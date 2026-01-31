31 января 2026, 16:15

Юрий Лоза (Фото: скриншот т/п «Жизнь и судьба»)

Певцу и композитору, известному миллионам по хиту «Плот», Юрию Лозе 1 февраля исполняется 72 года. Его карьера — это история не только всенародной любви к проникновенным балладам, но и бесконечная череда громких скандалов, откровенных интервью и неожиданных поворотов судьбы. Откуда взялся «правдоруб» российской эстрады и с кем он нашел тихое семейное счастье, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Лозы Личная жизнь артиста Человек-скандал: правдоруб или тролль? Как сейчас живет артист



Биография Юрия Лозы

Юрий Лоза (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» )

Личная жизнь артиста

«Никаких крупных скандалов за годы совместной жизни у нас не происходило!... Вообще, два умных человека всегда могут договориться и пойти на уступки ради сохранения мира в семье, если, разумеется, хотят этого», — делился артист с изданием StarHit.ru.

«Мы же разные по всем параметрам! Я — эстрадный композитор и автор текстов, жена — прекрасный поэт, сын — оперный баритон и педагог. Практически не пересекаемся, только прислушиваемся к мнению друг друга».

Человек-скандал: правдоруб или тролль?

Юрий Лоза (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» )

«80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо... Rolling Stones — ну, они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу, Джаггер ни в одну ноту не попал».

«Сегодня хочу предупредить – мне надоели тупые шуточки про плоскую Землю от людей, которые в этом вопросе ни в зуб ногой... Если раньше я их идиотизмы просто удалял, то теперь буду банить».

Как сейчас живет артист

Юрий Лоза (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» )

«Можно, конечно, отдать их тем, кто денежки нашел и местечко на телеящике застолбил, но тогда стоит забыть об авторстве», — объясняет Лоза.