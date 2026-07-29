«Вечно лохматая»: почему на самом деле Михаил Ефремов развелся с женой? Скандальная правда о молодой любовнице и разделе имущества
Михаил Ефремов и Софья Кругликова официально расторгли брак спустя 20 лет. Пара запустила процесс раздела имущества, однако внимание общества приковано не к юридическим тонкостям, а к внешности супруги. Почему волна хейта обрушилась на домохозяйку, а не на актера, и кто несет ответственность за распад семьи — в материале «Радио 1».
Реакция соцсетей: аудитория игнорирует сложные обстоятельства разводаСетевые баталии свелись к тому, что пользователи активно критикуют стиль и внешность бывшей жены Михаила Ефремова, выражая при этом сочувствие артисту.
«Миха — не Делон, но она — это трэш», «вечно лохматая, в несуразном одеянии», «серая мышка», «кто бы на такую позарился?» — не стесняясь в выражениях высказываются хейтеры.В комментариях фолловеры видят причину развода исключительно во внешности Софьи Кругликовой.
«Сама виновата»: двойные стандарты в истории развода Ефремова и КругликовойСофья годами терпела алкоголизм, измены и скандальное поведение мужа. В то время как Ефремов снимался в кино, злоупотреблял спиртным и попадал в заголовки таблоидов, Кругликова одна растила троих детей, тянула быт на себе и не выносила сор из избы, сетуют знакомые семейства. В итоге актёр стал виновником смертельного ДТП и отправился в колонию, а она продолжала ждать. В период, когда муж отбывал наказание, жена регулярно навещала арестанта: передавала посылки, морально поддерживала, пытаясь спасти брак. А пока она ждала главу семейства дома и хранила очаг, в это же самое время его навещала актриса Дарья Белоусова. После выхода на свободу Михаил Олегович к семье больше не вернулся. Реакция в соцсетях на их развод показала явные двойные стандарты. Пользователи оправдывали артиста его деньгами и статусом, которые якобы гарантируют ему женское внимание.
«Зато денег куры не клюют и всегда будут желающие», — гласит народная молва в интернете.Отдельно комментаторы осуждали внешний вид Софьи во время поездок в колонию, обращая внимание на простую одежду и отсутствие укладки.
«Разве такой женщине надо это — приезжать в колонию на длительные свидания?», «Сама виновата», «Запустила себя», — не унимались интернет-критики.
Конец имущественным спорам: позиция Михаила Ефремова по разделу активовОтдельной темой для обсуждения стал раздел имущества. В комментариях звучат две противоположные позиции. Одни настаивают на юридической справедливости.
«Иноагент что, ослеп?»: Алла Пугачёва шокировала журналистов в Юрмале своей внешностью. Когда Галкин** приедет в Киев и почему облысела Примадонна?
«По закону — пополам. И точка. Неважно, кто как выглядит», — пишут сочувствующие подписчики.Другая другая часть аудитории обвиняет Кругликову в корыстных мотивах.
«Конечно, она сейчас всё отжать хочет. Квартира в Хамовниках — это не шутки»; «Понятно, почему не разводилась раньше — ждала, пока квартира подорожает», — язвят злопыхатели в сети.Между тем, согласно семейному законодательству, имущество, нажитое за 20 лет брака (включая шестикомнатную квартиру в Хамовниках и другие объекты недвижимости), подлежит равному разделу между супругами. Несмотря на слухи о возможных спорах, сам Михаил Ефремов настроен миролюбиво.
«Я не собираюсь воевать за каждый метр. Всё, что нажито, — пополам. Справедливость важнее», — заявил актёр в интервью «Московскому комсомольцу».