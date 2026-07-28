Судимость, скрытая партией, первая премия в Варшаве и легендарная «Последняя электричка»: почему эстрада СССР забыла Владимира Макарова?
Владимир Макаров — человек с удивительной судьбой, которую не придумал бы самый смелый сценарист. Певец, чей бархатный баритон знала вся страна, исполнитель легендарной «Последней электрички» и гимна советской милиции «Незримый бой», прошел путь от лагеря на Колыме до всесоюзной славы и звания заслуженного артиста РСФСР. 29 июля 2008 года его не стало, но голос Макарова продолжает звучать — на старых пластинках, в ностальгических радиопередачах и в памяти тех, кто застал время, когда песню «А я еду, а я еду за туманом» напевала вся страна. О жизни, полной взлетов, падений и невероятных поворотов, читайте в материале «Радио 1».
Биография Владимира МакароваВладимир Павлович появился на свет 15 июля 1932 года в поселке Дубна Тульской области. В паспорте у него значилась совсем другая фамилия — Макаркин, и будущая звезда сменил ее лишь много тогда, когда решил покорять большую сцену. Окончив восемь классов, Макаров поступил в тульское ПТУ, работал наладчиком на оружейном заводе, одновременно занимаясь в музыкальном училище. Казалось, его жизнь предопределена — рабочая специальность, скромный быт, никаких намеков на славу. Но судьба распорядилась иначе. В 1950 году, в возрасте 18 лет, Владимир в составе компании совершил кражу в дубненском универмаге.
«Он попал в дурную компанию, был парень такой резкий, классный, мужик настоящий. Но молодецкая удаль: мы сейчас сделаем, и нам за это ничего не будет. Их поймали и посадили», — вспоминал музыкант Александр Левшин в интервью doverie-tv.ruПарня отправили в одну из колоний Колымского региона — туда, где выживали, а не жили. Именно суровый север, который мог сломать любого, стал для Владимира поворотным моментом и трамплином в будущее. В лагере он попал в ансамбль заключенных под руководством легендарного певца Вадима Козина, также отбывавшего там срок. А позже познакомился со ссыльным джазовым музыкантом Эдди Рознером, который разглядел в молодом парне талант и начал заниматься с ним вокалом. Позже этот факт биографии тщательно скрывали: в официальных источниках утверждалось, что Макаров на Колыме проходил военную службу. Хотя правда была куда прозаичнее и страшнее.
Отсидев срок, Макаркин навсегда изменил свою жизнь. Он сменил фамилию на более звучную, как ему казалось, и начал карьеру с нуля. Певец выступал в Донецком шахтёрском ансамбле, затем стал солистом Северо-Осетинской и Тульской филармоний, работал с молодёжным джаз-оркестром Анатолия Кролла в Туле. Публика, не знавшая о тёмном прошлом артиста, принимала его тепло. Главный прорыв случился в 1966 году — Макаров стал лауреатом I Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. А на следующий год он отправился на Международный фестиваль эстрадной песни «Дружба-67», объехав с ним шесть стран социалистического лагеря и завоевав первую премию в Варшаве.
Казалось бы, для человека с судимостью дорога за границу была заказана, но в ЦК КПСС решили проблему радикально.
«В Советском Союзе разрешение на выезд в зарубежные страны могли получить только те, кто не имел судимости. Но все видели, какой у него изумительный голос. Поэтому в ЦК КПСС было решено переписать биографию», — объяснял историк Александр Черёмин.По уголовному делу проходил Макаркин, а лауреат конкурса Макаров судимостей не имел. Так родилась новая биография, которая позволила артисту выступать на лучших площадках страны. Триумфальное возвращение в СССР сделало Макарова солистом Москонцерта и одной из главных звезд эстрады конца 1960-х.
Личная жизнь певцаНа фоне головокружительной карьеры личная жизнь Владимира Макарова складывалась куда более стабильно и спокойно. Главной женщиной в его жизни стала Нина — товаровед в известном валютном магазине «Березка». Их знакомство произошло, когда певец, уже начавший восхождение к славе, купил комнату в Москве. Рядом жила та самая девушка, которая покорила его сердце. Правда, официальное предложение руки и сердца последовало далеко не сразу. Макаров хотел, чтобы его семья жила в нормальных условиях. И только когда у певца появилась большая квартира, он сделал предложение возлюбленной.
Певец был старше возлюбленной почти на 15 лет, но это не помешало их счастью. Пара прожила вместе долгую жизнь, воспитав сына Дмитрия. Именно в семье Макаров находил ту самую тихую гавань, которая позволяла ему восстанавливаться после бесконечных гастролей и эмоциональных потрясений.
Невыносимая правда об отцеЖизнь артиста не была безоблачной. Одна из самых драматичных историй связана с его отцом, которого Макаров никогда не знал. Мать говорила сыну, что тот умер, и певец с детства привык к мысли, что он вырос без отца. Однако на гастролях в Магнитогорске случилась трагикомичная и шокирующая сцена. Исполняя на концерте балладу о погибшем отце, Макаров вдруг услышал из зала громкий стон.
«Сразу закрыли занавес, приехала скорая, и в фойе вынесли на носилках какого-то человека. Пришла в гримерку билетерша и сказала: «Владимир Павлович, вашего отца увезли»», — вспоминал артист.Выяснилось, что его родной отец, который, как оказалось, был жив, имел другую семью и двоих детей, пришел послушать знаменитого сына. Эмоции захлестнули пожилого мужчину — его увезли в больницу. С родным отцом Владимир так и не встретился, однако нашел в себе силы познакомиться с единокровными братом и сестрой и поддерживал с ними отношения. А отец вскоре умер — сказалось пристрастие к алкоголю.
Закат карьеры и вечный покой МакароваВ 1986 году жизнь Владимира Макарова разделилась на «до» и «после». Артист, находившийся на пике формы, один за другим перенес два инфаркта с небольшим перерывом. Здоровье было подорвано, и он практически полностью прекратил активную концертную деятельность. Еще 20 лет он прожил тихо и незаметно — на даче с женой Ниной, практически забытый большой публикой. В конце 1990-х годов на его родине в Дубне начали проводить фестиваль его имени, и сам Макаров неизменно возглавлял жюри, но это было лишь эхо былой грандиозной славы.
Ночь на 29 июля 2008 года стала для артиста последней. Сердце легендарного певца остановилось в Москве. Макарова похоронили на Троекуровском кладбище.
Наследие певцаВладимир Макаров оставил после себя богатейшее творческое наследие. Его голос — визитная карточка целой эпохи. Именно он стал первым исполнителем песни «Последняя электричка» Давида Тухманова и Михаила Ножкина в 1968 году — хита, который поют до сих пор. Он же подарил свой баритон гимну советской милиции «Наша служба и опасна, и трудна» из легендарного сериала «Следствие ведут знатоки» . В его репертуаре были и патриотические «Спят курганы темные», и «Бухенвальдский набат», и проникновенные песни бардов — Высоцкого, Окуджавы, Кукина .
В 2002 году вышел компакт-диск певца «Последняя электричка» в серии «Звезды, которые не гаснут», а в 2005-м — «Любовь шагает по Земле» с записями 1967–1976 годов. Владимир Макаров ушел из жизни, но его песни продолжают жить, напоминая нам о времени, когда в эфире звучала искренность, а голос был главным инструментом, способным задеть душу за живое.