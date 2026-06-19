В Подмосковье запустили чат психологической помощи участникам СВО и их семьям
Участники спецоперации, ветераны боевых действий, их семьи и близкие погибших защитников Отечества теперь могут обратиться за помощью в Единый федеральный чат медицинской психологической поддержки в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В чате работают опытные медицинские и клинические психологи. Они помогут справиться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты и другими непростыми ситуациями.
«Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревогу, страх, стресс, эмоциональное напряжение, другие тяжёлые состояния. Поддержка оказывается круглосуточно, независимо от региона проживания и часового пояса. К нам можно обратиться анонимно – мы не требуем раскрывать персональные данные. Для многих это стало дополнительным фактором доверия и востребованности такого формата помощи», – рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.Преимущества чата – это бесплатная помощь, анонимность и круглосуточная поддержка.
За два года работы чата в мессенджере Telegram медики уже обработали более 35 000 индивидуальных обращений. К сообществу подключились свыше 23 000 жителей разных регионов России. Теперь чат доступен и в соцсети «ВКонтакте».
Координаторы чата отмечают устойчивый запрос на цифровой формат помощи. В отличие от традиционных методов, чат позволяет избежать очного обращения в медицинские организации и переживания о том, что кто-то может узнать о ситуации. В чате не используется искусственный интеллект. Это живое общение с квалифицированными специалистами.
Проект реализуют с 2024 года Комитет семей воинов Отечества и Фонд «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты России. Для получения поддержки нужно перейти в чат.