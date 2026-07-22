Пощёчина от стриптизёрши и комплексы: почему 25-летний сын Ольги Орловой до сих пор живёт с матерью и выглядит старше неё?
Среди детей знаменитостей есть те, кто сознательно избегает публичности, и сын бывшей солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой Артём Карманов — один из них. Несмотря на его закрытый образ жизни, любое появление 25-летнего Артёма в кадре вызывает бурные обсуждения поклонников. Чаще всего зрители удивляются тому, что он выглядит старше певицы и до сих пор проживает с ней. Пока общественность строит догадки, сама телеведущая имеет на этот счёт чёткую и неожиданную для многих позицию. Почему взрослый парень до сих пор не съехал от матери и как сама звезда 90-х объясняет эту ситуацию, читайте в материале «Радио 1».
Как изменился сын Ольги Орловой и что об этом говорят в сети4 мая 2026 года Артёму исполнилось 25 лет. Свой юбилей парень отметил в Японии. Поездку в Токио организовала Ольга Орлова, но инициатором был сам именинник. Именно он уговорил родных отправиться в это путешествие. В компании с ними были отчим Валерий и двухлетняя сводная сестра Анна. В соцсетях певица поделилась трогательными кадрами с сыном. Под фото она написала: «Смотрю на фотки, какой-то взрослый мужик рядом, как будто бы старше меня выглядит, нет разве?». И действительно, Артём сильно изменился. Из кудрявого щуплого мальчика, которого помнят фанаты «Блестящих», вырос серьёзный молодой человек. Теперь у него плотное телосложение и уверенный, взрослый взгляд. Однако внешность парня оценили не все. В сети нашлись критики, заявляющие, что он выглядит старше своих лет. Некоторые даже язвительно отметили, что его якобы «откармливают няньки». Ольга реагирует на такие выпады спокойно. Теледива гордится наследником и не стесняется показывать его публике.
Из-за чего комплексовал Артём в детстве?Сегодня молодой человек выглядит вполне уверенным в себе, но так было не всегда. В детстве сын солистки «золотого состава» испытывал психологические проблемы из-за своего роста. Этот внутренний зажим передался ребёнку от матери. Звезда 90-х при росте 155 сантиметров сама чувствовала себя неловко в школе. Позже певица признавалась, что на уроках физкультуры всегда замыкала шеренгу. Ольга тревожилась, что ребята будут обращать внимание исключительно на высоких одноклассниц.
«Мне казалось, что все желанные женщины — худые и высокие. Но в старших классах я заметила, что мальчики всё больше обращают на меня внимание, и перестала комплексовать. Теперь я знаю, что мужчинам нравятся невысокие женщины. Рядом с ними они могут почувствовать себя рыцарями», — цитирует певицу телеканал «78.ru».А вот переживания сына были настолько сильными, что однажды подросток даже просил маму сделать ему уколы гормона роста. Дело доходило и до консультаций с врачами. Однако специалисты не нашли никаких отклонений, со временем Артём смирился и перестал зацикливаться на этой теме. Сейчас рост молодого человека составляет около 170 сантиметров. Ольга шутит, что из-за переживаний в детстве он «всё время ищет невысокую девушку».
«Видимо, детские комплексы дают о себе знать. Но я не переживаю — главное, чтобы человек был хороший», — поделилась Ольга Орлова в интервью Woman.ru
Ольга Орлова честно рассказала о причинах и условиях совместного проживания со взрослым сыномПо словам поп-дивы, молодой мужчина давно обеспечивает себя сам, но при этом по-прежнему живёт с ней. Ольга даёт этому простое объяснение: у сына пока нет стабильного дохода, достаточного для самостоятельной аренды жилья и полного самообеспечения. Певица не видит в этой ситуации ничего странного и не собирается выгонять родного человека на улицу. Телеведущая уверена, что мужчина обязан сам заботиться о своей семье. Более того, существует одно строгое условие, при котором Артёму придётся съехать. Как только наследник решит создать собственную семью, ему нужно будет искать отдельное жильё. Орлова откровенно призналась, что не хотела бы делить кров с будущей невесткой.
«Если мой сын решит жить отдельно с девушкой, значит, он финансово готов содержать свою новую семью. Я точно не собираюсь их обеспечивать!» — писала она в своём блоге.Вопреки ожиданиям многих, отпрыск знаменитой певицы не пошёл по её стопам, а сосредоточился на серьёзном образовании. Артём окончил престижный МГИМО и продолжил учёбу в магистратуре того же вуза.
Нападки и один вопрос, который обезоруживает критиковПодписчики часто задают Ольге бестактные вопросы: «Ваш сын будет с вами жить до его старости?». На это солистка «золотого состава» отвечает резко и без стеснения: «Вам он мешает в моём доме???». Ольга совершенно не скрывает своей привязанности к взрослому наследнику. Орлова искренне ценит их совместный досуг. Вернувшись из поездки в Токио, певица в соцсетях написала: «Это кайф — отдыхать вместе со взрослым сыном. Не каждый этого захочет и позволит».
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Между ним и матерью действительно сложились тёплые, доверительные отношения. Артём полностью поддержал выбор матери в отношении её второго мужа. С отчимом у молодого человека установилось отличное взаимопонимание. В интервью «Экспресс газете» певица отмечала, что «в семье царит нормальная, спокойная атмосфера».
Развод с первым мужем и скандал со стриптизершейПервым мужем Ольги Орловой был предприниматель Александр Карманов, который является отцом Артёма. Правда, их брак с Ольгой оказался недолгим и просуществовал всего четыре года, с 2000 по 2004 год. Началу этого союза предшествовал громкий скандал. До знакомства с исполнительницей хита «А я всё летала» бизнесмен долгие годы состоял в отношениях с певицей Натальей Лагодой. По версии звезды 90-х, Ольга лично явилась к ней домой и якобы призналась, что беременна от Карманова, за что тут же получила пощёчину от соперницы. Сама вокалистка категорически опровергает эту историю. Она настаивает, что к моменту их свадьбы Александр уже был свободен.
Долгое время экс-стриптизерша не скрывала своих обид на Ольгу Орлову и бывшего возлюбленного. Свои личные переживания она откровенно выплескивала публично. В частности, певица делилась наболевшим в эфире популярного ток-шоу.
«Я была беременна от мужа, с которым жила вместе уже год. Когда Наташа пыталась покончить с собой, Саша взял на себя все расходы. Она же начала говорить в прессе гадости. После того, как на свет появился наш сын Артём, Наталья ходила с куклой по стриптиз-клубу и говорила, что она родила от Саши, а не я», — делилась экс-ведущая «Дома-2» в программе «Секрет на миллион».После этих событий отношения между Ольгой и Александром также начали стремительно портиться. Постоянные ссоры, часто вызванные карьерными амбициями обоих супругов, окончательно разрушили взаимопонимание в семье. В 2004 году пара официально оформила развод. Позже певица признавалась, что главной причиной разрыва стала работа. Карьера отнимала всё больше времени, не оставляя места для личной жизни. Тем не менее после расставания они смогли остаться друзьями.
Ольга уважает бывшего мужа как отца и поощряет активное участие мужчины в воспитании их общего сына Артёма. В 2021 году Орлова вышла замуж во второй раз. На этот раз избранником стал бизнесмен Валерий Маслов, который старше «Блестящей» на десять лет. А в 2023 году в их семье родилась дочь Анна.