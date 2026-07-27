«Иноагент что, ослеп?»: Алла Пугачёва шокировала журналистов в Юрмале своей внешностью. Когда Галкин** приедет в Киев и почему облысела Примадонна?

27 июля 2026, 22:01

Алла Пугачёва и Максим Галкин** (Фото: Инстаграм* @laimafestival)

Алла Пугачёва появилась на публике в Юрмале в весьма экстравагантном образе. 77-летняя певица заявила изданию VOICE, что идея нового имиджа принадлежит исключительно ей самой. Почему причёска исполнительницы «миллиона алых роз» вызвала шок у журналистов и как Максим Галкин** отреагировал на вопрос о поездке в Киев, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Что за злодеи обрили Пугачёву?»: причёска Примадонны вызвала шок «Это было в России»: ностальгия иноагента Как Галкин** отреагировал на вопрос о поездке в Киев

«Что за злодеи обрили Пугачёву?»: причёска Примадонны вызвала шок

«Алла Борисовна, мы приветствуем вас на втором дне фестиваля. Вы очаровательны!» — сказал корреспондент.



Алла Пугачёва и Максим Галкин** (Фото: Инстаграм* @laimafestival)

«Я... это лук? Это то, что я купила, чтобы выйти. Вот и весь лук», — с улыбкой ответила певица.

«Нет у меня стилиста. Я сама стилист», — заявила мать Кристины Орбакайте.

«Что за злодеи обрили Аллу Пугачёву? Как держится шиньон, одному Богу известно. Ну и отдельно — надо руки оторвать стилистам за этот позор. А иноагент что, ослеп? Зачем позволил старенькой жене в таком виде выйти в люди?» — отметил Telegram-канал НеМалахов.

«Это было в России»: ностальгия иноагента



Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Инстаграм* @laimafestival)

Как Галкин** отреагировал на вопрос о поездке в Киев

«Алла меня ненавидела»: любовница Киркорова, жена Преснякова и другие певицы, которым Пугачева сломала карьеру

«Вы странный вопрос задаёте», — цитирует слова бывшего ведущего Первого канала VOICE.