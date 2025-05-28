Киркоров не будет судиться со СМИ из-за публикации своих диагнозов

28 мая 2025, 15:24

Филипп Киркоров (Фото: https://kirkorov.ru/)

Певец Филипп Киркоров, столкнувшийся с недобросовестной журналистикой, не собирается подавать в суд на издания, опубликовавшие информацию о его состоянии здоровья. Об этом сообщила его представитель Екатерина Успенская в интервью «Газете.Ru».





По данным издания, артист в настоящее время проходит лечение. Она призвала журналистов воздержаться от спекуляций и не выносить медицинские диагнозы на обсуждение общественности.





«Судиться не собирались. Бог всем судья. Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — отметила она.