Внебрачный сын Бедроса Киркорова выступил с инициативой увековечить память отца
Певец Александр Матвеев предложил установить мемориальную доску Бедросу Киркорову.
Матвеева называют внебрачным сыном народного артиста России. Свою инициативу Матвеев озвучил изданию NEWS.ru в день первой годовщины смерти отца. В этот день он посетил Троекуровское кладбище.
По словам Александра, лучшим местом для доски стал бы дом на Таганке, где артист прожил много лет. На доске певец предложил указать, что в этом здании жил народный артист России.
«Я уже открывал доски своим учителям, причём сам лично, поэтому я думаю, что это было бы хорошей идеей», — добавил он.Следует отметить, что Филипп Киркоров с детьми уже посетил могилу отца в годовщину его смерти.