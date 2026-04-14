«Вы должны знать, что происходит»: Виктория Боня обратилась к Путину
Виктория Боня предложила связываться с Путиным напрямую через платформу
Российская телеведущая и блогер Виктория Боня обратилась к президенту Владимиру Путину с инициативой создания прямой платформы для обращений граждан. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.
По мнению Бони, существующие каналы коммуникации могут искажать информацию, поступающую главе государства. Теледива также призвала «разрушить стену», которая, как она считает, образовалась между обществом и президентом.
«Нужно создать какую-то платформу, где люди будут на самом деле писать вам напрямую о том, что у них происходит. И вы должны знать, что происходит», — заявила она.Ранее Виктория Боня заступилась за Артема Чекалина после приговора.