«Господь мне даст вырастить детей»: кома мужа, неизлечимый диагноз ребенка и приговор онкологов. Трагедия Маргариты Симоньян
Журналистке, главному редактору международного телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня», одной из самых влиятельных и противоречивых медиаменеджеров России Маргарите Симоньян 6 апреля исполняется 46 лет. Эта хрупкая женщина с железным характером прошла долгий путь от нищей жизни в Краснодаре до статуса одной из самых известных женщин в России. Её карьера — это головокружительный взлет, но за ним скрываются тени личных трагедий, громких скандалов, постоянных угроз убийства, тяжелая болезнь и череда ударов судьбы, которая сломала бы любого другого. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Маргариты СимоньянМаргарита Симоновна Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре в семье, далекой от мира гламура и политики. Её отец ремонтировал холодильники, а мать торговала цветами на рынке. Жили они настолько бедно, что в их доме долгое время не было не только горячей воды, но и элементарной канализации. С ранних лет Рита усвоила: чтобы выжить, нужно быть лучшей. Она окончила школу с золотой медалью, а затем с отличием — факультет журналистики Кубанского государственного университета.
Звездный час настиг её не в Москве, а в чеченских окопах. В 19 лет, тайком от родителей (сказав, что едет на море), она уехала в «горячую точку». Та ночь в Чечне, когда сопровождавший её майор пообещал застрелить её сам, чтобы она не попала в плен к боевикам, навсегда стерла из её души розовые очки. «Я возвращалась оттуда с горячей любовью к жизни», — позже признавалась она. Именно это мужество и умение смотреть в лицо смерти сделали её звездой. За репортажи из Беслана в 2004 году, где террористы захватили школу, она получила медали и известность.
В 2005 году, в свои 25 лет, Симоньян возглавила только что созданный телеканал Russia Today (RT). Скептики крутили пальцем у виска, но спустя годы именно под её руководством RT превратился в глобального гиганта, обогнав France 24 и Euronews. Пять номинаций на «Эмми», Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и место в списке 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes — таковы итоги её работы, которую одни называют талантливой пропагандой, а другие — альтернативным взглядом на мир.
Любовь под прицеломДолгое время личная жизнь Симоньян была заложницей её амбиций. «Мне никогда не хотелось замуж, — честно признавалась она, — я сразу говорила ухажерам, что это ненадолго — мне просто некогда». Но в её жизни появился Тигран Кеосаян. Знаменитый режиссёр, сын великого сценариста, на тот момент был женат на красавице Алене Хмельницкой.
Их роман развивался в лучших традициях мыльных опер: переписка в соцсетях, где Кеосаян признавался в восхищении её репортажами из Беслана, и молниеносный развод. Ради Маргариты Тигран ушёл из семьи, оставив бывшей жене особняк в Барвихе, но сохранив тёплые отношения. Сама Симоньян признавалась, что считала его слова о скорой свадьбе «чушью», но устоять не смогла.
Однако счастье оказалось недолгим. В декабре 2024 года в дом Симоньян постучалась беда, Тигран Кеосаян впал в кому. Это был не просто инсульт, а клиническая смерть. Журналистка, привыкшая управлять новостями, оказалась в эпицентре собственной драмы. Врачи боролись за жизнь её мужа, и хотя его удалось вытащить с того света, эта история стала началом череды потерь.
В интервью Борису Корчевникову в марте 2026 года Маргарита Симоновна рассказала, что у одного из её детей обнаружили неизлечимый диагноз. По словам Симоньян, о болезни ребёнка она узнала в декабре 2024 года. Она не назвала точный диагноз, не раскрыла подробности заболевания, лечения или прогноза. Журналистка лишь отметила:
«Когда Тигран ушёл в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает… Просто катастрофа».У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна трое детей: Марьяна (2013), Баграт (2014) и Маро (2019). Кто именно из них болен, неизвестно.
В тот период Симоньян приходилось одновременно заниматься работой, поддерживать мужа в больнице и быть рядом с больным ребёнком, которому требовалось постоянное внимание.
Скандалы, покушения и пропагандаСимоньян давно перестала быть просто журналистом. Она стала «голосом Кремля» и олицетворением российской пропаганды на Западе. Её резкие высказывания (включая призыв «забрать Донбасс домой») регулярно вызывали международные скандалы. В Европе её включили в список главных лиц российской пропаганды наравне с Владимиром Соловьевым, а Украина ввела против неё персональные санкции.
Но самым страшным в её жизни стали не словесные баталии, а реальные покушения. В июле 2023 года ФСБ предотвратила убийство Симоньян и Ксении Собчак. Как выяснилось, неонацистская ячейка по заказу предположительно украинских спецслужб готовила ликвидацию журналистки за 50 тысяч долларов. Злоумышленники внимательно следили за её маршрутами, готовясь к нападению. Несмотря на угрозы, Маргарита не утратила решимости, а осознание неизбежной опасности лишь усилило её внутреннюю стойкость.
Как сегодня живет СимоньянСейчас жизнь главного редактора RT — это не только политические ток-шоу. Это ежедневная борьба за существование. Осенью 2025 года Маргарита Симоньян шокировала публику заявлением: у неё онкология. Операция, тяжелая химиотерапия, потеря волос — она переживает всё это публично, выходя в свет с короткой стрижкой, а затем и вовсе бритой наголо.
«Я думаю, если Господь мне даст пережить эту онкологию и вырастить детей, я знаю, что меня ждет монастырь», — откровенно призналась она в интервью Борису Корчевникову для «Вестей», заставив содрогнуться даже своих хейтеров.Сегодня Симоньян проходит курс химиотерапии по поводу рака молочной железы — лечение рассчитано на пять лет, и только по их истечении можно будет говорить о победе над болезнью.
«Если за пять лет со мной ничего не случится, то можно сказать, что я вылечена», — призналась она в интервью.При этом Симоньян продолжает работать — она по-прежнему руководит телеканалом RT и медиагруппой «Россия сегодня». Близкие и коллеги поражаются ее выдержке: она успевает вести дела, посещать ток-шоу, летать в командировки (недавно она побывала в Антарктиде) и даже писать книги — Симоньян получила Гран-при литературной премии «Слово» и работает над романом о муже.