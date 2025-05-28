Киркоров не будет судиться со СМИ из-за публикации своих диагнозов
Певец Филипп Киркоров, столкнувшийся с недобросовестной журналистикой, не собирается подавать в суд на издания, опубликовавшие информацию о его состоянии здоровья. Об этом сообщила его представитель Екатерина Успенская в интервью «Газете.Ru».
По данным издания, артист в настоящее время проходит лечение. Она призвала журналистов воздержаться от спекуляций и не выносить медицинские диагнозы на обсуждение общественности.
«Судиться не собирались. Бог всем судья. Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — отметила она.
Информация о диагнозах Киркорова появилась 27 мая. В опубликованной медицинской справке указаны серьезные проблемы со здоровьем, включая ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Врачи рекомендовали артисту ограничить физические нагрузки, продолжать наблюдение у хирурга и проходить антибактериальную терапию.
Травма была получена 25 апреля во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, когда пиротехника сработала слишком близко к артисту.