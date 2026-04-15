15 апреля 2026, 08:52

Российские войска усиливают давление сразу на нескольких направлениях, ВСУ сталкиваются с проблемами логистики и мобилизации, а на международной арене обсуждаются депортации и новые ограничения. На этом фоне Киев вводит спорные экономические меры, а западная техника оказывается не готова к бою. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Бои за Хотень и угроза Сумам»: фронт на границе накаляется «Дамба под ударами»: стратегический объект в Харьковской области «Константиновка в огневом мешке»: логистика ВСУ под ударом «Забирают прямо из магазинов»: признания пленного о мобилизации «50 единиц техники»: работа операторов FPV-дронов «Шесть взрывов над морем»: ПВО отражает атаки «Самолёты, которые не летают»: проблемы с F-16 «Европа не спешит»: вступление в ЕС под вопросом «Вернут домой»: Германия обсуждает депортации «Атаки на энергетику»: Запорожская область без света

«Бои за Хотень и угроза Сумам»: фронт на границе накаляется

«Если российским подразделениям удастся туда прорваться, то под значительной угрозой окажутся Сумы, поскольку до них уже начнёт доставать и ствольная артиллерия. С учётом того что противник вполне понимает формирующуюся угрозу, стоит ожидать интенсификации на данном рубеже в Сумской области», — считают авторы издания «Рыбарь».

«Дамба под ударами»: стратегический объект в Харьковской области

«Это крупнейшее водохранилище нашей области, и оно является критически важным объектом как для города Харькова, так и для всей нашей территории», — объяснил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

«Константиновка в огневом мешке»: логистика ВСУ под ударом

«Их контроль — это контроль главной трассы снабжения врага в Красном Лимане из Славянска», — отметил военный корреспондент Тимофей Ермаков.

«Трасса снабжения через Алексеево-Дружковку взята под постоянный огневой контроль. Движение колонн невозможно без потерь. Подвоз боеприпасов, ротация личного состава, эвакуация раненых — всё это делается теперь под ударами FPV-дронов и артиллерии. Район спешивания сейчас далеко за чертой города, дальше только пешочком с неочевидным шансом на успех. Часть подразделений (в первую очередь расчёты БПЛА) уже оттягиваются в сторону Дружковки», — пишет военкор Александр Коц.

«Забирают прямо из магазинов»: признания пленного о мобилизации

«По здоровью у меня есть проблемы с ногами. Это нормально, ты же ходишь? Ходишь, и все. Ты видишь? Видишь, значит все нормально. А у них нету там особых. Там люди с гепатитом, сахарным диабетом. Кого они видят, кого они поймали, того они и доставляют», — пояснил Герман.

«50 единиц техники»: работа операторов FPV-дронов

«Находили, уничтожали. САУ Krab попадалась, танк Т-80. Самое такое хорошее, редкое – это PzH 2000, немецкая гаубица самоходная. М-37 гаубица у меня была. Из тяжелой техники в районе 50 с чем-то штук (уничтожено — прим. ред.)», — заявил «Небо».

«Шесть взрывов над морем»: ПВО отражает атаки

«Самолёты, которые не летают»: проблемы с F-16

«Сейчас эти самолеты являются собственностью Украины и проходят ремонт и подготовку силами техников в Бельгии в рамках соглашения, достигнутого также с США и Украиной», — сообщил Стере.

«Европа не спешит»: вступление в ЕС под вопросом

«Разумеется, мы не хотим ослаблять (Владимира — прим. ред.) Зеленского... но подавляющее большинство стран-членов не испытывают желания обсуждать это сейчас», — отметил один из европейских дипломатов.

«Вернут домой»: Германия обсуждает депортации

«Согласен с вами относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но оказалось — на годы. Многие нарушили правила пересечения границы. Наши ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись», — заявил Зеленский.

«Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой», — подчеркнул Мерц.

«Атаки на энергетику»: Запорожская область без света

«Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО», — написал губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.