14 апреля 2026, 18:21

Пресс-секретарь Кремля Песков не считает цифровые ограничения путем в прошлое

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг предположения о том, что введение цифровых ограничений означает движение в прошлое.





По словам Пескова, в текущих условиях требования безопасности вынуждают принимать подобные меры. Большинство россиян осознают их необходимость и целесообразность, отметил он.





«Нет, это не путь в прошлое», — заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.



