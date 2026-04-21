Ликвидация кармана у Берестка, прорыв у Сопыча и давление на ВСУ под Харьковом: последние новости СВО на 21 апреля
Оперативная обстановка в зоне СВО остаётся напряжённой. Российские подразделения продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, зачищая лесные массивы и закрепляясь на господствующих высотах. За минувшие сутки ВС РФ продвинулись в Сумской и Харьковской областях, заняли новые высоты на Купянском и Запорожском направлениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении идут интенсивные бои. Российские подразделения продавили оборону ВСУ у села Сопыч, зачистив местные лесополосы. В районе Малой Корчаковки ВС РФ заняты господствующие высоты, успешно удерживаются лесные массивы. Севернее Новой Сечи высоты остаются за противником, но обрабатываются авиацией и артиллерией. Ликвидируется «карман» у балки от Беловоды. В Краснопольском районе контратака ВСУ восточнее Таратутино привела к полному разгрому штурмовых групп.
За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по скоплениям ВСУ в Ястребщине, Павловке, Храповщине, Мирополье, Бачевске, Пустогороде, Хотени и Новой Сечи. В Шосткинском районе обстановка без перемен – работают артиллерия и дроны. В Сумском районе зафиксировано продвижение на двадцати участках до 600 м за сутки. Тяжелые бои идут в Мирополье. Российские войска шагнули до 500 м у Новодмитровки, добившись тактических успехов. Лес севернее Новой Сечи – под огневым контролем. Есть продвижение в Глуховском районе.
Харьковская областьНа Харьковском направлении армия России расширяет зону контроля у границы восточнее Волчанска. Активная фаза боестолкновений – у Бочково, в лесах севернее и на северных окраинах Охримовки. В Покаляном проходят встречные перестрелки. По Зыбино работают дроны и ствольная артиллерия. Нанесены удары по целям в Избицком, Варваровке, Великом Бурлуке, Плоском, Польной, Писаревке и Терновой. Тяжёлые бои идут в посёлке Ветеринарное.
Идет активная работа по ликвидации переброшенных резервов 22-й и 58-й бригад ВСУ. Артиллерия и операторы БПЛА поражают вскрытые объекты, штурмовики РФ зачищают лесополосы у Избицкого. На Волчанском участке отмечено продвижение на восьми отрезках до 500 м. Идут интенсивные стрелковые бои западнее Караичного, а также на отрезке между Верхней Писаревкой и Лосевкой. На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырёх участках до 100 м. Бои в приграничных лесах у Бударок и на северо-западе Купянского района.
Купянское направлениеНа Купянском направлении тактическая обстановка стабильно напряжённая. Пространство над городом заполнено вражескими БПЛА: дроны ВСУ ведут разведку, наносят удары и доставляют припасы на передовые позиции. На восточной стороне реки Оскол у Куриловки фиксируются позиционные столкновения. Российские подразделения планомерно наращивают подконтрольные зоны в Голубовке и Кондрашовке.
В самом Купянске идут активные позиционные бои без устойчивой линии фронта, но давление с российской стороны возрастает. Зафиксировано продвижение у Песчаного и Новоосиново, взят опорный пункт южнее Песчаного. ВС РФ теснят противника за Оскол. Ведутся штурмовые действия в Купянске-Узловом и окрестных сёлах. Частично ВС РФ контролируются Глушковка и Новоосиновка, бои продолжаются в Ковшаровке.