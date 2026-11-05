Более 29 тысяч человек отметили День народного единства в парках Подмосковья

05 ноября 2026, 13:41

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более 29 тысяч человек пришли на празднование Дня народного единства в парки Московской области. 4 ноября в 82 парках региона прошла акция «Россия. Родина. Единство»: для гостей подготовили концерты, игры, выставки и занятия по народным ремёслам.