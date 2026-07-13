13 июля 2026, 09:08

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки ВС РФ нанесли массированные удары по логистической и оборонительной инфраструктуре ВСУ в нескольких областях. Ночными комбинированными атаками поражены портовые терминалы в Одесской области. На Добропольском и Константиновском направлениях операторы БПЛА вскрыли и уничтожили вражеские пункты управления дронами и опорные узлы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Огонь по на одесским терминалам Удары по укреплениям ВСУ на Добропольском направлении Охота на дроны в прифронтовой зоне Уничтожение тылового конвоя у Дружковки Ликвидация укрепрайонов ВСУ в Запорожской области

Ночная работа ПВО

Огонь по на одесским терминалам

Удары по укреплениям ВСУ на Добропольском направлении

Охота на дроны в прифронтовой зоне

Уничтожение тылового конвоя у Дружковки

Ликвидация укрепрайонов ВСУ в Запорожской области