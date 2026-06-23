23 июня 2026, 08:55

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска продолжили активные наступательные и огневые действия на нескольких участках специальной военной операции. Артиллерия и штурмовые группы при поддержке БПЛА наносили удары по опорным пунктам, складам и пунктам управления противника, освобождая кварталы в городах. Уничтожены средства связи и ударные беспилотники ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Работа артиллерии и успехи в контрбатарейной борьбе на Добропольском участке Освобождение кварталов Красного Лимана Успехи ВС РФ в Константиновке Ликвидация узла управления дронами в Харьковской области Удар «Пиона» по скоплению сил ВСУ

Ночная работа ПВО

Работа артиллерии и успехи в контрбатарейной борьбе на Добропольском участке

Освобождение кварталов Красного Лимана

Успехи ВС РФ в Константиновке

Ликвидация узла управления дронами в Харьковской области

Удар «Пиона» по скоплению сил ВСУ