Теория заговора вокруг Лермонтова и «русский Голливуд» под Ярославлем: чем удивляет зрителей Николай Бурляев накануне своего 80-летия?
Народному артисту России, депутату Госдумы и президенту кинофорума «Золотой витязь» Николаю Бурляеву 3 августа исполняется 80 лет. Этот актер, ворвавшийся в большое кино в 15 лет благодаря гению Тарковского, прошел путь от мальчика с трагическими глазами с экранов «Иванова детства» до статуса одного из самых выдающихся деятелей отечественной культуры. О том, как складывалась судьба артиста и как он живет сейчас читайте в материале «Радио 1».
Биография Николая БурляеваНиколай Петрович Бурляев родился 3 августа 1946 года в Москве в семье инженеров-экономистов. Однако творческая жилка была в крови: его дед и бабка по отцовской линии были артистами и выступали до революции под псевдонимом Филиповские. Путь в кино для 13-летнего Коли начался с совершенно случайной встречи у памятника Юрию Долгорукому.
«Я возвращался из школы. На парапете сидел упитанный юноша и поманил меня пальцем. "Мальчик, иди сюда! Ты мне нужен. Я режиссер, учусь во ВГИКе, всё лето искал мальчика, похожего на тебя"», — вспоминал актер в документальном фильме «Николай Бурляев. На качелях судьбы».
Этим юношей оказался Андрей Кончаловский, предложивший сыграть главную роль в своей дипломной короткометражке «Мальчик и голубь». Картина принесла «Бронзового льва» в Венеции, а Бурляева там рассмотрел другой гений — Андрей Тарковский. Так в его жизни появилась картина «Иваново детство», сделавшая его знаменитым на весь мир. Позже последовала работа в «Андрее Рублеве», где молодой актер вновь поразил зрителей глубиной и драматизмом. Впрочем, несмотря на старт в серьезном кино, фильмография актера насчитывает более 60 работ, среди которых «Военно-полевой роман», принесший ему всенародную любовь, и роль императора Николая II в нашумевшем «Адмирале».
За плечами артиста — Щукинское училище и режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Ромма и Кулиджанова). В 1996 году он получил звание народного артиста РФ, а его копилка наград пополнилась орденами Почета и Александра Невского. С 2021 года Бурляев является депутатом Госдумы от «Справедливой России — За правду».
Три брака, дети и «подарок судьбы»Личная жизнь Николая Бурляева всегда была под прицелом прессы. Его первой супругой стала актриса Наталья Варлей, знаменитая «Кавказская пленница». Однако брак, заключенный в молодости, продлился всего три года. Следующей избранницей стала дочь Сергея Бондарчука — Наталья. История их знакомства звучит почти мистически: увидев ее в «Солярисе» Тарковского, Бурляев сказал себе: «Она будет со мной». На тот момент Наталья тяжело переживала разрыв с самим Тарковским, и Бурляев стал для нее «лекарством от боли». В этом браке, продлившемся 17 лет, родились сын Иван (композитор) и дочь Мария.
Но настоящим подарком судьбы, по признанию самого актера, стала третья жена — Инга Шатова. Сейчас, когда разница в возрасте в 21 год уже не имеет значения, Бурляев называет ее прекрасным человеком и заботливой матерью их общих детей: сына Ильи и дочери Дарьи. Всего у актера, по его словам, восемь внуков, и при возможности все они собираются вместе. Актер сумел сохранить теплые отношения со всеми бывшими женами и детьми.
Громкие заявления и «теория заговора» вокруг Лермонтова30 июля Николай Бурляев всколыхнул общественность заявлениями о гибели Михаила Лермонтова. На недавней пресс-конференции Бурляев в очередной раз заявил, что считает гибель поэта не дуэлью, а спланированным убийством. Он рассказал, что лично встречался с главой СК Александром Бастрыкиным и убеждал его в неправедности расследования 1841 года. По его мнению, поэта «убили русофобы» и «организация по ликвидации Лермонтова».
Кроме того, Бурляев не стесняется в выражениях в адрес коллег. Он публично отговорил режиссера Павла Лунгина брать на роль Лермонтова рэпера Хаски, а съемки новой «Войны и мира» Сарика Андреасяна назвал «преступлением», посчитав, что это попытка бездарностей показать свое ничтожество на классике.
«Это от беспомощности, от бездарности. Сами ничего не могут сделать, говорят: «А давай-ка создадим ремейк по-современному». Считаю это преступлением. Не трогайте классику! Не топчитесь на ней, не показывайте свою бездуховность, примитив и бездарность», — цитирует Бурляева издание NEWS.ru.
Творческие БурляеваНесмотря на почтенный возраст, Бурляев не собирается уходить на покой. Он уже принял решение не баллотироваться в Госдуму в следующем созыве, чтобы сосредоточиться на творчестве. Его план на ближайшее будущее выглядит более чем насыщенным. В работе находятся сразу три художественных фильма и один документальный. Кроме того, режиссер анонсировал выход трех книг, одна из которых будет посвящена его взглядам на взаимосвязь политики и культуры.
Едва ли не самым громким проектом, о котором Бурляев сообщил накануне юбилея, стала идея создания нового кинокластера в Ярославской области. По словам режиссера, эту концепцию он вынашивал давно, еще во времена губернаторства Бориса Громова в Московской области, но тогда предложение не нашло отклика. Сейчас же все иначе: губернатор Ярославской области дал добро, под проект выделена земля, и Бурляев надеется, что новая студия сможет составить конкуренцию легендарному «Мосфильму».