«Внук Пугачёвой? Позорный»: выбросил бывшую в мусорку и нашёл утешение с 26-летней матерью-одиночкой. Что происходит в жизни Никиты Преснякова
Бывшая жена Никиты Преснякова, Алёна Краснова, вернулась в Россию ещё до официального развода. Сам же внук Аллы Пугачёвой остался за границей — и быстро нашёл замену бывшей возлюбленной. Новую избранницу наследника знаменитой династии зовут Карина, она родом из Тулы и тоже живёт в США. Именно с ней артист сначала с размахом отпраздновал своё 35-летие. Чем тульская американка подсластила жизнь музыканта и как развивается их роман, читайте в материале «Радио 1».
Кто она, новая девушка внука ПугачёвойИзбраннице внука Пугачёвой Карине Филимоновой — 26 лет, она видеограф. В детстве мечтала стать актрисой: посещала театральную студию, играла главные роли и даже готовилась к поступлению в театральный вуз.
«У меня в детстве была мечта стать актрисой, я много лет посвятила себя игре в театре, и это были невероятные годы моей жизни», — признавалась Карина в своём блоге.Однако в итоге вместо актёрского поприща выбрала журналистику и стала студенткой журфака Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».
Девушка родилась и выросла в Щёкино Тульской области, а теперь обосновалась в Америке.
«Есть свои минусы и свои плюсы. Но это мой новый дом», — писала Филимонова в соцсетях.По словам Карины, до встречи с Никитой она переживала непростой период. Модель осталась без работы и средств к существованию. Накопившиеся трудности и бесконечные суды полностью истощили её силы.
«Ни опоры. Ни стабильности. Ни людей. В какой-то момент негатив заполнил всю мою жизнерадостность. Бесконечно невозможно быть сильной. Правда», — жаловалась Карина изданию «СтарХит».
Сюрприз в ванной и нежность у костра: как развивается роман Никиты Преснякова с КаринойО романе внука Аллы Пугачевой, Никиты Преснякова, с видеографом Кариной стало известно весной 2026 года. Официальным подтверждением отношений стал клип на кавер песни Uma2rman, где пара демонстрирует откровенную нежность, что вызвало живой отклик у зрителей. В мае музыкант отметил 35-летие в кругу близкого человека. Праздник прошёл камерно: утро началось с романтического сюрприза в ванной — девушка украсила комнату воздушными шарами, выложила коллаж из его фотографий разных лет, а на зеркале губной помадой оставила надпись: «С днем рождения, Никитусик!». Вечер пара провела на природе у костра.
В своём блоге Карина поделилась атмосферным кадром у огня, на котором влюблённые сидят обнявшись; в поздравлении избраннику Карина написала, что он невероятный человек, подчеркнув их душевную близость. Обозреватели отмечают внешнее сходство новой избранницы певца с его бывшей женой: Филимонова также строит модельную карьеру в США и придерживается похожего стиля.
Однако есть и принципиальные отличия: девушка немного моложе предшественницы и уже воспитывает сына Луку, которому летом исполнится три года. Модель откровенно делится в соцсетях реалиями материнства — от трудностей грудного вскармливания до постоянной тревожности. Сейчас ей стало легче: Никита прекрасно ладит с ребёнком и в апреле официально переехал к возлюбленной и её сыну, став частью семьи.
«Оскар» в мусорке и романтика на Бали: как бывшие супруги строят жизнь после разводаПока Никита Пресняков строит личное счастье в США, его экс-супруга Алёна Краснова в России обрела второе дыхание после восьми лет брака. Их союз, начавшийся ещё в юности и официально оформленный в 2017 году, дал трещину после переезда пары в Америку осенью 2022 года. Вот только эмиграция оказалась сложным испытанием для Красновой, и в июне 2025 года она вернулась в Москву. Долго горевать Алёна не стала. Уже в августе последовало официальное объявление о разводе. Вскоре в жизни бывшей супруги рок-музыканта появился новый избранник — 30-летний Сергей, инженер по профессии. Пара провела вместе День святого Валентина на Бали, а в мае 2026 года отправилась в романтическое путешествие в Минск, делясь с поклонниками кадрами совместных прогулок и ужинов.
«Я наконец-то счастлива», — писала модель в своём блоге.Развод сын Кристины Орбакайте переживал болезненно. Вскоре после расставания он опубликовал видео, на котором демонстративно избавился от сувенира, подаренного бывшей супруге Алёне Красновой. Музыкант, напевая мелодию, поднял золотую статуэтку «Оскар» с надписью «Лучшая жена», показал её камере и выбросил в мусорное ведро.
Получит ли Алена Краснова деньги Никиты Преснякова после разводаМодель не получит ничего от наследства Примадонны. Алла Пугачёва позаботилась об этом заранее: недвижимость — квартиру в Москве и дом в Подмосковье — подарила внуку ещё до его брака с Красновой. Дарственное имущество по закону не делится. Впрочем, Алёна не бедствует: нынешний досуг дочери бизнесмена Бориса Краснова намекает на отсутствие финансовых проблем.
«Внук Пугачевой? Позорный»: как Никита Пресняков хайпует на самоиронии2026 год для Никиты Преснякова стал годом откровенных признаний и провокаций. Музыкант открыто заявил, что его авторские композиции в жанрах ню-метал, пост-хардкор и альтернативный рок остаются невостребованными: по словам артиста, лишь 3% аудитории проявляют интерес к такому творчеству.
Чтобы привлечь внимание, Пресняков пошёл на провокацию, выложив видео с концерта и подписав его: «Внук Пугачевой? Да он позорный». Ролик мгновенно набрал миллионы просмотров, что, по выводам самого артиста, только подтвердило правило: смелые и самоуничижительные публикации приносят отпрыску звёздной династии больше реакций, чем музыка.