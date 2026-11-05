В Домодедове с начала года провели свыше 3500 гастроскопий
Эндоскописты Домодедовской больницы с начала года провели более 3500 гастроскопий и свыше 1800 колоноскопий. По словам заведующего эндоскопическим центром Нарека Абрамяна, врачи стремятся сделать раннюю диагностику онкологических заболеваний пищеварительной системы безопасной и доступной. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Около 450 процедур носили лечебный характер. Врачи удаляют полипы желудка и толстой кишки размером до одного сантиметра амбулаторно. С более крупными образованиями те же специалисты работают в стационаре.
По словам Нарека Абрамяна, своевременное удаление образований с предраковыми изменениями помогает пациентам избежать серьезной операции или госпитализации.
Центр работает при поликлинике № 2. Жители могут пройти обследование по ОМС, не выезжая в столицу. Медучреждение создали в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В распоряжении пяти специалистов находятся четыре стойки с современными эндоскопами. Каждый день врачи обследуют около 35 человек.
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