Скандал с Зыкиной, предательство лучшего друга и выигранная у Якубовича квартира: как жил и что оставил после себя Олег Анофриев?
Актёру театра и кино, кинорежиссёру, автору и исполнителю песен Олегу Анофриеву, известному зрителям по картинам «После дождичка в четверг», «Кот в мешке» и «Сказка о потерянном времени», 20 июля могло бы исполниться 96 лет. Он подарил свой голос героям легендарных «Бременских музыкантов», озвучил Трубадура, Атаманшу и Короля, став настоящим символом целой эпохи. О его невероятной судьбе, творческих взлётах и большой любви читайте в материале «Радио 1».
Биография Олега АнофриеваОлег Анофриев родился в солнечном Геленджике 20 июля 1930 года в семье врача и домохозяйки. Отец, Андрей Сергеевич Анофриев, во время летних командировок работал в санаториях на Черноморском побережье, но всё детство будущего артиста прошли в Москве. Оно было типичным для мальчишек того времени: двор, футбол и мечты о подвигах. Однако грянула война, и размеренную жизнь нарушила эвакуация в Свердловск. Однако уже в 1942 году они вернулись в столицу.
Жизнь мальчика круто изменилась в 12 лет, когда во время игры в подвале дома он нашёл гранату. От неё он не смог отказаться, и разрыв снаряда повредил ему руку. Врачи настаивали на ампутации конечности, но отцу, военврачу, удалось уговорить хирургов сохранить руку. Мальчик несколько месяцев провёл в больнице, и хотя двух пальцев на руке не хватало и кисть разгибалась крайне сложно, он научился скрывать этот недостаток, освоив игру на фортепиано.
Занятия в драмкружке стали его отдушиной. Окончив школу в 1950 году, Олег Анофриев без труда поступил в Школу-студию МХАТ на курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова. В студенческие годы он уже выделялся талантом и, по словам однокурсников, часто садился за пианино, чтобы поднять всем настроение. После окончания обучения в 1954 году его карьера стремительно пошла в гору. Он был принят в труппу Центрального детского театра, где сразу получил главную роль в мюзикле «Димка-невидимка», исполнив сорок песен.
Дебют в кино состоялся в 1955 году в картине «За витриной универмага», а затем были «Алые паруса» (где он сыграл матроса Летику) и «Сказка о потерянном времени» (роль старого Пети Зубова). Всего фильмография артиста насчитывает более 60 ролей. Он играл в театре имени Маяковского, затем в театре Моссовета, где его «Василий Тёркин» стал настоящей сенсацией. Анофриев был удостоен званий Заслуженного артиста РСФСР в 1969 году и Народного артиста России в 2004 году.
Личная жизнь артистаВ отличие от бурной творческой жизни, личная жизнь Олега Анофриева была удивительно стабильной. Свою единственную любовь, Наталью Отливщикову, он встретил в начале 50-х годов. Во время каникул в Крыму студент МХАТа повстречал девушку по имени Кира. Их случайное знакомство продолжилось уже в Москве. На одно из свиданий Кира привела свою подругу Наталью. С первого взгляда между Анофриевым и Отливщиковой вспыхнула любовь. Несколько месяцев он ухаживал за ней: водил на спектакли, пел под гитару. В конце концов, сердце красавицы растаяло, и они поженились. Этот брак продлился 65 лет — до самой смерти артиста.
Несмотря на то, что он признавался в небольших увлечениях и флирте на съёмках, сердце его всегда принадлежало жене. Однажды его лучший друг, с которым они дружили с восьмого класса, пока Олег был на съёмках в Ленинграде, попытался приударить за Натальей. Узнав об этом, Анофриев навсегда прекратил общение с бывшим приятелем. Как рассказывала его дочь Мария, отец ревновал мать до последних дней, даже заставив её уйти с работы, чтобы проводить с ней больше времени.
Единственной дочерью артиста стала Мария, которая пошла по стопам матери и стала врачом. Анофриев души не чаял в своих внучках и особенно в правнуке, которого назвали Олегом. Он с гордостью говорил: «От Олега до Олега ровно 80 лет», посвятив наследнику трогательные стихи.
Творческие обиды и «выходки»Олег Андреевич был человеком прямым и не терпел фальши. Вспоминается забавная и поучительная история о его дружбе с Людмилой Зыкиной. Анофриев написал для неё песню «Какая Марья без Ивана» (позже ставшую хитом в исполнении Александры Стрельченко), но когда позвонил певице, та, уже будучи звездой, начала разговаривать с ним официально и через помощников. Анофриев не стерпел подобного снобизма и в сердцах послал её, оборвав разговор.
Известен и его конфликт с создателями продолжения «Бременских музыкантов». За озвучку первого мультфильма Анофриев получил фантастические по тем временам 600 рублей, в то время как авторы — всего по 18 с полтиной. Но когда для работы над сиквелом ему предложили работать без авторских процентов, он отказался, и его заменил Муслим Магомаев.
Был в его биографии и курьёзный случай, когда вместе с аккомпаниатором Левоном Оганезовым его забрали в милицию после выступления в ресторане Ульяновска. Как позже вспоминал Юрий Маликов, их «приняли» для выполнения плана по вытрезвлению. Но когда начальник опознал народного артиста, его тут же отпустили с извинениями.
Последние годы АнофриеваВ последние годы жизни Олег Анофриев отошел от активных съемок в кино, но не терял творческой формы. Он жил в построенном собственными руками двухэтажном особняке в подмосковном Козино, где оборудовал студию звукозаписи и мастерскую по резьбе по дереву. Он занимался созданием деревянных скульптур, и его участок украшали фонтаны и фигуры героев «Бременских музыкантов». Загородный дом он смог купить на деньги от продажи квартиры, которую выиграл в 1996 году в телеигре Леонида Якубовича «Колесо истории».
28 марта 2018 года Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни после продолжительной болезни сердца. Ещё в 35-летнем возрасте он перенёс инфаркт, а в 2007 году ему провели операцию аортокоронарного шунтирования. Причиной смерти стали возраст и слабость организма, не справившегося с недугом. Прощание с артистом прошло в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами Президента Российской Федерации в Москве. Похоронен Анофриев на Аксиньинском кладбище Одинцовского района Московской области.
Наследие Олега АнофриеваТворческое наследие Олега Анофриева — это прежде всего его уникальный голос, который узнавали с первых нот. Он не просто пел — он проживал каждую песню, наполняя её теплом, юмором или щемящей грустью. В первую очередь в памяти зрителей остались песни из легендарного мультфильма «Бременские музыканты»: «Ничего на свете лучше нету», «Говорят, мы бяки-буки».
Другой вершиной его певческой карьеры стала композиция «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова» 1973 года. Глубокая, философская песня на слова Леонида Дербенёва и музыку Александра Зацепина стала намного популярнее самого фильма. Её пела вся страна, и до сих пор она остаётся символом быстротечности жизни, которую Анофриев прочувствовал каждой нотой. И, конечно, невозможно забыть его колыбельную «Спят усталые игрушки» — заставку передачи «Спокойной ночи, малыши!», которая с 1964 года звучит в каждом доме, убаюкивая детей.
Помимо этого, его голосом пели Львёнок и Черепаха в мультфильме «Как львёнок и черепаха пели песню» («Я на солнышке лежу»), звучал бравурный «Не вешать нос, гардемарины!» в одноимённом сериале и «Весёлый ветер» из «Приключений жёлтого чемоданчика». Всего в его дискографии насчитываются десятки песен и романсов, выпущенных на пластинках и компакт-дисках. Анофриев оставил после себя не просто песни — он оставил голос, которым говорит наше детство.