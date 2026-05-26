«Да — дети Филиппа»: почему сына Стоцкой 15 лет сравнивают с Киркоровым и как он выглядит сейчас? ДНК-тест и громкое признание певицы о тайне отцовства
Первый выход в свет сына Анастасии Стоцкой вызвал бурные обсуждения. Поклонники сразу заговорили о его сходстве с Филиппом Киркоровы: мальчик рос точной копией наследника короля эстрады, что породило массу слухов об отцовстве. Сейчас Александру уже 14 лет, и он заметно перерос свою звёздную маму. Кто же на самом деле отец повзрослевшего наследника и как сегодня живёт артистка театра и кино, читайте в материале «Радио 1».
Овации на сцене и разбитое сердце: неизвестная глава из жизни Анастасии СтоцкойАнастасия запомнилась зрителям как яркая рыжеволосая звезда мюзиклов «Нотр-Дам де Пари» и «Чикаго». Она сотрудничала с Филиппом Киркоровым, снималась в кино и пыталась построить эстрадную карьеру. Но настоящим призванием артистки всегда оставался театр — именно там Стоцкая чувствовала себя гораздо органичнее.
А вот на личном фронте у Анастасии всё складывалось не так однозначно: позади остались два брака — один из них гражданский — и два болезненных расставания.
При этом мало кто знает о романе, который длился много лет и начался задолго до звёздного статуса певицы. Ещё в 1998 году в Театре Луны Стоцкая познакомилась с коллегой-актёром Александром Секириным. Оба только начинали творческий путь, но Анастасия на тот момент была несвободна. Александр влюбился с первого взгляда, однако долго не решался открыть девушке свои чувства.
На одной из шумных студенческих вечеринок инициативу неожиданно проявила сама Анастасия — так между ними и вспыхнул роман. Однако продлился он недолго: вскоре Секирин закрутил мимолётную интрижку на стороне. Узнав об этом, Настя была в ярости, и Александру пришлось буквально вымаливать прощение. Парень неуклюже оправдывался тем, что их связь ещё не была серьёзной, а сам юноша считал себя абсолютно свободным. Однако он настаивал: всё ещё можно исправить и начать с чистого листа. Анастасия смягчилась и дала Секирину второй шанс. Молодые люди стали жить вместе, однако официально оформлять отношения не торопились. Александр и без штампа в паспорте считал Стоцкую своей женой. Всё изменилось, когда в жизни Насти появился Филипп Киркоров, взявший на себя роль продюсера. Ради раскрутки начинающей певицы в прессу регулярно вбрасывали вымышленные истории о её романах.
Секирин, даже понимая механику шоу-бизнеса, всё равно мучился от ревности. Стоцкая отвечала ему тем же. Плотный гастрольный график и бесконечные недопонимания разрушили отношения, и в 2008 году пара распалась. Позже Секирин признается: он сам виноват в том, что потерял Настю, и назовёт избранницу своей самой большой любовью.
«Соблазнов и историй было много, но, главное, я встретил Настю. Самую большую любовь в моей жизни, невероятную женщину, которую в итоге я так бездарно потерял», — с горечью рассказывал Александр в интервью «СтарХит».
Как Стоцкая вышла замуж, не привлекая вниманияВ 2010 году в жизни возлюбленной Алексея Секирина появился бизнесмен Сергей Абгарян. Примерно в то же время влюблённые сыграли свадьбу, которую долго хранили в тайне. Анастасия и не думала, что из тех отношений, которые начинались в Дубае как курортный роман, получится что-то серьёзное, но ошиблась.
Звезда мюзиклов не делала из этого брака шоу. Свадьба прошла скромно, без лишней шумихи, и ровно так же — тихо и без скандалов — пара развелась в 2019 году. Певица долго скрывала, что теперь одинока, и призналась только тогда, когда переживания немного утихли. От этого брака у Стоцкой есть сын Александр и дочь Вера.
Новая любовь, старые привычки: Стоцкая снова прячет личное от публикиПресса заговорила о личной жизни Стоцкой с новой силой в 2023 году — поводом стал роман с молодым артистом мюзиклов Александром Казьминым. Чувства между ними вспыхнули ещё в 2021 году, когда оба работали над постановкой «Шахматы». Разница в возрасте — Анастасия старше избранника на несколько лет — не стала помехой для развития отношений. Пара ведёт себя довольно закрыто: «русская Лайза Минелли» лишь изредка публикует совместные фотографии, из-за чего периодически возникают слухи об их расставании.
«ДНК-тест не нужен»: как Стоцкая годами отбивается от слухов и кому на самом деле обязаны её дети внешностьюСкрывать личность отца своих детей Анастасия могла бы и дальше, но молчать становилось всё сложнее — уж слишком упорно публика приписывала отцовство Филиппу Киркорову. Сходство Саши с сыном Киркорова Мартином на некоторых фото и правда бросалось в глаза. Однако секрет прост: отец детей Насти — армянин, отсюда тёмные глаза и брюнетистая шевелюра. С годами внешность сына Стоцкой расставила всё по местам, но находятся те, кто до сих пор строчит под постами певицы: «Вылитый Киркоров!».
Артистка рассказывала в интервью, что её саму позабавило такое сходство и она совершенно не против шуток на этот счёт.
«Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол, ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова», — с иронией делилась Стоцкая.Что касается воспитания, то здесь Анастасии грех жаловаться: оба ребёнка растут спокойными и послушными, не доставляя хлопот. Мать выстроила с детьми тёплые, доверительные отношения. Сегодня 43-летняя победительница «Новой волны — 2003» продолжает активно работать и воспитывать двоих детей — 14-летнего сына Александра и 8-летнюю дочь Веру. Певица по-прежнему выходит на сцену: весной 2026 года она исполнила главную роль в культовом мюзикле «Кабаре». С бывшим мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном, исполнительница сохранила тёплые отношения. По словам артистки, он прекрасный отец, который видится с наследниками почти каждый день.