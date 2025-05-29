Врач раскрыла, чем опасна травма Филиппа Киркорова и какими последствиями грозит

29 мая 2025, 12:50

Дерматовенеролог Сирмайс: у Киркорова клетки в области ожога могут погибнуть

Филипп Киркоров (Фото: инстаграм*@fkirkorov)

После полученной Филиппом Киркоровым 25 апреля во время концерта травмы в сети стали появляться разные диагнозы. В опубликованной медицинской справке указаны ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия. Врачи рекомендовали артисту ограничить физические нагрузки, продолжать наблюдение у хирурга и проходить антибактериальную терапию.





Кандидат медицинских наук, врач первой категории, дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталья Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что поставленное Киркорову заключение — это не диагноз, а состояние, которое происходит в результате инфекции, воспаления, какого-то злокачественного образования.





«Лимфаденопатия — это, если простыми словами, увеличение нескольких лимфоузлов. Некроз — это смерть клеток в каком-то локальном очаге, то есть после ожога клетки в этой области могут погибать. В результате этого будет, конечно, воспаление расти и лимфозы увеличиваться, то есть организму надо с этим справляться. Как правило, такое лечится антибактериальными препаратами», — сказала эксперт.

«Это не страшно, это поправимо, но это может требовать длительной реабилитации, так как нужно будет с рубцами на коже бороться. Может быть даже повышение температуры. Это не столько страшная история, сколько болезненная и неприятная», — прокомментировала врач.