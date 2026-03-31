«Я считаю, что она злобная»: Екатерина Гордон рассказала, как поменялась ее жизнь после интервью у Собчак
Екатерина Гордон рассказала, что думает про Ксению Собчак
Юрист Екатерина Гордон рассказала, что участие в интервью у Ксении Собчак заметно повлияло на её публичную узнаваемость и дало импульс для профессионального продвижения. Об этом она сообщила в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv, где беседовала с журналистом Георгием Иващенко.
По словам Гордон, несмотря на давний конфликт, разговор с Собчак оказался для неё значимым с точки зрения медийного эффекта. Она подчеркнула, что воспринимала интервью как равное противостояние.
«Это был бой равных, в этом прикол. Я ей благодарна», — отметила юрист.Она добавила, что заранее настояла на присутствии с ней близкого человека, так как считала площадку «враждебной». При этом, по её словам, у Собчак в договоре были условия, согласно которым Гордон не могла никак влиять на финальный монтаж выпуска.
Адвокат также сообщила, что после интервью их общение с Собчак не прекратилось, хотя о дружбе речи не идёт.
«Мы общаемся после этого интервью. Мы не будем друзьями, так как я все еще считаю, что она злобная и ей нельзя доверять, но я благодарна ей за сдержанное слово, считаю, что она крутая», — пояснила она.Конфликт между Екатериной Гордон и Ксенией Собчак продолжается более 17 лет. Его началом считается эфир радио «Маяк» в июле 2008 года, где Гордон вела программу «Культ личности», а Собчак выступала приглашённой гостьей. Разговор быстро перерос в жёсткую словесную перепалку: стороны обменялись взаимными упрёками и личными выпадами.
По словам Гордон, после недавнего интервью они смогли частично переосмыслить отношения, признав профессионализм друг друга, несмотря на сохраняющееся напряжение.
«Мы тайно будем друг друга ненавидеть и любить одновременно!» — резюмировала она.