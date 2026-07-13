Удары по одесским терминалам, ликвидация командных пунктов в Доброполье и Алексеево-Дружковке: последние новости СВО на 13 июля
За минувшие сутки ВС РФ нанесли массированные удары по логистической и оборонительной инфраструктуре ВСУ в нескольких областях. Ночными комбинированными атаками поражены портовые терминалы в Одесской области. На Добропольском и Константиновском направлениях операторы БПЛА вскрыли и уничтожили вражеские пункты управления дронами и опорные узлы. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 342 БПЛА самолётного типа. Перехваты зафиксированы в пятнадцати регионах страны: от южных рубежей до центральных широт. Волгоградская, Владимирская, Белгородская и Брянская области попали в зону поражения целей. Также боевая работа велась в небе над Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями. Под ударом оказалась столичная агломерация вместе с прилегающим Московским регионом. На юге страны дроны уничтожены над Краснодарским краем, Республикой Адыгея, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Огонь по на одесским терминаламСегодня ночью российские войска провели очередную серию комбинированных атак на украинские гавани. Объектами поражения стали инфраструктурные узлы в Черноморске Одесской области. Групповые удары наносились крылатыми ракетами, запускаемыми с носителей в воздухе, совместно с реактивными дронами-камикадзе. Целями служили причальные комплексы и складские помещения, задействованные под приём, выгрузку и складирование армейских грузов, а также резервуары с топливом и смазочными материалами. Все цели были успешно поражены.
Удары по укреплениям ВСУ на Добропольском направленииСогласно данным Минобороны РФ, минувшим днем российские военные применили тяжёлые ударные беспилотники самолётного типа для ликвидации вражеских опорных сооружений. Серия прицельных попаданий поразила многоуровневую систему бункеров, где украинские силы размещали аппаратуру управления БПЛА. Укрытия находились в цокольных этажах строений, переоборудованных под штабы и диспетчерские пункты.
Использование дронов-камикадзе группировкой войск «Центр» значительно увеличивает радиус поражения и наносит значительный урон противнику в глубине его оборонительных рубежей. Специалисты по управлению беспилотными системами продолжают совершенствовать свои навыки и успешно выполняют боевые задачи в районе Доброполья в зоне проведения специальной военной операции.
Охота на дроны в прифронтовой зонеРасчёты беспилотных систем, действующие в составе 6-й мотострелковой дивизии и 4-й отдельной бригады, ведут непрерывный поиск и ликвидацию вражеских объектов в окрестностях Константиновки. Минувшим днём воздушная разведка засекла две замаскированные станции запуска и управления дронами внутри покинутых домов в селе Алексеево-Дружковка. Координаты оперативно переданы на поражение. Ударные FPV-аппараты незамедлительно нанесли точные попадания по зданиям.
Ещё один скрытый узел связи противника обнаружен в лесозащитной полосе рядом с населённым пунктом Николайполье Краматорского района. После идентификации цели по ней отработали дроноводы-камикадзе. Все выявленные точки управления вражескими коптерами уничтожены прямыми попаданиями. Разведка продолжает мониторинг местности.
Уничтожение тылового конвоя у ДружковкиВ ходе мониторинга путей снабжения в районе города Дружковка разведчики батальона БПЛА 6-й дивизии совместно с 77-м полком «Южного» объединения ВС РФ засекли вражескую колонну. В составе группы перемещались грузовой пикап, багги и наземный робот-транспортёр, перевозившие имущество и расходные материалы для ВСУ. Данные о местоположении немедленно ушли в огневые подразделения. Ударные коптеры поразили обнаруженные объекты. Последствия атак полностью парализовали смену украинских бойцов на передовых рубежах и прекратили подвоз снарядов к линии боевого соприкосновения.
Ликвидация укрепрайонов ВСУ в Запорожской областиРазведывательные расчёты беспилотников группировки «Восток» в ходе мониторинга местности вскрыли глубоко эшелонированный укрепрайон противника. Украинские подразделения оборудовали долговременные огневые точки, блиндажи и заглубленные убежища в лесных насаждениях. По выявленным квадратам отработала тяжёлая артиллерия — 203-миллиметровые самоходные орудия «Малка». Серия мощных залпов обрушила капитальные сооружения, накрыв скопления пехоты и технические узлы.
Результатом точной стрельбы стало полное разрушение неприятельского опорного узла и выведение из строя свыше пятидесяти украинских военнослужащих. Потеря ключевого элемента обороны ослабила стойкость рубежей ВСУ. Прорыв данного участка открывает маршруты для наступательных действий штурмовых групп ВС РФ на Запорожском направлении.