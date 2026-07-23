Жизнь с алкашкой, сыновья-наркоманы и скандал у Андрея Малахова из-за внебрачного ребенка. Почему Вячеслав Шалевич даже после смерти не обрел покой?
Он был кумиром миллионов. Публика ценила народного артиста РСФСР за бархатный тембр, природное обаяние и удивительный дар превращать любой, даже крошечный эпизод в яркий образ. А вот на личном фронте удача обходила стороной. Четыре брака, 40 лет лжи о собственном отце и потеря сына. И только преодолев 67-летний рубеж, Вячеслав Шалевич наконец ощутил себя по-настоящему счастливым. Однако даже после смерти актёра его семья погрузилась в череду скандалов: внезапно объявившийся «сын», фальшивое завещание и борьба за наследство. Что на самом деле произошло в семье народного артиста и кто остался у разбитого корыта, читайте в материале «Радио 1».
Почему мать 40 лет убеждала сына, что его отец погиб на войне?Вячеслав Шалевич родился в Москве в 1934 году и рос без отца. Мать, Елена Ивановна, обиженная тем, что муж женился на ней назло другой женщине, 40 лет убеждала сына, что родитель погиб на войне. В семилетнем возрасте, из-за начала Второй мировой войны, мальчика определили в детдом под Саратовым, а мать отправили в эвакуацию на Урал. Правда открылась лишь в 1970-х годах, когда актёр приехал с гастролями в Бийск. Выяснилось, что Анатолий (так звали главу семейства) оказался жив.
Мужчины встретились, но душевной связи между ними так и не возникло — отец остался для него совершенно чужим. Елена служила в Министерстве обороны, и на воспитание сына у неё практически не оставалось времени, поэтому растила мальчика тётя. Окончив школу, Вячеслав поступил в Щукинское училище, где встретил свою первую любовь — однокурсницу Наталью Упеник. Молодые люди быстро поженились и вскоре в семье родился сын Владимир. Карьера Шалевича стремительно набирала обороты: он снимался в «Капитанской дочке», «Барьере неизвестности» и многих других картинах. Наталья же оставалась дома, занимаясь ребёнком. Такая роль тяготила женщину. Жена стала ревностно относиться к успехам мужа. В доме всё чаще вспыхивали ссоры, и актёру с каждым днём всё меньше хотелось возвращаться в такую атмосферу.
Ночные поезда, ревность Симонова и встреча с Басовым: как Шалевич потерял любовьОднажды во время гастрольной поездки Вячеслава в Свердловск актёр познакомился со студенткой студии при Большом драматическом театре Валентиной Титовой. Оба сразу поняли, что между ними вспыхнуло нечто большее, чем мимолётное увлечение. Однако существовало серьёзное препятствие: Вячеслав был привязан к Москве, а Валентина училась в Ленинграде. Несмотря на это, Шалевич регулярно садился на ночной поезд, чтобы провести с возлюбленной несколько часов, а утром уже выходил на сцену. В итоге мужчина принял решение развестись и перевезти Валентину в столицу.
Попытка определить возлюбленную в Щукинское училище провалилась — знаменитый советский режиссёр Рубен Симонов категорически заявил, что ни учёбы, ни работы в театре ей не видать. Причина отказа крылась не в отсутствии таланта у Титовой, а в личных обстоятельствах самого «благородного Атоса».
Педагог был категорически против абитуриентки, потому что считал ситуацию неэтичной. Симонов знал, что Шалевич ушёл из семьи ради неё. Как человек старой закалки, он счёл это аморальным и не захотел поощрять «разлучницу». Но Шалевич не собирался сдаваться, и удача улыбнулась ему сама. В коридоре «Мосфильма» влюблённый молодой человек совершенно случайно столкнулся с режиссёром Владимиром Басовым. Тот как раз искал подходящую кандидатуру на роль в «Метели». Порекомендовав Титову, артист сам невольно определил дальнейшую судьбу своей избранницы, но уже без него. Позже Вячеслав вспоминал: приехал в Ленинград в поисках возлюбленной, но её нигде не оказалось. Позвонил Басову в гостиничный номер — трубку сняла сама Валя. Разговор дался невероятно тяжело, оба не сдерживали слёз. Она призналась, что остаётся с режиссёром — тот зовёт замуж и обещает роли в каждом фильме. Провожать актрису в аэропорт Шалевич и Басов приехали вместе.
Валентина позже говорила, что навсегда закрыла эту страницу жизни и полностью стёрла настойчивого поклонника из своей памяти. А вот ему разорвать эту внутреннюю привязанность удалось не сразу. Спустя несколько лет до мастера сцены дошли слухи, что Валентине несладко живётся с «Дуремаром». В тот момент он решил пригласить когда-то любимую женщину на свой спектакль «Варшавская мелодия». Актёр сильно волновался перед выходом на сцену, но стоило ему увидеть Титову в зрительном зале, как всё встало на свои места. Перед ним сидел совершенно другой человек.
Как актёр пытался спасти жену от алкоголя и почему сын повторил её судьбу?Пытаясь забыть прошлое, звезда Театра им. Моссовета с головой ушёл в работу. В кафе на Арбате Шалевич познакомился с 20-летней флористом Галей, которая влюбилась в него после просмотра фильма с участием своего кумира. Девушка отличалась весёлым, лёгким нравом и мгновенно очаровала всех приятелей кумира. Вскоре пара сыграла свадьбу и приобрела собственную кооперативную квартиру, сменив тесное общежитие на семейный уют.
Желая помочь жене, Вячеслав, зная о её таланте к рисованию, устроил благоверную в школу. Поначалу народный артист РСФСР не обращал внимания на то, что Галя иногда выпивала. Но однажды, когда директор школы вызвал его и сообщил, что увольняет супругу за аморальное поведение — та приходила на работу в нетрезвом виде, — Шалевич забил тревогу. Женщина ушла с работы и стала домохозяйкой, но ситуация лишь усугубилась. Актёр был постоянно занят съёмками и не мог находиться рядом круглосуточно. Он перепробовал всё: помещал её в клиники, кодировал, тратил огромные суммы на визиты к целителям и экстрасенсам. Ничего не помогало.
Надежда появилась с рождением сына Ивана — Вячеслав верил, что материнство образумит Галю. Но чуда не произошло. Врачи диагностировали цирроз печени. Жена уходила тяжело. Верный муж оставался с ней до самого конца. Они прожили вместе 31 год — это нельзя просто вычеркнуть, говорил мужчина позже. Сын актёра, не справившись с потерей матери, сам столкнулся с проблемами алкоголизма и наркомании. Попытки отца помочь наследнику не увенчались успехом.
Почему Шалевич винил себя в смерти старшего сынаЗа несколько месяцев до ухода Галины из жизни не стало и старшего сына актёра, Владимира. Причина трагедии была той же — губительная алкогольная зависимость. Вячеслав долго терзал себя мыслями: может, если бы он не оставил семью ради Титовой, судьба наследника сложилась бы иначе? Ведь Вова рос с отчимом, и отец уже утратил над ним влияние. Потерять и младшего, Ивана, Шалевич был просто не в силах, однако совершенно не понимал, как спасти отпрыска. Судьбоносная встреча произошла в театральном буфете. Там он познакомился с Татьяной — врачом-гинекологом, которая была моложе его на 35 лет и воспитывала двоих детей. Общение с ними становилось всё теплее, и актёр осознал, что мечтает стать частью этой дружной семьи. Со временем Татьяна стала не только его супругой, но и правой рукой, взяв на себя все организационные хлопоты. Именно благодаря её решительности и настойчивости Ваню удалось поместить в специализированную клинику для борьбы с «зелёным змием». Вячеслав официально оформил отношения с возлюбленной и даже обвенчался с ней в церкви.
Злые языки утверждали, что молодая жена преследует корыстные цели, однако у самой Татьяны уже имелись собственная трёхкомнатная квартира и автомобиль.
«Таня спасла меня от одиночества. Она считала, что нам просто необходим общий ребёнок. Анечка появилась на свет, когда мне стукнуло 67. Всегда буду помнить, как впервые взял дочку на руки. Поскольку ребёнка запеленали, измучил жену вопросами: «А у девочки всё в порядке, все пальчики на месте? Их точно по пять на руках и ногах? Ты сама видела? Не шесть?» — делился легенда советского кино с изданием «СтарХит».Когда Ане было 15, актёру стало дурно прямо на сцене во время спектакля «Пристань». Тогда он проигнорировал советы врачей и отказался ложиться в больницу. А в декабре народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали с тяжёлой пневмонией. Шалевич впал в кому, из которой так и не вышел. Звезда Театра им. Моссовета ушёл из жизни в 82 года.
Внебрачный сын, обвинение мачехи и ДНК-тестСпустя год после кончины артиста неожиданно объявился некий Дмитрий Федотов, заявивший о своём внебрачном родстве с Вячеславом Анатольевичем. По его словам, мать юноши трудилась костюмером в Театре имени Вахтангова и регулярно брала мальчика с собой на дачу к знаменитости. В подтверждение своих слов молодой человек демонстрировал старые совместные фотографии. После смерти третьей жены, Галины, Дмитрию даже удалось наладить контакт с Иваном. Однако с появлением в жизни актёра Татьяны общение сошло на нет. Более того, Федотов утверждал, что вдова намеренно сообщила ему неверную дату прощания, чтобы тот не смог прийти на поминки.
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При этом Иван продолжал поддерживать связь с предполагаемым братом. Правда стала известна в эфире программы Андрея Малахова, где были обнародованы результаты генетической экспертизы. Тест категорически опроверг наличие родства между Дмитрием и Иваном. Несмотря на это разоблачение, Федотов всё же юридически оформил смену фамилии на Шалевич. В 2024 году эта история получила мрачное продолжение: Дмитрий оказался в психоневрологическом диспансере после того, как пугал прохожих и открыто заявлял о намерении свести счёты с жизнью. Параллельно разгорелся и другой семейный скандал.
Младший сын актёра, Иван, выдвинул против мачехи Татьяны серьёзные обвинения. Он уверен, что женщина сфальсифицировала завещание, воспользовавшись свободным доступом к документам, и подделала подпись, сделав себя единственной наследницей. Возмущение Ивана многократно усилил тот факт, что в этом документе не значилась даже родная дочь артиста, Аня.