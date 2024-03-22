В России вышел фильм «Летучий корабль»: перенос премьеры и связь актеров с Киевом и СВО

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Премьера музыкального фэнтезийного фильма «Летучий корабль» состоялась 20 марта. Картина отчасти повторяет советский оригинал, однако новая интерпретация более современная и динамичная. О чем эта лента, какие актеры приняли участие в съемках, и как отразилась позиция по СВО некоторых артистов на дате выхода сказки, расскажет редакция «Радио 1».
«Летучий корабль»: о чем фильм
В центре сюжета царевна Забава, отец которой настаивает на ее замужестве, чтобы решить свои финансовые проблемы. В качестве жениха выступает боярин Полкан, которого все на иностранный манер называют Полем. Но, вопреки воли отца, Забава влюбляется в другого. Ее избранником становится простой моряк Иван. Чтобы заполучить руку и сердце царевны, он отправляется в волшебный лес за золотом, где обретает друзей, которые помогут ему построить летучий корабль для кругосветного путешествия с возлюбленной.
Зрители увидят, как отважный матрос сражается с силами зла и борется за свою возлюбленную, с которой отправится в путешествие на невероятном «Летучем корабле».
Какие актеры сыграли в фильме «Летучий корабль»
Картина для семейного просмотра была снята режиссером Ильей Учителем. В фильме зрители увидят Александра Метелкина, Ксению Трейстер, Леонида Ярмольника, Андрея Бурковского, Федора Добронравова, Полину Гагарину и других.
Почему переснимали «Летучий корабль»
Премьера фильма изначально должна была состояться 7 марта, однако была перенесена. Причиной тому, стал отъезд одной из актрис в Киев. Имя артистки создатели фильма озвучивать не стали.
Позиция артистов по СВО
Продюсеры «Летучего корабля» рассказали, что прежде в эпизодических ролях принял участие артисты, которые негативно высказывались об СВО, поэтому было принято решение переснять фрагменты. По некоторым данным, таких артистов было трое. Продюсеры фильма рассказали, что над картиной работали около тысячи человек, и позиция некоторых актеров не должна повлиять на выход сказки.
«Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли „картинку“», — привели подробности продюсеры.
Отзывы о фильме «Летучий корабль»
Отзывы зрителей о фильме «Летучий корабль» 2024 разделились. Одни раскритиковали песни из оригинальной картины в современном исполнении, другим не понравилась чрезмерная компьютерная графика и обилие ярких цветов картине. Однако немало нашлось и тех, кто пришел от просмотра в восторг.
«Летучий корабль»: где посмотреть
Семейный фильм можно посмотреть в кинотеатре с 21 марта. В день своей премьеры «Летучий корабль» собрал более 44 миллионов рублей. У картины велики шансы занять первое место в номинации «самый кассовый фильм», пророчат кинокритики.
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