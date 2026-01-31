Устроил скандал с Rolling Stones, верит в плоскую Землю и пишет мало песен: что стало с автором хита «Плот» Юрием Лозой?
Певцу и композитору, известному миллионам по хиту «Плот», Юрию Лозе 1 февраля исполняется 72 года. Его карьера — это история не только всенародной любви к проникновенным балладам, но и бесконечная череда громких скандалов, откровенных интервью и неожиданных поворотов судьбы. Откуда взялся «правдоруб» российской эстрады и с кем он нашел тихое семейное счастье, читайте в материале «Радио 1».
Биография Юрия ЛозыЮрий Эдуардович Лоза родился в свердловской семье, далекой от мира искусства. Отец работал инженером-конструктором, а мать — бухгалтером. Кода Юрию исполнилось шесть лет семья переехала в Алма-Ату и там мальчик пошел в первый класс. Музыка вошла в его жизнь в 14 лет, когда он взял в руки гитару и начал перепевать иностранные песни, сочиняя к ним русские тексты. Несмотря на увлечение, после школы он сделал, казалось бы, прагматичный выбор, поступив на географический факультет Казахского государственного университета. Однако тяга к творчеству оказалась сильнее — он бросил вуз, пытался поступить в музыкальное училище, но был призван в армию, где служил в ракетных войсках и играл в военном ансамбле.
После демобилизации его жизнь сделала крутой поворот. Он устроился учеником фрезеровщика на завод, где активно участвовал в художественной самодеятельности. Параллельно учился в Алма-Атинском музыкальном училище имени Чайковского на отделении ударных инструментов. Случай привел его в ресторанную бригаду, подменявшую заболевших музыкантов. Так началась его «кабацкая» карьера, в которой он, по собственным словам, добился успеха, став одним из самых известных артистов Алма-Аты и получив прозвище «певец городских трущоб».
Осознав, что музыка может быть профессией, он ушел из ресторана, «чтобы не спиться», и начал свой путь по филармониям страны. Судьбоносной стала встреча с Бари Алибасовым и его группой «Интеграл», в которую Лоза вошел в конце 1977 года. В составе коллектива он участвовал в знаковом рок-фестивале «Весенние ритмы» в Тбилиси в 1980 году. За годы работы у него накопилось более сотни собственных песен, которые не находили места в репертуаре группы. Разочарованный невыполненными обещаниями о московской прописке, в начале 1983 года Лоза покинул «Интеграл» и перебрался в столицу.
Москва встретила музыканта неласково. Он не поступил в ГИТИС, занимался фарцовкой музыкальных инструментов и проводил нелегальные концерты. Прорыв случился благодаря знакомству с участниками группы «Примус». На их технической базе Лоза записал свой первый альбом «Путешествие в рок-н-ролл», ставший сенсацией 1983 года. Песни «Девочка в баре» и «Голубой» разлетелись по стране, хотя и вызвали шквал критики за «мещанские и пошлые тексты». Затем последовала работа в группе «Зодчие» вместе с Валерием Сюткиным и, наконец, сольная карьера. В 1988 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Что сказано, то сказано», на которой впервые официально прозвучал «Плот» — песня, написанная еще в 1982-м и навсегда ставшая визитной карточкой артиста.
Личная жизнь артистаВ бурной и публичной творческой жизни Юрия Лозы его личная история выглядит удивительным оазисом спокойствия и стабильностью. Его главной опорой на протяжении десятилетий остается одна женщина — поэтесса и певица Светлана Мережковская, выступавшая под псевдонимом Сюзанна. Они познакомились в 1983 году, вскоре после переезда Лозы в Москву, а через год поженились. Светлану называют не только музой, но и главным редактором и цензором текстов музыканта. В 1986 году у пары родился сын Олег. Сам Лоза, говоря о секрете семейного долголетия, отмечает:
«Никаких крупных скандалов за годы совместной жизни у нас не происходило!... Вообще, два умных человека всегда могут договориться и пойти на уступки ради сохранения мира в семье, если, разумеется, хотят этого», — делился артист с изданием StarHit.ru.
Их сын Олег пошел по стопам родителей, но выбрал свой, академический путь. Он окончил «Гнесинку», Московскую консерваторию и Литературный институт, став оперным певцом-баритоном. Некоторое время он также работал ассистентом режиссера у Вячеслава Зайцева. Олег создал собственную семью с британской певицей Ханной Брэдбери. Лоза подчеркивает творческую автономию каждого члена семьи:
«Мы же разные по всем параметрам! Я — эстрадный композитор и автор текстов, жена — прекрасный поэт, сын — оперный баритон и педагог. Практически не пересекаемся, только прислушиваемся к мнению друг друга».
Эта крепкая семейная гавань стала для артиста надежным тылом, позволяя ему смело бросать вызовы всему шоу-бизнесу.
Человек-скандал: правдоруб или тролль?Если в личной жизни Лоза — эталон стабильности, то в публичном поле последние годы он превратился в главного возмутителя спокойствия, «человека-мема» российской эстрады. Список его громких и часто эпатажных высказываний поражает широтой и безжалостностью. Начало было положено в 2016 году, когда в эфире программы «Соль» он заявил:
«80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо... Rolling Stones — ну, они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу, Джаггер ни в одну ноту не попал».
Продюсер Rolling Stones Джимми Дуглас ответил легендарной фразой «Who is mister Loza?», которая мгновенно разлетелась на мемы.
Но Лоза не остановился. Его критика обрушилась на самых разных людей и явления: он скептически отозвался о вкладе Юрия Гагарина («Гагарин ничего не сделал, он лежал»), что позже объяснил искажением слов журналистами. Он раскритиковал группу «Кино» и ее лидера Виктора Цоя, а также многих современных российских звезд.
Особый резонанс вызвала его позиция по теории плоской Земли, которую он, судя по комментариям в соцсетях, активно поддерживает и обсуждает. Эта тема стала причиной конфликта с подписчиками:
«Сегодня хочу предупредить – мне надоели тупые шуточки про плоскую Землю от людей, которые в этом вопросе ни в зуб ногой... Если раньше я их идиотизмы просто удалял, то теперь буду банить».
Сам музыкант объясняет свою язвительную позицию так: он говорит то, что думает, а мемы рождаются из-за непорядочных журналистов, перевирающих его слова. Парадоксально, но эта скандальная слава пошла ему на пользу. Как признался сам Лоза, после истории с Led Zeppelin на него «посыпались предложения о работе» в качестве ведущего и эксперта, и он «вскочил на такую ступеньку, на которой и не ожидал себя увидеть»
Как сейчас живет артистНесмотря на возраст, Юрий Лоза остается активным и востребованным медийным персонажем. В 2024 году, в свой 70-летний юбилей, он стал гостем программы «Жизнь и судьба» на федеральном канале. В конце 2025 года певец принял участие в популярной медицинской программе «Здоровье» с Еленой Малышевой, где обсуждались современные технологии мониторинга состояния организма. Основной же площадкой для общения с публикой стали для него социальные сети, где он ведет себя как классический блогер-полемист, высказываясь на самые разные темы.
Что касается музыки, то здесь артист демонстрирует сдержанность. Он признается, что выпускает мало новых песен, так как для качественного продукта нужны серьезные вложения — как финансовые, так и моральные.
«Можно, конечно, отдать их тем, кто денежки нашел и местечко на телеящике застолбил, но тогда стоит забыть об авторстве», — объясняет Лоза.
В 2020 году он снял клипы на песни «Облака» и «Путь наш пролег», а также выпустил альбом на виниле. Однако он с горечью констатирует, что публика и организаторы по-прежнему воспринимают его как «автора одного хита» — песни «Плот», требуя исполнять именно ее.