19 июля 2026, 11:40

Олег Анофриев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актёру театра и кино, кинорежиссёру, автору и исполнителю песен Олегу Анофриеву, известному зрителям по картинам «После дождичка в четверг», «Кот в мешке» и «Сказка о потерянном времени», 20 июля могло бы исполниться 96 лет. Он подарил свой голос героям легендарных «Бременских музыкантов», озвучил Трубадура, Атаманшу и Короля, став настоящим символом целой эпохи. О его невероятной судьбе, творческих взлётах и большой любви читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега Анофриева Личная жизнь артиста Творческие обиды и «выходки» Последние годы Анофриева Наследие Олега Анофриева



Биография Олега Анофриева

Олег Анофриев (Фото: скриншот д/ф «Олег Анофриев. Между прошлым и будущим»)

Личная жизнь артиста

Наталья Отливщикова (Фото: скриншот д/ф «Олег Анофриев. Между прошлым и будущим»)

Творческие обиды и «выходки»

Фото: скриншот мультфильма «Бременские музыканты»

Последние годы Анофриева

Наследие Олега Анофриева