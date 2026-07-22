Пощёчина от стриптизёрши и комплексы: почему 25-летний сын Ольги Орловой до сих пор живёт с матерью и выглядит старше неё?

22 июля 2026, 18:38

Ольга Орлова (Инстаграм*@olgaorlova1311)

Среди детей знаменитостей есть те, кто сознательно избегает публичности, и сын бывшей солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой Артём Карманов — один из них. Несмотря на его закрытый образ жизни, любое появление 25-летнего Артёма в кадре вызывает бурные обсуждения поклонников. Чаще всего зрители удивляются тому, что он выглядит старше певицы и до сих пор проживает с ней. Пока общественность строит догадки, сама телеведущая имеет на этот счёт чёткую и неожиданную для многих позицию. Почему взрослый парень до сих пор не съехал от матери и как сама звезда 90-х объясняет эту ситуацию, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как изменился сын Ольги Орловой и что об этом говорят в сети Из-за чего комплексовал Артём в детстве? Ольга Орлова честно рассказала о причинах и условиях совместного проживания со взрослым сыном Нападки и один вопрос, который обезоруживает критиков Развод с первым мужем и скандал со стриптизершей

Как изменился сын Ольги Орловой и что об этом говорят в сети



Ольга Орлова с сыном (Инстаграм*@olgaorlova1311)

Из-за чего комплексовал Артём в детстве?

«Мне казалось, что все желанные женщины — худые и высокие. Но в старших классах я заметила, что мальчики всё больше обращают на меня внимание, и перестала комплексовать. Теперь я знаю, что мужчинам нравятся невысокие женщины. Рядом с ними они могут почувствовать себя рыцарями», — цитирует певицу телеканал «78.ru».

«Видимо, детские комплексы дают о себе знать. Но я не переживаю — главное, чтобы человек был хороший», — поделилась Ольга Орлова в интервью Woman.ru

Ольга Орлова честно рассказала о причинах и условиях совместного проживания со взрослым сыном



Ольга Орлова с сыном (Инстаграм*@olgaorlova1311)

«Если мой сын решит жить отдельно с девушкой, значит, он финансово готов содержать свою новую семью. Я точно не собираюсь их обеспечивать!» — писала она в своём блоге.

Нападки и один вопрос, который обезоруживает критиков

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Развод с первым мужем и скандал со стриптизершей



Ольга Орлова с супругом (Инстаграм*@olgaorlova1311)

«Я была беременна от мужа, с которым жила вместе уже год. Когда Наташа пыталась покончить с собой, Саша взял на себя все расходы. Она же начала говорить в прессе гадости. После того, как на свет появился наш сын Артём, Наталья ходила с куклой по стриптиз-клубу и говорила, что она родила от Саши, а не я», — делилась экс-ведущая «Дома-2» в программе «Секрет на миллион».