Ситуация кардинально изменилась, когда Кирилл повстречал тренера по аэробике и фитнесу Лолиту Аликулову. Их знакомство произошло на новогодней вечеринке. В 2000 году пара расписалась в ЗАГСе. Первое время фанатки буквально атаковали супругу исполнителя, а также грозили облить её кислотой. Тогда Андреев заявил, что уйдёт со сцены, если подобные выходки не прекратятся.
Еще один трудный период супругам пришлось пережить в 2010-х. По словам певца, тогда Лолита попала в секту. Репортаж об особом «методе общения с умершими родственниками» женщина увидела по телевизору. Андреева стала посещать странные занятия, на которых людей погружали в транс. Позднее вскрылась правда: Лолита долгое время ходила в секту.
«Люди реально подсаживаются на них и начинают жить от сеанса до сеанса. По сути, это та же наркомания, только без медикаментов, просто надо дышать определённым образом. И выглядишь ты тоже как наркоман — вид безумный, зрачки расширены. А потом несколько дней лежишь пластом и буквально умираешь — всё тело ломит, мышцы болят», — через некоторое время призналась супруга певца.
Звездная пара утверждает, что вырваться из порочного круга помогла поездка в Киево-Печерскую лавру. После посещения святого места Лолита почувствовала себя совершенно здоровой.
Сын Андреевых, Кирилл, родился в 2000 году. Он окончил школу при православном монастыре, профессионально занимался баскетболом и владеет рукопашным боем. В 2020-м молодой человек познакомил родителей с возлюбленной — Аделиной, а уже через год Кирилл и Лола Андреевы стали дедушкой и бабушкой. Внучку назвали Аннелией. 18 января 2025 года в звездной семье родилась вторая внучка Эллина.
Кирилл Андреев сейчасСегодня Кирилл Андреев, похоже, обрел долгожданный покой. Он счастливый муж и отец. Артист не употребляет спиртные напитки, не курит, а также регулярно занимается спортом.
Сейчас «Иванушки International» продолжают активную гастрольную деятельность, хотя, как отмечают очевидцы, былые стадионы сменились более скромными площадками. А Кирилл Андреев остается верен себе: он все так же харизматичен, резок в суждениях и не боится громких заявлений — даже спустя 30 лет после выхода своих первых хитов.