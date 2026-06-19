Около 900 подмосковных предприятий готовы взять на работу участников СВО

19 июня 2026, 19:41

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Участникам спецоперации в Московской области доступны широкие возможности трудоустройства. Около 900 предприятий региона готовы взять их к себе на работу. Для ветеранов и членов их семей предусмотрено порядка 27 000 рабочих мест, сообщила «Радио 1» директор Кадрового центра Московской области Светлана Скородумова.





В регионе отдельно ведутся реестры и работодателей, и рабочих мест именно для участников СВО.

«Работодатель берёт на себя ответственность и формирует корпоративную среду в коллективе под приём на работу участника специальной военной операции. Он формирует специальные рабочие места под него. Работодатели уже понимают, какой набор инструментов необходим, какие этапы с точки зрения адаптации проходит участник СВО. На сегодня у нас порядка 900 предприятий готовы брать и берут к себе на работу участников спецоперации. Существует порядка 27 000 рабочих мест для ветеранов СВО и членов их семей», – отметила Скородумова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«По мерам поддержки у нас сегодня существует отдельно проектный офис, который занимается участниками СВО. И одна из мер – это как раз обучение. Мы обучаем по двум направлениям в рамках нацпроекта «Кадры». На сайте «Работа в России» у нас на доступно порядка 100 программ. И отдельно хотела бы выделить 26 уникальных. Они специально созданы для участников специальной военной операции», – сказала собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

«Это «водитель категории В автомобиля на ручном управлении», если человек вернулся с травмами, и работодатель готов организовать под него рабочее место. Это и «водители категории C», и «инструктор по обучению операторов БПЛА», и «программист». Есть и рабочие профессии – такие, как сварщик. То есть возможности есть, перечень программ достаточно широкий. С ними можно ознакомиться на сайте и на нашем портале «Работа в России», – заключила Светлана Скородумова.