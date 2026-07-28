28 июля 2026, 15:20

Владимир Макаров (Фото: скриншот т/п «Спят курганы темные» ТО Экран, 1969 г.)

Владимир Макаров — человек с удивительной судьбой, которую не придумал бы самый смелый сценарист. Певец, чей бархатный баритон знала вся страна, исполнитель легендарной «Последней электрички» и гимна советской милиции «Незримый бой», прошел путь от лагеря на Колыме до всесоюзной славы и звания заслуженного артиста РСФСР. 29 июля 2008 года его не стало, но голос Макарова продолжает звучать — на старых пластинках, в ностальгических радиопередачах и в памяти тех, кто застал время, когда песню «А я еду, а я еду за туманом» напевала вся страна. О жизни, полной взлетов, падений и невероятных поворотов, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Макарова Личная жизнь певца Невыносимая правда об отце Закат карьеры и вечный покой Макарова Наследие певца



Биография Владимира Макарова

«Он попал в дурную компанию, был парень такой резкий, классный, мужик настоящий. Но молодецкая удаль: мы сейчас сделаем, и нам за это ничего не будет. Их поймали и посадили», — вспоминал музыкант Александр Левшин в интервью doverie-tv.ru

Владимир Макаров (Фото: скриншот т/п «Тайны нашей эстрады» ТК «Москва Доверие»)

«В Советском Союзе разрешение на выезд в зарубежные страны могли получить только те, кто не имел судимости. Но все видели, какой у него изумительный голос. Поэтому в ЦК КПСС было решено переписать биографию», — объяснял историк Александр Черёмин.

Личная жизнь певца

Владимир Макаров (Фото: скриншот т/п «Тайны нашей эстрады» ТК «Москва Доверие»)

Невыносимая правда об отце

«Сразу закрыли занавес, приехала скорая, и в фойе вынесли на носилках какого-то человека. Пришла в гримерку билетерша и сказала: «Владимир Павлович, вашего отца увезли»», — вспоминал артист.

Закат карьеры и вечный покой Макарова

Владимир Макаров (Фото: скриншот т/п «Тайны нашей эстрады» ТК «Москва Доверие»)

Наследие певца