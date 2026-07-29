«Вечно лохматая»: почему на самом деле Михаил Ефремов развелся с женой? Скандальная правда о молодой любовнице и разделе имущества

29 июля 2026, 12:01

Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Ефремов и Софья Кругликова официально расторгли брак спустя 20 лет. Пара запустила процесс раздела имущества, однако внимание общества приковано не к юридическим тонкостям, а к внешности супруги. Почему волна хейта обрушилась на домохозяйку, а не на актера, и кто несет ответственность за распад семьи — в материале «Радио 1».





Содержание Реакция соцсетей: аудитория игнорирует сложные обстоятельства развода «Сама виновата»: двойные стандарты в истории развода Ефремова и Кругликовой Конец имущественным спорам: позиция Михаила Ефремова по разделу активов

Реакция соцсетей: аудитория игнорирует сложные обстоятельства развода

«Миха — не Делон, но она — это трэш», «вечно лохматая, в несуразном одеянии», «серая мышка», «кто бы на такую позарился?» — не стесняясь в выражениях высказываются хейтеры.

«Сама виновата»: двойные стандарты в истории развода Ефремова и Кругликовой



Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

«Зато денег куры не клюют и всегда будут желающие», — гласит народная молва в интернете.

«Разве такой женщине надо это — приезжать в колонию на длительные свидания?», «Сама виновата», «Запустила себя», — не унимались интернет-критики.

Конец имущественным спорам: позиция Михаила Ефремова по разделу активов

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«По закону — пополам. И точка. Неважно, кто как выглядит», — пишут сочувствующие подписчики.

«Конечно, она сейчас всё отжать хочет. Квартира в Хамовниках — это не шутки»; «Понятно, почему не разводилась раньше — ждала, пока квартира подорожает», — язвят злопыхатели в сети.



Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

«Я не собираюсь воевать за каждый метр. Всё, что нажито, — пополам. Справедливость важнее», — заявил актёр в интервью «Московскому комсомольцу».