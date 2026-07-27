«Иноагент что, ослеп?»: Алла Пугачёва шокировала журналистов в Юрмале своей внешностью. Когда Галкин** приедет в Киев и почему облысела Примадонна?
Алла Пугачёва появилась на публике в Юрмале в весьма экстравагантном образе. 77-летняя певица заявила изданию VOICE, что идея нового имиджа принадлежит исключительно ей самой. Почему причёска исполнительницы «миллиона алых роз» вызвала шок у журналистов и как Максим Галкин** отреагировал на вопрос о поездке в Киев, читайте в материале «Радио 1».
«Что за злодеи обрили Пугачёву?»: причёска Примадонны вызвала шокПримадонна вместе со своим супругом Максимом Галкиным** посетила второй день музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, проходившего в концертном зале «Дзинтари». Как только пара вышла из автомобиля и приблизилась к журналистам, к ним обратился один из репортёров и преподнёс поп-звезде букет.
«Алла Борисовна, мы приветствуем вас на втором дне фестиваля. Вы очаровательны!» — сказал корреспондент.Пугачёва потянулась за цветами, однако Галкин** опередил жену. После этого звёздная чета проследовала на красную дорожку для традиционной фотосессии.
Исполнительница знаменитой «Бессонницы» на сей раз выбрала лаконичный и строгий стиль: на ней был чёрный кожаный пиджак и юбка того же цвета, ансамбль дополняли крупные массивные украшения. Юморист отдал предпочтение двубортному костюму тёмно-коричневого оттенка. Представители местной прессы не упустили случая поинтересоваться у певицы, кому принадлежит идея её нынешнего облика.
«Я... это лук? Это то, что я купила, чтобы выйти. Вот и весь лук», — с улыбкой ответила певица.Артистка также подчеркнула, что создала этот образ абсолютно самостоятельно, без помощи стилистов.
«Нет у меня стилиста. Я сама стилист», — заявила мать Кристины Орбакайте.Причёска народной артистки СССР также вызвала шок у некоторых представителей информагентств.
«Что за злодеи обрили Аллу Пугачёву? Как держится шиньон, одному Богу известно. Ну и отдельно — надо руки оторвать стилистам за этот позор. А иноагент что, ослеп? Зачем позволил старенькой жене в таком виде выйти в люди?» — отметил Telegram-канал НеМалахов.
«Это было в России»: ностальгия иноагента«Арлекино» вместе с супругом посмотрели концерт, во время которого Максим Галкин** с особым воодушевлением встретил выход Монеточки (Елизаветы Гырдымовой**). Шоумен не просто аплодировал артистке, но и эмоционально подпевал словам её ностальгической композиции «Это было в России», тогда как пожилая супруга внимала музыке в полном молчании. По соседству со звёздной четой в зрительном зале расположился Андрей Макаревич**.
Как Галкин** отреагировал на вопрос о поездке в КиевНакануне этого события в коридорах концертного зала Примадонна успела пообщаться с корреспондентами регионального телеканала. В коротком интервью экс-жена Киркорова с грустью посетовала на то, что публика начинает её забывать, и откровенно призналась, как сильно скучает по зрительской любви и громким аплодисментам.
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Поздно вечером украинская журналистка спросила Пугачёву и Галкина** о возможной поездке в Киев, на что комик отреагировал негативно, выразив своё недовольство самим фактом такого вопроса.
«Вы странный вопрос задаёте», — цитирует слова бывшего ведущего Первого канала VOICE.