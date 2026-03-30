Филипп Киркоров решил продать «историческое место» за четверть миллиарда рублей

30 марта 2026, 10:25

Филипп Киркоров выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 240 млн рублей

Филипп Киркоров выставил на продажу свою четырёхкомнатную квартиру в центре Москвы. О своём решении певец рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!».





Артист хочет выручить за объект 240 миллионов рублей. Помещение занимает 210 квадратных метров и располагается в историческом здании в престижном районе. Киркоров пояснил, что не видит смысла оставлять квартиру пустой.

«Ну а чего она стоит пустая? Историческое место для меня, но надо идти вперёд», — прокомментировал Филипп Бедросович.