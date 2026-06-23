Артиллерийский натиск ВС РФ в Доброполье, зачистки в Константиновке и ликвидация станций «Старлинк»: последние новости СВО на 23 июня
За прошедшие сутки российские войска продолжили активные наступательные и огневые действия на нескольких участках специальной военной операции. Артиллерия и штурмовые группы при поддержке БПЛА наносили удары по опорным пунктам, складам и пунктам управления противника, освобождая кварталы в городах. Уничтожены средства связи и ударные беспилотники ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОВ течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны были успешно перехвачены и нейтрализованы 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащих украинской стороне. БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Работа артиллерии и успехи в контрбатарейной борьбе на Добропольском участкеРасчёт 152-мм самоходной установки «Мста-С» из состава 268-го полка 27-й гвардейской дивизии группировки «Центр» нанёс массированный удар по укреплённому узлу неприятеля. Цель обнаружили операторы БПЛА в ходе воздушного наблюдения: в разрушенном строении фиксировалась активность личного состава, велась выгрузка боеприпасов и продовольствия для нужд передовых подразделений. По информации Минобороны РФ, разведданные с привязкой координат незамедлительно ушли на огневой командный пост дивизиона. Артиллеристы оперативно развернули орудие, выполнили прицеливание и очередью фугасных снарядов накрыли обозначенный район. Результативность поражения подтверждена средствами объективного контроля — опорник ликвидирован полностью вместе с находившейся там пехотой.
Параллельно в рамках плановых вылетов ударных дронов выявлены и подавлены две станции «Старлинк». Эти терминалы обеспечивали украинским формированиям связь между подразделениями и каналы передачи разведывательной информации. Также в прифронтовой полосе уничтожены три вражеских беспилотника ударного типа, пребывавших в режиме дежурства. Потеря узлов связи и разведывательных дронов ощутимо ослабила возможности ВСУ на этом направлении. Противник лишился инструментов мониторинга местности, своевременной корректировки артиллерийских стволов и управления штурмовыми группами вблизи линии столкновения. Эффективность огневой работы и перехват инициативы в воздушной разведке закрепляют тактическое преимущество российских войск.
Освобождение кварталов Красного ЛиманаСоединения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» наращивают темпы операции на Краснолиманском направлении, ведя планомерную зачистку городских микрорайонов. За минувшие сутки бойцы выбили противника из 53 строений, вернув их под контроль. Штурмовые отряды действуют компактными мобильными группами при огневой поддержке ствольной артиллерии и расчётов беспилотников. Очистке подвергаются как высотные многоквартирные дома, так и одноэтажные постройки частного сектора.
Для поражения бронетехники, долговременных пулемётных гнёзд и убежищ, которые украинские подразделения оборудуют в подвалах и на верхних этажах, штурмовики активно используют FPV-дроны. Эти аппараты наносят точечные удары по скоплениям пехоты и узлам обороны. Комплексное применение маневренной тактики и высокоточных средств разведки позволяет ВС РФ закрепляться на местности и сокращать зону контроля противника в черте города.
Успехи ВС РФ в КонстантиновкеШтурмовые отряды группировки войск «Южная» продолжают планомерное выдавливание неприятеля из городских кварталов Константиновки. Только за последние сутки бойцы очистили от ВСУ 103 строения. Каждый этап зачистки сопровождают операторы БПЛА. Они ведут непрерывное наблюдение с воздуха, отслеживают перемещения сил ВСУ, корректируют манёвры пехоты и фиксируют итоги огневого поражения. Слаженное взаимодействие штурмовиков, расчётов артиллерии, операторов беспилотных систем и других родов войск обеспечивает неуклонное расширение зоны контроля в черте города. Продвижение идёт активно, без потери темпа, с закреплением на каждом освобождённом участке.
Согласно данным Минобороны РФ, минувшим днём артиллерийские расчёты во взаимодействии с операторами беспилотных систем нанесли прицельный удар по временному пункту размещения украинских подразделений, оборудованному в частном секторе Константиновки. Разведка обнаружила также складскую позицию с боеприпасами внутри. После точного накрытия цели в здании вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию хранившихся мин и снарядов. Взрывная волна и последующий огонь полностью ликвидировали склад и поразили личный состав противника, находившийся в здании.
Ликвидация узла управления дронами в Харьковской областиРасчёт 122-мм гаубицы Д-30 из состава 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» нанёс высокоточный удар по объектам противника в Харьковской области. Операторы разведывательных БПЛА засекли помещение, используемое украинскими формированиями для запуска беспилотников и координации их действий. Ориентиром для обнаружения послужили внешние антенные устройства и ретрансляторы управляющих сигналов, выдавшие местоположение вражеских операторов.
Координаты незамедлительно ушли в штаб ВС РФ, и орудийный расчёт получил приказ на открытие огня. Снаряд успешно поразил объект — строение, где размещались центр управления и стартовая площадка для беспилотных летательных аппаратов. Прямое попадание уничтожило оборудование связи и вывело из строя личный состав ВСУ, обеспечивавший работу БПЛА. Результаты стрельбы подтверждены средствами объективной разведки с воздуха.
Удар «Пиона» по скоплению сил ВСУРасчёт 203-мм САУ «Пион» артиллерийской бригады группировки «Запад» нанёс поражение живой силе и технике противника на Краснолиманском участке. Воздушная разведка вскрыла сосредоточение украинских подразделений в лесополосе. Получив координаты, орудийный расчёт выдвинулся на замаскированную огневую позицию под защитой группы огневого прикрытия.
Артиллеристы произвели пристрелочный выстрел осколочно-фугасным боеприпасом на дистанцию свыше 30 км. Корректировка огня велась непрерывно, несмотря на интенсивное противодействие вражеских ударных дронов. Это обеспечило оперативное уточнение данных и высокоточное попадание. Прямое накрытие уничтожило позицию вместе с личным составом ВСУ, спровоцировав пожар и детонацию боекомплектов украинской стороны.