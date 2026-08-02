02 августа 2026, 15:16

Николай Бурляев (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Народному артисту России, депутату Госдумы и президенту кинофорума «Золотой витязь» Николаю Бурляеву 3 августа исполняется 80 лет. Этот актер, ворвавшийся в большое кино в 15 лет благодаря гению Тарковского, прошел путь от мальчика с трагическими глазами с экранов «Иванова детства» до статуса одного из самых выдающихся деятелей отечественной культуры. О том, как складывалась судьба артиста и как он живет сейчас читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Николая Бурляева Три брака, дети и «подарок судьбы» Громкие заявления и «теория заговора» вокруг Лермонтова Творческие Бурляева



Биография Николая Бурляева

«Я возвращался из школы. На парапете сидел упитанный юноша и поманил меня пальцем. "Мальчик, иди сюда! Ты мне нужен. Я режиссер, учусь во ВГИКе, всё лето искал мальчика, похожего на тебя"», — вспоминал актер в документальном фильме «Николай Бурляев. На качелях судьбы».

Николай Бурляев (Фото: скриншот д/ф «Николай Бурляев. На качелях судьбы»)

Три брака, дети и «подарок судьбы»

Наталья Бондарчук и Николай Бурляев (Фото: скриншот д/ф «Николай Бурляев. На качелях судьбы»)

Громкие заявления и «теория заговора» вокруг Лермонтова

Николай Бурляев (Фото: скриншот д/ф «Николай Бурляев. На качелях судьбы»)

«Это от беспомощности, от бездарности. Сами ничего не могут сделать, говорят: «А давай-ка создадим ремейк по-современному». Считаю это преступлением. Не трогайте классику! Не топчитесь на ней, не показывайте свою бездуховность, примитив и бездарность», — цитирует Бурляева издание NEWS.ru.

Творческие Бурляева