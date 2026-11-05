Более 29 тысяч человек отметили День народного единства в парках Подмосковья
Более 29 тысяч человек пришли на празднование Дня народного единства в парки Московской области. 4 ноября в 82 парках региона прошла акция «Россия. Родина. Единство»: для гостей подготовили концерты, игры, выставки и занятия по народным ремёслам.
В Дубне праздник открыл простор для знакомства с традициями разных народов. По парку семейного отдыха прошло «Шествие дружбы»: к участникам творческих коллективов в национальных костюмах присоединились волонтёры и горожане. Посетители встали в общий хоровод во время флешмоба «Хоровод России» и поучаствовали в акции «Матушка-земля». На мастер-классах они расписывали матрёшек, осваивали бисероплетение и лепили фигурки из солёного теста. Для любителей командных заданий организаторы подготовили квест «Родина», а местные коллективы выступили с концертными номерами.
Центральный городской парк Реутова пригласил жителей на фестиваль народов России. В программе соединили танцы, старинные игры и знакомство с ремёслами. Желающие попробовали силы в богатырских состязаниях и посетили творческие занятия. В Реутове гости посмотрели выставку «Народ и армия едины» и спели вместе с участниками флешмоба «Песня, объединяющая сердца». Концерт «Под флагом единой страны» собрал зрителей у парковой сцены.
В Жуковском для семей подготовили подвижные игры, хороводы и спортивный квест «Богатырские забавы». Тем, кто предпочитает спокойный отдых, предложили сразиться в шахматном турнире. На творческих площадках парка культуры и отдыха гости делали кукол-мотанок, сворачивали свечи из вощины и создавали сувениры в русском стиле. Праздничную программу дополнил концерт «Матушка-Россия». Посетители заглянули на самоварную станцию и сделали снимки в фотозоне «Настроение: Россия».
В парке Мира в Мытищах устроили ярмарку пирогов «Русская печка». Гостей угощали выпечкой по традиционным рецептам. Для взрослых и детей провели концерт «Моя Россия», викторину «Россия праздничная» и командный квест «Путешествие по России». На мастер-классе «Триколор своими руками» участники создавали поделки, а маленькие посетители развлекались в зоне «Игры от Кулибина». Желающие написали письма военнослужащим в рамках акции «Письмо солдату в зону СВО».
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной праздничную программу посвятили народным традициям и памяти о мужестве защитников страны. Гости осмотрели фотовыставку «В единстве народов — сила России» и экспозицию «Свидетельства мужества». На мастер-классах посетители познакомились с кожевенным ремеслом, изготовили обереги и сплели браслеты из паракорда. Отдельное занятие посвятили тактической медицине. Творческие коллективы выступили на концерте «Россия — это мы».
Информационную поддержку общеобластному мероприятию оказали Министерство культуры и туризма Московской области и автономная некоммерческая организация «МосОблПарк».
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