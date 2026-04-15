ЕС не хочет принимать Украину, ВСУ передали сломанные истребители F-16, а ВС РФ продолжают наступление: последние новости СВО на 15 апреля
Российские войска усиливают давление сразу на нескольких направлениях, ВСУ сталкиваются с проблемами логистики и мобилизации, а на международной арене обсуждаются депортации и новые ограничения. На этом фоне Киев вводит спорные экономические меры, а западная техника оказывается не готова к бою. Подробности — в материале «Радио 1».
«Бои за Хотень и угроза Сумам»: фронт на границе накаляется
Вблизи границы Курской и Сумской областей продолжается наступление ВС РФ. В районе Миропольского российским войскам удалось расширить зону контроля, а южнее группировка «Север» подбирается к Новодмитровке.
В Шосткинский район Сумщины Киев перебросил боевиков из «Кракена»*. В «Севере» считают, что их могут использовать в качестве заградительных отрядов на участках, где воюют мобилизованные в 33-й и 210-й штурмовые полки. Само появление заградотрядов говорит об успехах Армии России, под натиском которых ВСУ отступают.
В Сумской области бои идут также за Хотень и Могрицу. Для ВСУ это важный участок. После его потери у ВС РФ откроется возможность уничтожать цели в областном центре.
«Если российским подразделениям удастся туда прорваться, то под значительной угрозой окажутся Сумы, поскольку до них уже начнёт доставать и ствольная артиллерия. С учётом того что противник вполне понимает формирующуюся угрозу, стоит ожидать интенсификации на данном рубеже в Сумской области», — считают авторы издания «Рыбарь».
За сутки в курском приграничье и на Сумщине противник потерял свыше 150 человек, голландский БТР YPR-765, британскую БМП FV435, бронемашину «Новатор», МТЛБ, гаубицу Д-20, РЛС ПВО ERL и П-18, станцию РЭБ «Анклав», БПЛА, пикапы, грузовики и квадроцикл.
«Дамба под ударами»: стратегический объект в Харьковской области
Шесть авиационных бомб прилетело по дамбе в Печенегах. Она использовалась Киевом для переброски подразделений к Купянску, Великому Бурлуку и Волчанску. Печенежское водохранилище имеет значение для всего региона.
«Это крупнейшее водохранилище нашей области, и оно является критически важным объектом как для города Харькова, так и для всей нашей территории», — объяснил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
Кроме того, расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки «Север» уничтожили опорные пункты, укрепления, пункты управления беспилотниками и личный состав ВСУ.
«Константиновка в огневом мешке»: логистика ВСУ под ударом
Армия России на севере ДНР ведёт бои за сёла Старый Караван и Брусовка, расположенные между Красным Лиманом и Рай-Александровкой.
«Их контроль — это контроль главной трассы снабжения врага в Красном Лимане из Славянска», — отметил военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Продолжается операция по освобождению Константиновки. Подразделения ВС РФ ведут бои в городе и одновременно охватывают его с флангов, создавая серьёзные проблемы для снабжения ВСУ.
«Трасса снабжения через Алексеево-Дружковку взята под постоянный огневой контроль. Движение колонн невозможно без потерь. Подвоз боеприпасов, ротация личного состава, эвакуация раненых — всё это делается теперь под ударами FPV-дронов и артиллерии. Район спешивания сейчас далеко за чертой города, дальше только пешочком с неочевидным шансом на успех. Часть подразделений (в первую очередь расчёты БПЛА) уже оттягиваются в сторону Дружковки», — пишет военкор Александр Коц.
«Забирают прямо из магазинов»: признания пленного о мобилизации
Украинский военнослужащий Николай Герман, находящийся в плену, рассказал о практике мобилизации в рядах ВСУ. По его словам, избежать отправки на службу без взятки практически невозможно.
Он утверждает, что около 90% его сослуживцев были мобилизованы принудительно, несмотря на состояние здоровья.
«По здоровью у меня есть проблемы с ногами. Это нормально, ты же ходишь? Ходишь, и все. Ты видишь? Видишь, значит все нормально. А у них нету там особых. Там люди с гепатитом, сахарным диабетом. Кого они видят, кого они поймали, того они и доставляют», — пояснил Герман.
Он подчеркнул невозможность пройти военно-врачебную комиссию без крупной суммы денег. По его словам, людей забирают в самых разных ситуациях: из магазинов, на блокпостах, по доносам соседей или при участии участковых.
«50 единиц техники»: работа операторов FPV-дронов
Военнослужащий группировки «Север» с позывным «Небо» заявил, что уничтожил около 50 единиц тяжёлой техники ВСУ, включая западные образцы.
Боец специализируется на управлении FPV-дронами и охоте на бронетехнику.
«Находили, уничтожали. САУ Krab попадалась, танк Т-80. Самое такое хорошее, редкое – это PzH 2000, немецкая гаубица самоходная. М-37 гаубица у меня была. Из тяжелой техники в районе 50 с чем-то штук (уничтожено — прим. ред.)», — заявил «Небо».
«Шесть взрывов над морем»: ПВО отражает атаки
Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Анапы. Местные жители сообщили о серии мощных взрывов, от которых в домах дрожали окна.
Очевидцы рассказали, что слышали не менее шести громких хлопков со стороны Чёрного моря, а в небе наблюдали яркие вспышки.
По предварительной информации, ВСУ пытались атаковать Анапу с помощью беспилотников. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
«Самолёты, которые не летают»: проблемы с F-16
Украина получила от Норвегии истребители F-16, которые оказались не готовы к выполнению боевых задач.
Премьер-министр страны Йонас Гар Стере сообщил, что техника долгое время не эксплуатировалась и теперь требует ремонта.
«Сейчас эти самолеты являются собственностью Украины и проходят ремонт и подготовку силами техников в Бельгии в рамках соглашения, достигнутого также с США и Украиной», — сообщил Стере.
Сообщается, что ранее украинские F-16 испытывали нехватку боеприпасов для перехвата ракет и беспилотников.
«Европа не спешит»: вступление в ЕС под вопросом
Крупные страны Евросоюза не готовы обсуждать принятие Украины в ЕС в ближайшей перспективе.
По данным дипломатических источников, Германия, Нидерланды и Италия выступают за строгий подход — членство возможно только при выполнении всех реформ без политических исключений.
«Разумеется, мы не хотим ослаблять (Владимира — прим. ред.) Зеленского... но подавляющее большинство стран-членов не испытывают желания обсуждать это сейчас», — отметил один из европейских дипломатов.
Несмотря на статус кандидата, полученный в 2022 году, в ЕС признают, что решение носило во многом символический характер.
«Вернут домой»: Германия обсуждает депортации
В ходе визита в Берлин Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Одной из ключевых тем стало возвращение украинских мужчин призывного возраста.
«Согласен с вами относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но оказалось — на годы. Многие нарушили правила пересечения границы. Наши ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись», — заявил Зеленский.
Мерц также подтвердил намерение сотрудничать в этом направлении.
«Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой», — подчеркнул Мерц.
«Атаки на энергетику»: Запорожская область без света
ВСУ вновь атаковали Запорожскую область, в результате чего повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.
Часть региона оказалась обесточена, экстренные службы приступили к восстановительным работам.
«Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО», — написал губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.