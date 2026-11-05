В Домодедове с начала года провели свыше 3500 гастроскопий

05 ноября 2026, 12:22

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Эндоскописты Домодедовской больницы с начала года провели более 3500 гастроскопий и свыше 1800 колоноскопий. По словам заведующего эндоскопическим центром Нарека Абрамяна, врачи стремятся сделать раннюю диагностику онкологических заболеваний пищеварительной системы безопасной и доступной. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.