Жизнь с алкашкой, сыновья-наркоманы и скандал у Андрея Малахова из-за внебрачного ребенка. Почему Вячеслав Шалевич даже после смерти не обрел покой?

23 июля 2026, 12:05

Вячеслав Шалевич (Фото: РИА Новости/В.Нисанов)

Он был кумиром миллионов. Публика ценила народного артиста РСФСР за бархатный тембр, природное обаяние и удивительный дар превращать любой, даже крошечный эпизод в яркий образ. А вот на личном фронте удача обходила стороной. Четыре брака, 40 лет лжи о собственном отце и потеря сына. И только преодолев 67-летний рубеж, Вячеслав Шалевич наконец ощутил себя по-настоящему счастливым. Однако даже после смерти актёра его семья погрузилась в череду скандалов: внезапно объявившийся «сын», фальшивое завещание и борьба за наследство. Что на самом деле произошло в семье народного артиста и кто остался у разбитого корыта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему мать 40 лет убеждала сына, что его отец погиб на войне? Ночные поезда, ревность Симонова и встреча с Басовым: как Шалевич потерял любовь Как актёр пытался спасти жену от алкоголя и почему сын повторил её судьбу? Почему Шалевич винил себя в смерти старшего сына Внебрачный сын, обвинение мачехи и ДНК-тест

Почему мать 40 лет убеждала сына, что его отец погиб на войне?



Елена Ивановна Шалевич с сыном (Фото: скриншот д/ф «Линия жизни. Вячеслав Шалевич» ТК «Культура»)

Ночные поезда, ревность Симонова и встреча с Басовым: как Шалевич потерял любовь



Владимир Басов (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)

Как актёр пытался спасти жену от алкоголя и почему сын повторил её судьбу?

Почему Шалевич винил себя в смерти старшего сына



Вячеслав Шалевич (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Таня спасла меня от одиночества. Она считала, что нам просто необходим общий ребёнок. Анечка появилась на свет, когда мне стукнуло 67. Всегда буду помнить, как впервые взял дочку на руки. Поскольку ребёнка запеленали, измучил жену вопросами: «А у девочки всё в порядке, все пальчики на месте? Их точно по пять на руках и ногах? Ты сама видела? Не шесть?» — делился легенда советского кино с изданием «СтарХит».

Внебрачный сын, обвинение мачехи и ДНК-тест