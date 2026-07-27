«В 15 лет уже женщина, у неё всё было»: чем обернулся выданный Авербухом секрет жены? Скандал с Собчак и прерванное Лизой Арзамасовой молчание

27 июля 2026, 18:54

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм*@averbukhofficial)

Тайный роман, свадьба без гостей и скандальное интервью, после которого пришлось извиняться перед всей страной. Что скрывается за фасадом одного из самых крепких, но противоречивых звёздных союзов? Елизавета Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали то, что на самом деле скрывалось за той самой фразой, брошенной фигуристом о секретах жены. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Подросток и чемпион мира: как началась история Арзамасовой и Авербуха Что заставило Арзамасову и Авербуха скрывать свои отношения и почему они раскрыли их только в 2020 году? Кто в этой семье главный? Скандал с Собчак, шквал критики и публичное извинение: что сказал Авербух

Подросток и чемпион мира: как началась история Арзамасовой и Авербуха



Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм*@averbukhofficial)

Что заставило Арзамасову и Авербуха скрывать свои отношения и почему они раскрыли их только в 2020 году?



Ирина Лобачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кто в этой семье главный?

Скандал с Собчак, шквал критики и публичное извинение: что сказал Авербух



Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)



Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм*@averbukhofficial)

«Я хотела и предчувствовала всё то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите своё будущее, вы сразу это чувствуете, без всяких завоеваний», — сказала звезда «Папиных дочек» в интервью «Комсомольской правде».