Скандал с Холокостом и жизнь в США на российские деньги. Что Андрей Бурковский сказал про СВО и почему ему всё ещё дают роли в РФ?
Андрей Бурковский – известный российский актёр театра и кино, чья карьера наполнена яркими ролями. Несмотря на признание в России, он эмигрировал в США, при этом продолжая сниматься в российских проектах. О том, что стоит за его решением уехать из России и какая судьба ждёт Бурковского дальше – в материале «Радио 1».
Детство
Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. Его семья была достаточно обеспеченной и известной в городе. Отец занимался бизнесом и владел сетью фастфуда «Сибирские блины», а мать была ресторатором и управляла заведениями «Славянский базар» и «Вечный зов». О последнем ресторане в 2006 году заговорили все федеральные СМИ после того, как в нём обедали президент России Владимир Путин и занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель.
У Андрея был младший брат Александр. В 2009 году он трагически погиб во время спуска на горных лыжах в Шерегеше, столкнувшись с деревом.
Интерес к сцене у Андрея появился ещё в школьные годы. Он играл в команде КВН «Осколки звёзд» при лицее, который окончил в 2000 году с серебряной медалью. Уже тогда юноша задумывался о театральной карьере, однако родители, особенно мама, настояли на том, чтобы сын получил «серьёзную» профессию. Так Андрей поступил на юридический факультет Томского государственного университета.
КВН и актёрская карьера
Тем не менее увлечение юмором и сценой никуда не пропало. В те годы КВН в Томске переживал настоящий подъём – за два года до этого местная команда «Дети капитана Шмидта» стала чемпионом Высшей лиги. Вдохновлённый успехом земляков, Бурковский продолжил играть в КВН уже в составе университетской команды «Максимум», основанной 17 марта 2000 года. В те же годы Андрей активно участвовал в театральном кружке «Бонифас». Именно там у Бурковского окончательно проснулся интерес к актёрской профессии.
Андрея настолько увлекла сценическая жизнь, что он даже взял академический отпуск, чтобы выделять максимум времени для выступлений. Однако бросать университет он не стал и в 2005 году всё же получил диплом юриста.
После окончания университета Бурковский решил отправиться в Москву и попробовать поступить в театральное училище. Он успешно сдал экзамены в Школу-студию МХАТ и попал на курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Ещё во время учёбы Андрей начал играть на сцене и получил несколько знаковых ролей в его фильмографии.
Поворотным для Бурковского стал 2009 год. Вместе с бывшими коллегами по КВН он начал сниматься в новом комедийном скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» на телеканале СТС. Проект быстро завоевал любовь зрителей и стал настоящим хитом.
Позднее он снялся в первых сезонах «Кухни», сыграв официанта Илью. С 2013 по 2015 годы исполнил роль зятя в популярном сериале «Последний из Магикян».
В 2014 году он получил диплом и официально стал профессиональным актёром, окончательно утвердившись в профессии, о которой мечтал с юности.
С 2016 года фильмография Андрея значительно расширилась. Он появился в комедиях «Пушкин» и «Мифы» (обе работы, правда, не нашли одобрения критиков), а также сыграл воеводу Ростислава в масштабном историческом боевике «Легенда о Коловрате».
Зрители могли увидеть его и в сериале «Адаптация» о приключениях американского шпиона в России, а также в одной из новелл фильма «Ёлки 6», где партнёршей Андрея стала Екатерина Климова.
Скандал на шоу «Ледниковый период»
В 2016 году Бурковский попал в первый крупный скандал. Он принял участие в популярном телевизионном шоу «Ледниковый период». Его партнёршей по проекту стала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Дуэт быстро завоевал внимание зрителей благодаря ярким и эмоциональным выступлениям.
Однако одно из их появлений на льду вызвало широкий общественный резонанс. Пара исполнила номер под песню из итальянской драмы «Жизнь прекрасна», действие которой разворачивается в нацистском концлагере. Для выступления артисты выбрали полосатые костюмы, напоминающие форму узников.
По задумке создателей, постановка должна была стать трогательным напоминанием о трагических страницах истории и призвана донести до молодого поколения идею человечности в нечеловеческих условиях. Но часть зрителей восприняла номер неоднозначно – в СМИ и соцсетях активно распространились обвинения в неуместности темы и «оскорблении памяти жертв Холокоста».
Несмотря на критику, и Навка, и Бурковский подчеркивали, что их целью было вовсе не эпатировать публику, а через искусство напомнить о ценности жизни и любви даже в самые мрачные времена.
Личная жизнь
Личная жизнь Андрея Бурковского развивалась также удачно, как и карьера. С будущей женой Ольгой артист познакомился в поезде из Томска в Абакан, когда ехал на театральный фестиваль.
Их судьбоносное знакомство переросло в роман, который в 2008 году завершился свадьбой. Актёр сделал предложение возлюбленной на Красной площади, а роспись и торжество прошли в Томске.
В браке у пары родились двое детей: сын Максим (2011) и дочь Алиса (2013). Семья живёт закрытой жизнью и старается оградить личное пространство от посторонних глаз. Известно лишь, что Максим увлекается хоккеем, а Алиса занимается гимнастикой.
Супруги приходили вместе на интервью к Агате Муцениеце в программу «Честный развод». Тогда Ольга призналась, что сначала ревновала мужа к коллегам и переживала из-за откровенных сцен в кадре, но со временем привыкла и даже оценила профессию мужа. Андрей подчеркнул, что никогда бы не позволил жене сниматься с другими мужчинами – для него это принципиальный момент.
«Я бы никогда не женился на актрисе… Вопрос женитьбы для меня был очень важен, это было взвешенное решение. Для меня развод практически невозможен. Было много девушек, но я бы никогда не сделал им предложение», – отмечал Бурковский.
Отношение к СВО и отъезд из России
После начала спецоперации на Украине Андрей Бурковский вместе с женой и детьми покинул Россию. Первое время о его местоположении не было никаких сведений, однако постепенно в соцсетях актёра стало появляться всё больше и больше фотографий из США. После артист заявил, что действительно уехал в Америку, но исключительно ради учёбы в актёрской школе. При этом он воздерживался от каких-либо заявлений о России и не комментировал действия российских властей.
В марте 2024 года на российские экраны неожиданно вышел фильм с участием уехавшего артиста. В «Летучем корабле» он исполнил роль наследника Поля. Накануне премьеры его мать, Людмила Бурковская, призналась, что продала квартиру ради учёбы сына в США.
После длительного пребывания за границей Бурковский вернулся в Россию, где принял участие в съёмках третьего сезона сериала «Медиатор».
Андрей Бурковский сейчас
В настоящее время артист, вероятнее всего, также проживает в США. Известно, что после эмиграции он открыл театральную студию «Чайка», запустил образовательные курсы и детский лагерь в Штатах, а в Лондоне поставил скандальный спектакль вместе с осудившим СВО режиссёром Александром Молочниковым.
При этом зарабатывать деньги артист продолжает в России. В сентябре 2025 года состоялась премьера музыкально-драматического сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается», в котором Бурковский исполнил роль профессора Бориса Алексеевича.