«В 15 лет уже женщина, у неё всё было»: чем обернулся выданный Авербухом секрет жены? Скандал с Собчак и прерванное Лизой Арзамасовой молчание
Тайный роман, свадьба без гостей и скандальное интервью, после которого пришлось извиняться перед всей страной. Что скрывается за фасадом одного из самых крепких, но противоречивых звёздных союзов? Елизавета Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали то, что на самом деле скрывалось за той самой фразой, брошенной фигуристом о секретах жены. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Подросток и чемпион мира: как началась история Арзамасовой и АвербухаЗнакомство Елизаветы и Ильи состоялось летом 2010 года на съёмочной площадке телепроекта «Лёд и пламень». 15-летняя Лиза, уже снискавшая всенародную любовь благодаря роли утончённой Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», впервые вышла на профессиональный лёд. Её партнёром по проекту стал чемпион мира Максим Ставиский, а Илья Авербух выступал в качестве главного идейного вдохновителя и постановщика номеров.
Юную актрису поразило, с какой страстью и неиссякаемой энергией чемпион мира руководил творческим процессом. В глазах подростка прославленный фигурист был человеком из совершенно иного мира — взрослым, невероятно талантливым, способным за считанные минуты превратить обычное катание в настоящий драматический спектакль. Сам же Авербух видел перед собой лишь трудолюбивую и не по годам собранную девушку. Ни о каких романтических чувствах тогда не могло быть и речи: Лизу на всех репетициях и съёмках неизменно сопровождала мама Юлия, исполнявшая обязанности личного агента и защитницы дочери от постороннего внимания. Да и у самого хореографа на тот момент уже были серьёзные отношения.
Спустя два года Илья Авербух вновь позвал Елизавету Арзамасову принять участие в своём масштабном ледовом шоу — сказке «Винкс на льду». Заслуженный мастер спорта России всегда отдавал предпочтение проверенным артистам, способным выдерживать серьёзные физические и эмоциональные нагрузки. Лиза с энтузиазмом приняла это предложение. Тем не менее даже в этот период их общение носило сугубо деловой и уважительный характер, без малейшего намёка на амурный флёр.
Что заставило Арзамасову и Авербуха скрывать свои отношения и почему они раскрыли их только в 2020 году?Искренние чувства вспыхнули значительно позднее, когда Елизавета уже стала взрослой и независимой. Супруги по сей день не раскрывают тот момент, когда их тёплая дружба трансформировалась в нечто большее. Актриса и фигурист твёрдо убеждены: самые сокровенные мгновения должны оставаться достоянием двоих.
Лишь однажды Арзамасова призналась, что влюбилась не в известного продюсера или фигуриста, а в простого человека с большим сердцем — того, кто умеет слушать, поддерживать и быть рядом, когда это действительно нужно. Время, когда их роман оставался секретом для посторонних, оба вспоминают с особой теплотой.
Это был их личный островок спокойствия, где не требовалось оправдываться и объяснять свои чувства кому бы то ни было. Однако в 2020 году тайна перестала быть таковой, и на влюблённых обрушилась волна публичного осуждения. Общественность активно обсуждала возрастную пропасть между ними, выдвигала различные теории и приписывала отношениям корыстные мотивы. Масла в огонь подливали и язвительные выпады со стороны: бывшая супруга фигуриста, олимпийская чемпионка Ирина Лобачёва, открыто выразила сомнения в подлинности чувств юной актрисы. Однако Лиза и Илья просто проигнорировали шумиху и отказались от публичных дискуссий.
Вместо того чтобы объясняться перед широкой аудиторией, в декабре 2020 года пара тихо зарегистрировала свои отношения в одном из московских загсов. Их свадьба прошла в узком кругу, без пафоса и внимания прессы, став личным праздником только для них двоих.
Кто в этой семье главный?Создав семью, молодожёны принялись обустраивать быт, наполняя его теплом, уютом и взаимной поддержкой. В августе 2021 года в их доме появился первенец — сын Лев. С первых дней жизни мальчик был окружён любовью не только родителей, но и старшего сводного брата Марка — сына Ильи от предыдущего брака. Между мачехой и подростком сложились по-настоящему дружеские отношения, и Марк частенько гостит в их уютных апартаментах. А в августе 2024 года у пары родилась дочка Лия.
Актриса после рождения детей удивительным образом научилась балансировать между ролью матери и активной работой в театре и на съёмочных площадках. Илья же в полной мере раскрылся как невероятно заботливый и вовлечённый папа: мужчина готов мчаться домой даже после самых изматывающих ледовых шоу, чтобы лично уложить малышей и прочитать им перед сном любимую сказку.
Скандал с Собчак, шквал критики и публичное извинение: что сказал АвербухИдиллия в семье Авербуха и Арзамасовой пошатнулась после публикации откровенного интервью фигуриста Ксении Собчак. Беседа, изначально задуманная как разговор о творчестве, новых постановках и личном счастье, неожиданно обернулась громким медийным скандалом и вызвала бурю негодования в социальных сетях.
Поводом для конфликта стала ремарка журналистки о первом знакомстве пары в 2010 году, когда Лизе было всего 15 лет. Пытаясь подчеркнуть невероятный профессионализм и самоотдачу юной актрисы, которая работала на льду наравне с титулованными чемпионами, Илья, поддавшись эмоциям, подобрал крайне неудачные формулировки. В эфире прозвучало заявление о том, что в 15 лет Елизавета была «уже не ребёнком, а сформировавшейся женщиной, у которой всё было».
Эта фраза, вырванная из контекста, мгновенно разлетелась по новостным каналам. На продюсера обрушился шквал критики: пользователи интернета, и в особенности женская аудитория, сочли подобные слова абсолютно недопустимыми. Услышав в этом высказывании нездоровый подтекст, общественность мгновенно отреагировала массовыми призывами бойкотировать проекты хореографа. Поняв, какой резонанс вызвали его неосторожные слова, Илья Авербух оказался буквально раздавлен. Сначала, растерявшись, чемпион мира назвал это нелепостью, но очень скоро осознал, насколько глубоко эта ситуация задела людей и больно ударила по его семье.
Вскоре хореограф записал подробное видеообращение, в котором искренне попросил прощения у своей аудитории. Авербух объяснил, что под фразой «всё было» он подразумевал исключительно профессиональные достижения Лизы — огромный актёрский опыт, способность глубоко вживаться в роли, железную дисциплину и по-взрослому серьёзное отношение к работе. Ни о каких намёках на романтические или интимные отношения в период несовершеннолетия будущей супруги речи не шло — их чувства возникли намного позже, когда Елизавета уже стала взрослой.
Продюсер публично извинился перед женой, назвав её невероятно чистым и светлым человеком, совершенно не заслуживающим такого шквала грязи. В интервью изданию NEWS.ru Авербух признался, что этот случай стал для него серьёзным уроком, и заверил, что в будущем будет обходить стороной подобные интервью. Несмотря на скандал, сама Елизавета продолжает публично говорить о своих отношениях с мужем с большой теплотой.
В нескольких интервью 2026 года артистка раскрыла секрет их счастливого союза. По словам «вечной Галины Сергеевны», их брак строится на любви, взаимоуважении и созвучии взглядов на жизнь. Актриса поделилась, что при встрече с Ильёй сразу почувствовала, что он её будущий муж.
«Я хотела и предчувствовала всё то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите своё будущее, вы сразу это чувствуете, без всяких завоеваний», — сказала звезда «Папиных дочек» в интервью «Комсомольской правде».Арзамасова также рассказала, что их отношения начались не с красивых ухаживаний, а с долгих и глубоких разговоров, которые только укрепляли их связь.