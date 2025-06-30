Преимущества службы по контракту в зоне СВО: высокие доходы, льготы и перспективы после завершения службы

30 июня 2025, 14:58

Видео: Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Служба по контракту в зоне СВО — это не только патриотический долг, но и возможность получить значительные материальные и социальные преимущества, а также открыть новые перспективы для профессионального роста. В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые выгоды контрактной службы на СВО, включая финансовые аспекты, льготы, статус ветерана боевых действий и возможности для участников СВО после завершения контракта, в том числе участие в программе «Время героев».





Содержание Финансовые преимущества службы по контракту на СВО Социальные гарантии и льготы для служащих Программа «Время героев»



Финансовые преимущества службы по контракту на СВО

Социальные гарантии и льготы для служащих

Программа «Время героев»

Основные цели проекта:

Подготовка квалифицированных руководителей для органов государственной и муниципальной власти

Развитие управленческих компетенций у участников СВО

Создание кадрового резерва для государственных компаний

Социальная адаптация и профессиональная реализация ветеранов.