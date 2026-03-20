«Я спал с 12-летними»: блогер-миллионник получил 4,5 года колонии за «мечту» разбомбить Москву и оскорбление героя СССР
Московский городской суд 5 марта огласил приговор в отношении резонансного блогера и предпринимателя в сфере инфобизнеса Арсена Маркаряна. Ему инкриминируются преступления, связанные с реабилитацией нацизма и осквернением памяти ветерана Великой Отечественной войны. Чем еще шокировал общественность скандальный инфобизнесмен, читайте в материале «Радио 1».
Плевал в героев, желал бомбить — получил срок
Арсен Маркарян: что известно о блогере?Арсен Маркарян — уроженец Самары. Его присутствие в соцсетях было масштабным: Telegram-канал блогера читали 170 тысяч человек, на YouTube набралось более 43 тысяч подписчиков, а в Инстаграм* аудитория достигла 456 тысяч.
Известно, что блогер состоит в браке и воспитывает двух малолетних дочерей (младшая родилась в марте 2025 года). Длительный период времени он проживал за границей.
Отношение Маркаряна к россиянам и участникам СВО
«Кто такой Матросов, который телом закрыл пулемет? Герой Советского Союза. А для меня он ****. Потому что он умер ни за что», —заявил инфлюенсер в сети.Однако и этим блогер не ограничился. В одной из последующих онлайн-трансляций он озвучил свою так называемую мечту — нанести бомбовый удар по Москве.
«Одна вещь, которую я точно не могу понять, будет это или нет. Но я бы это хотел. Я склонен думать, что так будет. Я думаю, что будут бомбить Москву в итоге. Я искренне думаю, что Москву, Красную площадь будут бомбить», — утвердительно заявлял Маркарян в соцсетях.
Цитаты Маркаряна о женщинах, которые шокировали сеть
«Если тебе тяжело рожать — это не потому что это сложно, а потому что ты кривая тварь, которая неправильно эксплуатирует своё тело. Ты просто тварь, которая неправильно питается, неправильно живёт, пьёт мало воды, все мышцы у тебя в гипотонусе», — высказался блогер в одном из своих видео.
«Спал с детьми и не жалею»: инфоцыган-миллионер признался в связях с детьми и не раскаялсяЕщё один скандал разразился после признания блогера о связях с несовершеннолетними девушками. Это заявление моментально спровоцировало волну негатива в сети: пользователи окрестили Маркаряна педофилом и психически нездоровым человеком.
«Вы представляете себе, какое половое желание у 13-14-летней девочки? Вот я скажу честно, товарищ майор, не обессудь. Мне все равно. Я спал с 12-13-летними девчонками, будучи 18-19-летним. Не с теми, кто плоский, а с теми, кто сам хотел», —заявил Маркарян в одном из прямых эфиров.Ещё одно скандальное заявление блогера касалось темы насилия, которое он назвал «полезным опытом», позволяющим понять психологию человека. Однако после того как фрагмент с этим высказыванием распространился в соцсетях и вызвал широкий резонанс, Маркарян поспешил оправдаться, заявив, что это была всего лишь ирония.
Операция в Кубинке: задержание Арсена МаркарянаВ марте 2025 года началась доследственная проверка в отношении блогера — тогда его заподозрили в публичных призывах к терроризму. В том же месяце Маркаряна объявили в розыск.
Задержать инфобизнесмена удалось лишь спустя пять месяцев, 23 августа 2025 года сотрудники правоохранительных органов взяли его под стражу в подмосковной Кубинке при попытке покинуть страну.
По данным сотрудников полиции, при задержании Маркарян оказал сопротивление и попытался спрятаться в багажнике автомобиля. Сам блогер впоследствии опровергал эту версию, настаивая, что находился на пассажирском сиденье и добровольно проследовал за правоохранителями.
После доставления в отделение СК РФ он отрицал предъявляемые обвинения. Через два дня, 25 августа, Таганский суд Москвы принял решение о заключении блогера под стражу. Ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения было отклонено.
Административное правонарушение, связанное с пропагандой наркотиковБлогер и раньше попадал в поле зрения Фемиды: в ноябре 2025 года Невский районный суд оштрафовал его на 15 тысяч за пропаганду наркотиков. Тогда Маркарян в своем видео преподносил психотропное вещество как средство для повышения умственной и физической активности.
Ролик набрал более 113 тысяч просмотров, четыре тысячи пользователей отметили его лайком. В ходе разбирательства была назначена экспертиза: специалисты в области лингвистики и психологии подтвердили, что видео содержит признаки пропаганды психотропных веществ.
Несмотря на весомые доказательства, Маркарян до последнего пытался уйти от ответственности. На протяжении следствия и судебных заседаний блогер предпринимал различные попытки избежать наказания.
Некоторые его аргументы доходили до абсурда: Маркарян пытался убедить судью, что не узнает себя ни на одной из представленных ему провокационных видеозаписей.
Итогом разбирательства стало полное признание вины и реальный срок. Следующие 4,5 года скандальный блогер проведет за решёткой.
