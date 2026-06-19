В Подмосковье запустили чат психологической помощи участникам СВО и их семьям

19 июня 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Участники спецоперации, ветераны боевых действий, их семьи и близкие погибших защитников Отечества теперь могут обратиться за помощью в Единый федеральный чат медицинской психологической поддержки в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





В чате работают опытные медицинские и клинические психологи. Они помогут справиться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты и другими непростыми ситуациями.

«Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревогу, страх, стресс, эмоциональное напряжение, другие тяжёлые состояния. Поддержка оказывается круглосуточно, независимо от региона проживания и часового пояса. К нам можно обратиться анонимно – мы не требуем раскрывать персональные данные. Для многих это стало дополнительным фактором доверия и востребованности такого формата помощи», – рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.