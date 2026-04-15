Высказался про Пугачеву и Галкина* и выразил мнение про СВО: какая трагедия произошла в семье Сергея Никоненко и как он чуть не умер?
Сергей Петрович Никоненко — советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист и телеведущий, удостоенный звания народного артиста РСФСР и премии Ленинского комсомола. Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Афоня», «Место встречи изменить нельзя», сериале «Каменская», а также по режиссерским работам «Елки-палки!» и «Хочу вашего мужа». 16 апреля 2026 года артист отмечает 85-летие. О том, почему он отказался работать с Михаилом Ефремовым и что он думает про СВО — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Никоненко: детство на фоне войныСергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве — за два месяца до начала Великой Отечественной войны. Детство будущего актера прошло в коммунальной квартире на Арбате. Его мама, Нина Михайловна, работала стеклодувом на электроламповом заводе, а папа был водителем — по тем временам это считалось высокооплачиваемой профессией.
Отец интересовался искусством, увлекался поэзией, посещал спектакли МХАТа и Большого театра. Кроме того, он занимался кинологией и возглавлял охотничье-рыболовную секцию в обществе «Динамо». В молодости Петр Никанорович работал в Торговом доме Александра Ханжонкова, где развозил киноленты по кинотеатрам.
Ранние годы Сергея сопровождались тяжелыми испытаниями. Во время войны его отец ушел на фронт, а мать с годовалым сыном оказалась на оккупированной территории под Вязьмой. Она работала прачкой и поваром в партизанском отряде. Ей советовали избавиться от ребенка и оставить его в сугробе, так как малыш считался обузой. Однако женщина никого не послушала и отказалась от этого.
После войны мальчик тяжело заболел дизентерией, долго находился в больнице, и врачи предупреждали родителей, что нужно готовиться к худшему исходу событий. Однако организм маленького Сергея справился с болезнью. Еще один опасный эпизод произошел с ним в подростковом возрасте: на похоронах Иосифа Сталина он почти оказался под ногами толпы, но спасся, забравшись на водосточную трубу.
С ранних лет он проявлял интерес к творчеству: пел, играл на аккордеоне и участвовал в школьных мероприятиях.
Образование и первые шаги в профессииПомимо школьной самодеятельности, Никоненко занимался в драмкружке Дворца пионеров и увлекался театром. Во ВГИК он поступил без труда — приемная комиссия сразу отметила его способности. Он обучался в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Под руководством опытных мастеров молодой актёр успел сыграть почти всю классику, включая Гамлета.
В 1964 году, после окончания института, актера пригласили в театр «Современник», однако он выбрал участие в венгерском фильме «Так я пришел» и отказался от театральной труппы. До 1974 года он служил в Театре-студии киноактера.
Кинодебют Никоненко состоялся в 1961 году в фильме «Сердце не прощает». Уже через два года он получил заметную роль в картине «Это случилось в милиции», где сумел привлечь внимание зрителей даже на фоне главного героя.
Звездные роли и творческий диапазонЗа годы карьеры Сергей Никоненко создал множество ярких образов. Среди них — инспектор ГАИ Петр Зыкин и полковник Гордеев из сериала «Каменская». Его актерский диапазон охватывает как романтические, так и характерные роли. В числе наиболее известных работ — фильмы «Завтра была война», «Зимний вечер в Гаграх», «Инспектор ГАИ», «Классик», «Анкор, еще анкор!» и другие.
Особое место в его биографии занимает роль Сергея Есенина в фильме «Пой песню, поэт…» (1971). Еще во время учебы Сергей Герасимов отмечал внешнее сходство актера с поэтом и предсказывал ему эту роль. Примечательно, что Никоненко всю жизнь прожил в доме на Сивцевом Вражке, связанном с семьей Есенина.
Режиссерская деятельность и вклад в культуруПо совету Василия Шукшина Никоненко окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. Его дипломная работа «Петрухина фамилия» получила главный приз на фестивале в Оберхаузене. В дальнейшем он снял 17 полнометражных фильмов и телесериал «Аннушка», а также написал сценарии к ряду картин.
С 1994 года Никоненко возглавляет Есенинский культурный центр в Москве. Для музея он выделил квартиру в доме на Сивцевом Вражке, где прожил всю жизнь. Этот дом имеет особое значение для русской культуры — здесь в разные годы останавливались Александр Пушкин, Александр Блок, Андрей Белый, Лев Толстой и Петр Чайковский.
С 2014 года он занимает пост президента Гильдии актеров кино России. Его деятельность отмечена государственными наградами, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Александра Невского и орден Почета.
Личная жизнь Сергея Никоненко: испытания и семейное счастьеЛичная жизнь Сергея Никоненко складывалась непросто. Его первой супругой стала Ирина Мельникова, с которой он познакомился в 13 лет в пионерском лагере. Ради нее он даже начал заниматься в драмкружке, чтобы чаще ее видеть.
Однако девушка долго держала его на расстоянии, пока однажды не увидела в роли Гамлета. Спустя десять лет они поженились, однако брак продлился два года. Причиной развода стало решение супруги прервать беременность без согласия мужа. Этот поступок тяжело отразился на актере — он разорвал отношения и уничтожил все фотографии жены.
Второй брак с Евгенией Соловьевой также оказался коротким. Они познакомились на съемках фильма «Я уезжаю домой» и вскоре поженились. Через два года Евгения призналась в чувствах к другому мужчине. Спустя полгода она попыталась вернуться, осознав ошибку, но Никоненко её не принял.
«Она пришла ко мне и призналась, что полюбила другого человека. Что ж, я буду возражать что ли?! Пришлось смириться. Правда, через полгода Женя вернулась ко мне и сказала, что ее мужчина оказался нехорошим, мол, давай снова поженимся. Я ответил: "Это что же, мы с тобой будем по осени жениться, а весной расставаться? Это нехорошо!"» — вспоминал он.Никоненко признавался, что уход Евгении не стал для него большой трагедией. Намного мучительнее он переживал поступок Мельниковой, лишившей его ребенка.
Третья семья стала для актера опорой. С актрисой Екатериной Ворониной он познакомился во ВГИКе, где актер учился на режиссерском факультете. После года ухаживаний за девушкой из строгой старообрядческой семьи пара поженилась, а спустя три года у них родился сын Никанор.
Семейное счастье омрачила трагедия: супруга Никанора ушла из жизни из-за онкологии, оставив маленького сына Петра. Позже сын актера женился снова — в этом браке у него родились дочки Екатерина и Елизавета.
Политическая позиция Сергея Никоненко: поддержка власти и резкие заявленияВ последние годы Сергей Никоненко привлекает внимание не только своими работами в кино и театре, но и жесткими политическими заявлениями. В 2014 году он поставил подпись под обращением деятелей культуры, поддержавших курс президента Владимира Путина в отношении Украины и Крыма. После начала специальной военной операции в 2022 году актер неоднократно публично выражал поддержку этим действиям.
Никоненко открыто говорит о своем членстве в партии «Единая Россия» и резко высказывается в адрес артистов, которые покинули страну после начала СВО.
«Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь», — заявил он.
Критика Пугачевой и Галкина*: резонансные высказыванияОсобенно резкие заявления Сергей Никоненко сделал в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Он обвинил их в корысти и отсутствии патриотических ценностей, подчеркнув, что, по его мнению, для них не существует понятий Родины и Отечества.
«Она все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные. Мальчишка, которого она пригрела, — тоже проститутка. Для них понятий "Родина" и "Отечество" не существует. Где платят, там у них и Родина. Для меня они грязные люди... Что Алла, что ее мальчишка-засранец», — сказал актер.Сергей Петрович крайне возмущен риторикой Максима Галкина* на зарубежных выступлениях. По мнению Никоненко, подобные высказывания переходят все границы и являются непростительными.
«Лучшее наказание для них — забыть на всю оставшуюся жизнь. Не говорить о них ни слова. Я, например, ими вообще не интересуюсь. Что Галкиным*, что другими засранцами. Наплевать на них, растереть и забыть. Мне они противны и все», — подчеркнул Сергей Петрович.
Высказывания о Чулпан ХаматовойНе менее жесткую позицию актер занял и в отношении Чулпан Хаматовой. Он выразил уверенность, что Россия сможет обойтись без нее, тогда как ее дальнейшая карьера за рубежом вызывает у него сомнения.
«Россия без нее проживет, я уверен, а она без России — это еще серьезный вопрос. Кому она там нужна? Она сейчас, вот на этой модной волне побудет, а дальше ее выбросят с потрохами на помойку, и будет она побираться. Ну что можно сказать — недалекая», — заявил Никоненко.Актер подчеркивает, что полностью поддерживает курс страны и считает необходимым отстаивать национальную идентичность, а также противостоять западному влиянию и навязываемым ценностям.
Отношение Никаненко к Михаилу ЕфремовуСергей Никоненко регулярно высказывается и по другим резонансным вопросам, не избегая жестких формулировок. В апреле 2024 года он резко отреагировал на обсуждение возможного возвращения Михаила Ефремова на сцену после освобождения из колонии.
По его мнению, репутация Михаила Олеговича серьезно пострадала, и не все зрители будут готовы снова воспринимать его на сцене или в кино. Сам актер подчеркнул, что не готов работать с коллегой, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности стал причиной гибели человека.
«Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной. Здесь я вспоминаю Льва Николаевича Толстого. Он говорит: когда тебя предали, это все равно что тебе руки сломали. Простить? Да, простить, может быть, можно, а обнять уже не получится. Так и с Мишей. Простить могу, а обнять — нет», — отметил Сергей Петрович.
Критика современного кино и позиция по культурной политикеСергей Никоненко также не скрывает своего скептического отношения к современному кинематографу. Он считает, что государству следует отказаться от поддержки так называемых «модных» режиссеров, поскольку их работы, по его мнению, оказывают разрушительное влияние на общество.
Актер признается, что практически не смотрит новые фильмы, поскольку не испытывает к ним интереса и нередко засыпает во время просмотра. Прямолинейность и консервативные взгляды Никоненко вызывают разную реакцию: одни поддерживают его за принципиальность, другие считают его позицию чрезмерно жесткой.
Сергей Никоненко сегодняСегодня Сергей Никоненко продолжает активную творческую деятельность. Он совмещает работу на посту президента Гильдии актеров кино России с выходами на театральную сцену. Артист играет в труппе Открытого театра Юлия Малакянца, а также участвует в антрепризных постановках.
В 2025 году фильмография актера пополнилась детскими проектами «Армариус. Тайна Красной планеты» и «Три друга, клад и матрос Кошка». Съемки последней картины прошли в Крыму, включая такие локации, как Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и центр «Артек». А в феврале на телеканале «Россия-1» показали 12-й сезон медицинского сериала «Склифосовский», в котором Никоненко вошел в основной актерский состав.
Весной 2025 года в СМИ появилась информация о госпитализации актера для обследования из-за подозрений на серьезное заболевание. Сам Сергей Петрович не стал подробно комментировать эти сообщения, сохраняя бодрость духа и продолжая профессиональную деятельность.