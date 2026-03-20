«Я спал с 12-летними»: блогер-миллионник получил 4,5 года колонии за «мечту» разбомбить Москву и оскорбление героя СССР

20 марта 2026, 11:01

Арсен Маркарян (Фото: Инстаграм*@arsenmarkaryan)

Московский городской суд 5 марта огласил приговор в отношении резонансного блогера и предпринимателя в сфере инфобизнеса Арсена Маркаряна. Ему инкриминируются преступления, связанные с реабилитацией нацизма и осквернением памяти ветерана Великой Отечественной войны. Чем еще шокировал общественность скандальный инфобизнесмен, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Плевал в героев, желал бомбить — получил срок Арсен Маркарян: что известно о блогере?

Отношение Маркаряна к россиянам и участникам СВО Цитаты Маркаряна о женщинах, которые шокировали сеть «Спал с детьми и не жалею»: инфоцыган-миллионер признался в связях с детьми и не раскаялся Операция в Кубинке: задержание Арсена Маркаряна Административное правонарушение, связанное с пропагандой наркотиков

Плевал в героев, желал бомбить — получил срок

Суд назначил блогеру наказание в виде четырех лет и пяти месяцев колонии общего режима. Дополнительно Маркаряну на четыре года запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов. Отмечается, что подсудимый полностью признал вину.



По данным правоохранителей, поводом для уголовного преследования стал ролик на YouTube, опубликованный в марте 2025-го. В нём блогер публично унизил память Александра Матросова, назвав подвиг героя бессмысленным.



Следствие установило, что в своих выступлениях блогер допускал оскорбительные высказывания в адрес участников специальной военной операции и их семей.

Арсен Маркарян (Фото: Инстаграм*@arsenmarkaryan) А также негативно отзывался о работе правоохранительной системы. Более того, он призывал к нанесению ударов по российским городам.

Арсен Маркарян: что известно о блогере?

Свою публичную деятельность Маркарян начинал в 2014 году с создания контента о спорте и здоровом образе жизни. Через год, в 2015-м, он запустил собственный онлайн-курс, где обещал мужчинам помочь обрести независимость и побороть пагубные пристрастия.

Следующим проектом Маркаряна стал платный Telegram-канал «База», где он продолжал наставлять мужчин и транслировать свои взгляды на «правильную» жизнь.



По утверждению блогера, именно этот проект принёс ему статус долларового миллионера. Число последователей армии Маркаряна неуклонно росло, именовали они себя не иначе как «офицеры».



Но далеко не все разделяли восторг по поводу методик наставника, многие оппоненты блогера, специально подписавшиеся на канал, утверждали, что Маркарян — обычный инфоцыган: торгует «иллюзией саморазвития». По их словам, инфопродукт был низкокачественным и содержал откровенно бредовые идеи.



Отношение Маркаряна к россиянам и участникам СВО

С началом специальной военной операции на территории Украины Арсен Маркарян занял открытую антироссийскую позицию. В открытом доступе есть многочисленные видеозаписи, где блогер допускает непозволительные высказывания в адрес России, называя ее «тупой и никчемной», а также проводит оскорбительные сравнения между россиянами и животными.

«Русские люди в большей степени животные, чем другие люди. Это и плюс, и минус. Правила не умеют соблюдать, сложные социальные структуры не умеют. Уважение к другим людям не умеют. И это все, это недоразвитость», — говорил он в своих соцсетях.



Вслед за этим блогер перешел к оскорблениям сотрудников правоохранительных органов, участников специальной военной операции и героев Великой Отечественной войны.



В одном из прямых эфиров Маркарян допустил уничижительные высказывания в адрес Александра Матросова — Героя Советского Союза, который погиб в 19 лет, закрыв собой амбразуру вражеского дзота и обеспечив успех атаки своего подразделения.

«Кто такой Матросов, который телом закрыл пулемет? Герой Советского Союза. А для меня он ****. Потому что он умер ни за что», —заявил инфлюенсер в сети.

«Одна вещь, которую я точно не могу понять, будет это или нет. Но я бы это хотел. Я склонен думать, что так будет. Я думаю, что будут бомбить Москву в итоге. Я искренне думаю, что Москву, Красную площадь будут бомбить», — утвердительно заявлял Маркарян в соцсетях.

Цитаты Маркаряна о женщинах, которые шокировали сеть

Наибольший резонанс в сети вызвали высказывания 30-летнего блогера о женщинах. Как бы печально это не было,но известность к Маркаряну пришла именно благодаря этим скандальным комментариям.



Он утверждал, что женщины уступают мужчинам как в физическом, так и в интеллектуальном плане. По его мнению, мальчикам с детства внушают мысли о необходимости защищать девочек, называя их «слабыми», и это, как считает блогер, позволяет женщинам безнаказанно манипулировать мужчинами.



Согласно убеждениям блогера, предназначение женщины ограничивается домашним хозяйством и ролью обслуживающего персонала. Мужчинам он настоятельно рекомендовал не участвовать в бытовых делах — таких как мытьё посуды или помощь по хозяйству — и вообще отказаться от вступления в брак.



Свою позицию Маркарян подкреплял утверждением, что женщины неспособны нести ответственность за собственные слова называя их речь «гнилым, поганым базаром». По мнению инфобизнесмена, представительницы прекрасного пола позволяют себе лишнее именно потому, что не осознают реальной угрозы физического конфликта.

«Если тебе тяжело рожать — это не потому что это сложно, а потому что ты кривая тварь, которая неправильно эксплуатирует своё тело. Ты просто тварь, которая неправильно питается, неправильно живёт, пьёт мало воды, все мышцы у тебя в гипотонусе», — высказался блогер в одном из своих видео.

«Спал с детьми и не жалею»: инфоцыган-миллионер признался в связях с детьми и не раскаялся

«Вы представляете себе, какое половое желание у 13-14-летней девочки? Вот я скажу честно, товарищ майор, не обессудь. Мне все равно. Я спал с 12-13-летними девчонками, будучи 18-19-летним. Не с теми, кто плоский, а с теми, кто сам хотел», —заявил Маркарян в одном из прямых эфиров.

Операция в Кубинке: задержание Арсена Маркаряна

Административное правонарушение, связанное с пропагандой наркотиков