Заморозила яйцеклетки и лишилась квартиры из-за любовника: где тайный наследник, рождённый после смерти Юлии Началовой, и кто его отец
Лирические хиты этой талантливой вокалистки в конце 90-х звучали буквально на каждой дискотеке. Она была одной из самых ярких звёзд российской эстрады. Те, кто знал артистку лично, вспоминали о ней как о невероятно светлом и душевном человеке. Однако, несмотря на всеобщую любовь, обрести личное счастье победительнице «Утренней звезды» так и не удалось. Юлия Началова ушла из жизни семь лет назад, и только после смерти певицы широкой публике открылись подлинные, полные драматизма страницы биографии поп-дивы. Какие тайны скрывались за фасадом успеха и что стало известно о жизни телеведущей после того, как её сердце остановилось, расскажет в материале «Радио 1».
Головокружительное восхождение на ОлимпЮлия Началова выросла в Воронеже в семье музыкантов: папа девочки руководил ансамблем «Карусель» при консерватории, а мать пела в этом коллективе. С двух лет родители занимались с дочерью вокалом, а в пять она уже выступала на сцене. После победы в конкурсе «Утренняя звезда» семья переехала в Москву. Отец был предельно строг к наследнице, когда дело касалось музыки, требуя безупречного исполнения; именно эта жёсткость сформировала её профессионализм.
В столице юная артистка оказалась в окружении новых наставников, среди которых особое место заняла Лариса Долина. Опытная певица сразу разглядела в подопечной незаурядный талант и стала покровительницей для несовершеннолетней исполнительницы. Со временем их отношения переросли из ученическо-наставнических в настоящую дружбу, в которой возрастная разница совершенно не чувствовалась. Долина щедро делилась с юной коллегой секретами вокального мастерства, а Юлия, в свою очередь, приобщала наставницу к современным технологиям, обучая её ведению социальных сетей и искусству селфи. Судьба распорядилась так, что спустя годы джазовая певица стала крёстной матерью для дочери Юлии Началовой. Вскоре в судьбе Юлии появилась ещё одна значимая фигура — Ирина Понаровская, ставшая для неё не просто ментором, но и старшей подругой. Начинающая артистка боготворила звезду 80-х годов, восхищаясь не только её выдающимся талантом, но и безупречным чувством стиля. Однако уроки Понаровской выходили далеко за рамки вокального мастерства.
Сама Юлия позже признавалась, что Ирина стала для неё настоящим проводником во взрослую жизнь. Заслуженной артистке РФ можно было позвонить в любое время, доверив самые сокровенные тайны, которые было неловко обсуждать даже с матерью: пожаловаться на равнодушного поклонника или поделиться наболевшими девичьими секретами. Юлия всегда могла рассчитывать на мудрые и практичные наставления взрослой советчицы. Понаровская щедро делилась с ней секретами женственности: учила искусству макияжа, помогала подбирать гардероб, подсказывала, какие украшения и аксессуары уместны на сцене, а какие подойдут для обычной прогулки с подругами.
При этом Ирина категорически не принимала вызывающе короткие наряды. Однажды «первая красавица СССР» даже отчитала Юлю, явившуюся на встречу в экстремально короткой юбке, — по её глубокому убеждению, настоящая артистка обязана хранить в себе загадку, а значит, и длина подола должна быть по-настоящему «королевской». Между подругами существовал свой сокровенный мир, полный тайн, которые «эстрадная прима» бережно хранит и по сей день. Профессиональный взлёт девочки с ангельским голосом был поистине стремительным: к десяти годам она успела снять два видеоклипа и дебютировать в качестве телеведущей. А в 14 лет певица уже праздновала выпуск дебютного альбома и триумф на престижном международном конкурсе Big Apple 95, где ей удалось обойти Кристину Агилеру и Дину Браун. Несмотря на плотный график, образование оставалось в приоритете: девушка экстерном закончила школу, затем поступила в легендарное Гнесинское училище, а вслед за ним стала студенткой актёрского факультета ГИТИСа. Невероятных высот удалось достичь во многом благодаря безоговорочной поддержке родителей, которые полностью посвятили себя карьере дочери. Отец выступал в роли её главного композитора и продюсера, а мать создавала надёжный и уютный домашний очаг.
Имя певицы стало настоящим брендом: Юлия собирала аншлаги на стадионах и к 2013 году выпустила восемь студийных альбомов. Девятая пластинка увидела свет лишь в 2025 году, уже после её трагического ухода. Именно тогда широкой публике открылась обратная сторона медали, и страна узнала, насколько тяжёлой и драматичной на самом деле была жизнь этой хрупкой женщины за фасадом громкой славы.
Первая семейная главаСвой первый брак Юлия Началова заключила в 19 лет с Дмитрием Ланским, солистом группы «Премьер-министр». Их роман, зародившийся в стенах Гнесинского училища, казался сказочным: красивая пара, окрыленная первыми серьезными чувствами, мечтала о долгом совместном будущем.
Однако спустя годы певица признавалась, что поторопилась с этим шагом. В столь юном возрасте ей не хватало жизненного опыта для взвешенных решений, а наивная уверенность в том, что истинная близость возможна лишь в официальном браке, подтолкнула ее к поспешному выбору.
Юля искренне стремилась быть идеальной супругой и соответствовать высоким стандартам красоты своего мужа. По свидетельствам окружения, супруг не только поощрял ее строгие диеты, но и делал болезненные замечания по поводу фигуры жены, хотя сам музыкант эти разговоры опровергал.
«Я никогда не кормил Юлию Началову таблетками и не заставлял худеть. Это ложь!», — приводит слова Ланского «СтарХит».Такое давление не могло длиться вечно, и спустя три года союз распался. Долгое время оба хранили молчание о причинах разрыва. Лишь много лет спустя экс-солист группы «Премьер-министр» обронил фразу о том, что они, вероятно, просто не подходили друг другу. Тем не менее в прессе того времени упорно ходили слухи о его неверности, а позже Лариса Долина в студии программы «Док-ток» на Первом канале рассказала, что Юлия однажды поведала ей о своей боли.
«Она рассказывала, что застала его с другой женщиной. То, что здесь было сказано, — чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20», — поделилась поп-дива в эфире.Пережитый стресс привёл к тяжелейшим последствиям: у певицы развилась анорексия. Она перестала принимать пищу, потеряла 25 килограммов и оказалась в больнице, поскольку организм певицы перестал усваивать даже воду. Самым сокрушительным ударом стало предупреждение врачей о возможном бесплодии. Мечта о материнстве заставила девушку мобилизовать все внутренние силы: Началова начала упорную борьбу за здоровье, смогла восстановить вес, вернулась на сцену и со временем вновь обрела личное счастье.
Серьёзные отношения на троихСо знаменитым футболистом ЦСКА и сборной России Евгением Алдониным Началова познакомилась в мае 2005 года в одном из столичных ресторанов. Спортсмены отмечали там очередную победу, а вокалистка приехала на концерт Леонида Агутина. Когда общий знакомый представил их друг другу, между молодыми людьми мгновенно возникло то редкое чувство взаимного притяжения, которое позже они сами назовут любовью с первого взгляда. В ту ночь спортсмен и победительница «Утренней звезды» не могли наговориться до самого рассвета, а уже на следующий день встретились вновь — на этот раз Евгений пригласил Юлию на романтическую прогулку по Москве-реке. Их роман развивался стремительно и ярко: влюблённые стремились видеться при каждой возможности и не выносили даже короткой разлуки. Накануне Нового года Евгений сделал певице предложение, а уже первого июня пара официально стала мужем и женой. В качестве свадебного подарка жених преподнёс невесте ключи от квартиры на Кутузовском проспекте, а она в ответ посвятила ему свою новую композицию — песню «Давай поговорим о любви».
Сама Юлия называла этот союз счастливым и «взрослым» браком. Евгений искренне мечтал о продолжении рода, и певица приложила все усилия, чтобы стать матерью. Дочь Вера появилась на свет 1 декабря 2006 года.
Однако семейной идиллии было суждено продлиться недолго: когда девочке исполнилось всего пять лет, супруги объявили о расставании.
По словам Юлии, причиной стало то, что оба с головой погрузились в самореализацию. Дефицит живого общения быстро привёл к взаимному отчуждению и угасанию прежних чувств. Развод прошёл без скандалов и судебных тяжб: имущество делить не стали, Евгений оставил бывшей супруге квартиру на Кутузовском проспекте.
Каждый из них продолжил жить своей жизнью. Тем не менее в прессе упорно обсуждалась версия, будто настоящим поводом для разрыва стал хоккеист Александр Фролов, с которым певицу всё чаще видели вместе. Сама Юлия категорически отрицала эти домыслы, утверждая, что роман с хоккеистом начался уже после официального расторжения брака. Однако таблоиды продолжали настаивать на своём, публикуя свидетельства очевидцев, которые якобы видели пару в обществе друг друга ещё задолго до того, как певица объявила о финале семейной истории.
Битва за квадратные метрыС хоккеистом Александром Фроловым Юлия прожила в гражданском браке с 2011 по 2016 год, и на протяжении всех этих лет отзывалась о партнёре исключительно восторженно. Она с нежностью рассказывала о его заботе и внимании, признавалась, что рядом с ним чувствует себя по-настоящему защищённой. Хоккеист не скупился на признания в любви и комплименты, а также сумел найти общий язык с дочерью певицы, став для Веры близким человеком. Началова была по-настоящему счастлива и открыто говорила о мечте подарить возлюбленному общего ребёнка. Однако и этим отношениям не суждено было продлиться. По словам инсайдеров, Фролов якобы оставил певицу ради жены своего друга. А после расставания неожиданно заявил права на половину той самой квартиры на Кутузовском проспекте, которая когда-то была свадебным подарком Евгения Алдонина. Выяснилось, что хоккеист выкупил у Юлии долю недвижимости и на руках у сожителя имелась соответствующая расписка. По неподтверждённым данным, вырученные средства певица вложила в съёмки дорогостоящего клипа в Америке и организацию сольного концерта, рассчитывая таким образом перезапустить свою карьеру. Стремясь оспорить сделку и вернуть недвижимость, певица подала иск в суд Нижнего Новгорода.
В этом непростом деле ей активно помогал судья Вячеслав Кудря, отношения с которым вскоре переросли в романтические: ещё в сентябре, незадолго до кончины, она с гордостью представила его публике как своего нового избранника. К сожалению, судебная тяжба затянулась, и разрешить имущественный спор при жизни Юлии не удалось.
В марте 2019 года она скончалась после продолжительной и тяжелой болезни. Спустя год после ее ухода права на половину апартаментов в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера» официально перешли к Александру Фролову. Кто именно сейчас занимает эти стены, остается загадкой.
По слухам, родители певицы пытались выставить жилье на продажу, чтобы вернуть хоккеисту его часть, однако исход этого дела так и остался неизвестным. Между тем история с Вячеславом Кудрей получила неожиданное продолжение спустя два года после ухода артистки из жизни.
«В 15 лет уже женщина, у неё всё было»: чем обернулся выданный Авербухом секрет жены? Скандал с Собчак и прерванное Лизой Арзамасовой молчание
По сведениям инсайдеров, Юлия, всю жизнь мечтавшая о сыне, заранее заморозила свои яйцеклетки для процедуры ЭКО. В итоге, уже после смерти молодой женщины, суррогатная мать родила служителю Фемиды мальчика, биологической родительницей которого является сама Юлия Началова. Слухи о рождении сына у Вячеслава Кудри и Юлии Началовой остаются неподтверждёнными, так как семья певицы и сам судья тщательно скрывают эту информацию от публики.
В память о талантливой вокалистке, которая до последнего скрывала свою болезнь, к шестой годовщине её смерти был выпущен незавершённый при жизни альбом «Вера», ставший трогательным музыкальным прощанием с телеведущей. Её внезапная кончина стала глубоким потрясением не только для коллег по цеху, но и для миллионов преданных поклонников.