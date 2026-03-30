Филипп Киркоров решил продать «историческое место» за четверть миллиарда рублей
Филипп Киркоров выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 240 млн рублей
Филипп Киркоров выставил на продажу свою четырёхкомнатную квартиру в центре Москвы. О своём решении певец рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!».
Артист хочет выручить за объект 240 миллионов рублей. Помещение занимает 210 квадратных метров и располагается в историческом здании в престижном районе. Киркоров пояснил, что не видит смысла оставлять квартиру пустой.
«Ну а чего она стоит пустая? Историческое место для меня, но надо идти вперёд», — прокомментировал Филипп Бедросович.По словам певца, эта квартира много значит для него, однако сейчас он сосредоточился на других проектах и планирует развиваться дальше. Риелторы отмечают, что высокая стоимость объекта объясняется его расположением в центре столицы и большой площадью.
Ранее Филипп Киркоров рассказал о зависимости 13-летнего сына.