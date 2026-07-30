Заморозила яйцеклетки и лишилась квартиры из-за любовника: где тайный наследник, рождённый после смерти Юлии Началовой, и кто его отец

30 июля 2026, 17:08

Юлия Началова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Лирические хиты этой талантливой вокалистки в конце 90-х звучали буквально на каждой дискотеке. Она была одной из самых ярких звёзд российской эстрады. Те, кто знал артистку лично, вспоминали о ней как о невероятно светлом и душевном человеке. Однако, несмотря на всеобщую любовь, обрести личное счастье победительнице «Утренней звезды» так и не удалось. Юлия Началова ушла из жизни семь лет назад, и только после смерти певицы широкой публике открылись подлинные, полные драматизма страницы биографии поп-дивы. Какие тайны скрывались за фасадом успеха и что стало известно о жизни телеведущей после того, как её сердце остановилось, расскажет в материале «Радио 1».





Содержание Первая семейная глава Серьёзные отношения на троих Битва за квадратные метры

Головокружительное восхождение на Олимп



Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Первая семейная глава

«Я никогда не кормил Юлию Началову таблетками и не заставлял худеть. Это ложь!», — приводит слова Ланского «СтарХит».



Дмитрий Ланской (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Она рассказывала, что застала его с другой женщиной. То, что здесь было сказано, — чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20», — поделилась поп-дива в эфире.

Серьёзные отношения на троих



Евгений Алдонин и Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Битва за квадратные метры



Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)