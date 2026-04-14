В Кремле высказались о цифровых ограничениях

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг предположения о том, что введение цифровых ограничений означает движение в прошлое.



По словам Пескова, в текущих условиях требования безопасности вынуждают принимать подобные меры. Большинство россиян осознают их необходимость и целесообразность, отметил он.

«Нет, это не путь в прошлое», — заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, ранее Песков опроверг заявления президента Финляндии Александра Стубба, который 30 марта сообщил о якобы высоких потерях российских Вооружённых сил и предположил, что это может подтолкнуть Москву ко всеобщей мобилизации. Собеседник напомнил, что власти страны не планируют новой волны мобилизации, тем самым дав понять, что утверждения финского лидера не соответствуют действительности.

