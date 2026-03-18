Внебрачный сын Бедроса Киркорова выступил с инициативой увековечить память отца

18 марта 2026, 17:13

Бедрос Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Александр Матвеев предложил установить мемориальную доску Бедросу Киркорову.





Матвеева называют внебрачным сыном народного артиста России. Свою инициативу Матвеев озвучил изданию NEWS.ru в день первой годовщины смерти отца. В этот день он посетил Троекуровское кладбище.



По словам Александра, лучшим местом для доски стал бы дом на Таганке, где артист прожил много лет. На доске певец предложил указать, что в этом здании жил народный артист России.

«Я уже открывал доски своим учителям, причём сам лично, поэтому я думаю, что это было бы хорошей идеей», — добавил он.