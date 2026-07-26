Срыв ротации резервов, ликвидация пунктов управления дронами ВСУ, удары по портам Одессы и Николаева: последние новости СВО на 26 июля
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам ВСУ, ликвидировали пункты управления дронами противника на Краматорском направлении, сорвали переброску резервов в Запорожской области и продолжили системное поражение целей у Новониколаевки. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 133 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Атаки по портовым объектам и морским целям ВСУЗа прошедшие сутки ВС РФ продолжили воздействие на портовую инфраструктуру и гражданские суда, используемые для снабжения украинских формирований. Согласно данным Минобороны РФ, высокоточные авиационные средства и ударные дроны нанесли удары по двум ключевым точкам. В одесском порту «Черноморск» поражены складские сооружения, предназначенные для приёма и хранения военных грузов.
В акватории николаевского порта уничтожены сухогруз с партией снабжения для ВСУ и десантный катер CV-90 украинских военно-морских сил. В открытом море под удары попали балкер и три сухогруза, следовавшие к одесской и черноморской гаваням с военными грузами, а также ещё один быстроходный катер типа CV-90. Все указанные цели поражены в заданных районах, результаты подтверждены объективными средствами контроля.
Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ в Николаевке и КондратовкеОператоры беспилотных систем Южного военного округа нанесли точечные удары по инфраструктуре управления вражескими дронами на Краматорском направлении. Данные объекты обеспечивали противодействие продвижению российских штурмовых групп. В ходе разведывательно-ударных мероприятий поражены две скрытые позиции в населённых пунктах Николаевка и Кондратовка.
В лесном массиве Николаевки разведчики вскрыли маскированное укрытие. Сброс заряда с коптера инициировал возгорание, вызвавшее последующую детонацию внутри сооружения. В Кондратовке цель поразили аппараты с осколочно-фугасными боеприпасами. Прямое попадание полностью уничтожило защищённое сооружение вместе с размещённым там оборудованием и личным составом противника. Обе атаки подтверждены объективным контролем.
Срыв переброски сил ВСУ в ЗапорожьеВ Запорожской области разведывательные дроны группировки «Восток» зафиксировали выдвижение резервов украинских формирований. Противник перемещался малыми группами вдоль лесополос для выхода на передовые рубежи. Полученные координаты оперативно переданы на ударные беспилотные комплексы. Расчёты FPV-аппаратов нанесли поражение движущимся целям непосредственно на путях подхода. Уцелевшие боевики рассредоточились в лесных массивах, но система воздушной разведки обеспечила повторное обнаружение.
Итогом огневой работы стала ликвидация свыше пятнадцати военнослужащих противника. Подвоз живой силы на данный участок прерван. Уничтожение подкрепления лишило неприятеля возможности восстановить численность и повысить устойчивость обороны на этом направлении. Также в Запорожской области расчеты 122-мм гаубиц Д-30 ВС РФ нанесли удары по укреплениям, укрытиям и огневым точкам ВСУ. В результате огневого воздействия было ликвидировано свыше десяти укреплённых пунктов и более сорока военнослужащих ВСУ, дислоцированных в лесополосах.