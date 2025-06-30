Преимущества службы по контракту в зоне СВО: высокие доходы, льготы и перспективы после завершения службы
Видео: Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
Служба по контракту в зоне СВО — это не только патриотический долг, но и возможность получить значительные материальные и социальные преимущества, а также открыть новые перспективы для профессионального роста. В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые выгоды контрактной службы на СВО, включая финансовые аспекты, льготы, статус ветерана боевых действий и возможности для участников СВО после завершения контракта, в том числе участие в программе «Время героев».
Финансовые преимущества службы по контракту на СВО
Одним из наиболее значимых стимулов для заключения контракта на СВО являются высокие доходы, которые существенно превышают доходы среднестатистического гражданина. Выплаты военнослужащему зависят от звания, должности и конкретных условий службы, размер денежного вознаграждения начинается от 204 000 рублей ежемесячно.
Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты в размере от 50 000 рублей за захват или уничтожение военной техники и вооружения противника, а также за каждый пройденный километр в составе штурмовых групп.
Гражданам, проживающим в Московской области, при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации предоставляется единовременная выплата в размере 1 900 000 рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная единовременная выплата в размере 400 000 рублей.
Социальные гарантии и льготы для служащих
Государство обеспечивает военнослужащих, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, комплексной системой социальной поддержки.
Жилищные льготы включают: возможность участия в программе военной ипотеки после трех лет службы, полное погашение ипотечного кредита государством при увольнении по ранению, компенсацию арендных платежей при отсутствии служебного жилья
Медицинское обеспечение гарантирует: бесплатное лечение в специализированных военных госпиталях, полную реабилитацию после ранений, бесплатное протезирование.
Трудовые гарантии предусматривают: сохранение рабочего места на «гражданке» на весь период службы, приоритетное трудоустройство в государственные структуры после увольнения.
Особое внимание уделяется поддержке семей военнослужащих: 50% компенсация расходов на ЖКУ, кредитные каникулы для супругов, дополнительные выплаты при рождении детей.
После завершения контракта ветераны СВО получают статус участника боевых действий, который дает право на ежемесячные денежные выплаты, льготное пенсионное обеспечение, налоговые преференции, преимущества при устройстве на государственную службу.
Программа «Время героев»
Программа «Время героев» — это масштабный образовательный проект, созданный по поручению Президента России Владимира Путина для подготовки участников СВО к управленческой работе в государственных структурах и крупных компаниях. Запущенная в марте 2024 года, программа уже стала важным социальным лифтом для военнослужащих, предлагая им новые карьерные перспективы после завершения службы.
Данная программа направлена на формирование новой управленческой элиты страны из числа ветеранов боевых действий. Как отметил Владимир Путин, «подлинная элита — это те, кто служит России, доказавшие свою преданность делом».
Основные цели проекта:
- Подготовка квалифицированных руководителей для органов государственной и муниципальной власти
- Развитие управленческих компетенций у участников СВО
- Создание кадрового резерва для государственных компаний
- Социальная адаптация и профессиональная реализация ветеранов.
Обучение включает современные методы управления, стратегическое планирование, проектную работу и развитие лидерских качеств. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Подробности размещены на сайте https://времягероев.рф/
Программа активно развивается — запускаются региональные аналоги, которые уже работают в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях, ХМАО и других регионах. С 2024 года некоторые выпускники уже получили ответственные назначения, среди них:
- Артём Жога — полпред президента в Уральском ФО.
- Алексей Кондратьев — сенатор от Курской области.
- Евгений Первышов — врио главы Тамбовской области.
- Артур Орлов — председатель «Движения первых».
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.