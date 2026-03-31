«Я считаю, что она злобная»: Екатерина Гордон рассказала, как поменялась ее жизнь после интервью у Собчак

31 марта 2026, 12:27

Екатерина Гордон рассказала, что думает про Ксению Собчак

Юрист Екатерина Гордон рассказала, что участие в интервью у Ксении Собчак заметно повлияло на её публичную узнаваемость и дало импульс для профессионального продвижения. Об этом она сообщила в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv, где беседовала с журналистом Георгием Иващенко.





По словам Гордон, несмотря на давний конфликт, разговор с Собчак оказался для неё значимым с точки зрения медийного эффекта. Она подчеркнула, что воспринимала интервью как равное противостояние.



«Это был бой равных, в этом прикол. Я ей благодарна», — отметила юрист.

«Мы общаемся после этого интервью. Мы не будем друзьями, так как я все еще считаю, что она злобная и ей нельзя доверять, но я благодарна ей за сдержанное слово, считаю, что она крутая», — пояснила она.

«Мы тайно будем друг друга ненавидеть и любить одновременно!» — резюмировала она.