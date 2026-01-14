ВСУ проводят пиар-акции и атакуют Ростов, в то время как в РФ уже назвали дату окончания конфликта: последние новости СВО на 14 января
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Оружие для ВСУСтраны Евросоюза не могут прийти к единому мнению по поводу закупок оружия для Украины в рамках помощи на 90 миллиардов евро. Как сообщает Politico, Германия и Нидерланды считают, что часть этой суммы стоит потратить на американское оружие. А вот Франция настаивает на том, что нужно поддерживать европейских производителей.
Ситуация на Сумском направленииШтурмовики, после долгих месяцев боёв, постепенно оттесняют врага от Алексеевки. Группировка войск «Север» ведет бои на прежних участках фронта, стараясь нарастить интенсивность ударов по позициям ВСУ. Противник продолжает укреплять оборонительные сооружения и пытается контратаковать.
Обстановка на Бурлукском направленииРоссийские войска расширяют свои позиции вокруг Волчанска и Двуречанского, которые уже находятся под нашим контролем.
Брянская областьFPV-дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля в н.п. Белая Березка Трубчевского района, ранен мирный житель.
Белгородская областьНа фоне атак ВСУ по энергетическим объектам губернатор призвал задуматься об эвакуации детей и близких в места, где есть свет и тепло. Полностью восстановить электроснабжение не удастся. Ночью в Шебекино в результате взрыва беспилотника погиб мирный житель.
Харьковское направлениеГруппировка войск «Север» продолжает наступление в районе Волчанска и Меловое-Хатнее. Противник пытается заминировать свои позиции при отступлении, используя дистанционные методы.
КупянскВ Купянске идут активные бои. Наши силы удерживают северные и восточные части города, в то время как враг пытается увеличить свое присутствие в застроенной территории.
СеверскЮго-западнее Северска наши подразделения усиливают боевые действия у Свято-Покровского (Кировское). После захвата Северска это направление в сводках противника стало называться «Славянским» — всего в 25 км на запад от этого города.
Запорожский фронтГруппировка войск «Восток» сообщает, что противник продолжает безуспешно пытаться вернуть контроль над Гуляйполем, перебрасывая на этот участок свои лучшие силы. За сутки враг совершил шесть попыток, но все они не увенчались успехом. Наши усилия сосредоточены на уничтожении ВСУ в опорных пунктах у Прилук, Жовтневого (Еленоконстантиновки), Петровки и Староукраинки. На Запорожском фронте продолжаются бои на северных окраинах Приморского. Российские войска с боями продвигаются в сторону Веселянки, расположенной в 9 км севернее Степногорска.
Неудачная пиар-акция под КрасноармейскомРоссийские военные ликвидировали группу украинских бойцов, которые попытались провести пиар-акцию с флагом Украины в освобожденном Красноармейске. Об этом рассказал пленный Андрей Иванов. По его словам, командование ВСУ отправило три группы по два человека для демонстрации украинского символа на территории, контролируемой российскими войсками. Каждая группа несла рюкзаки с национальными знамёнами и гражданской одеждой. Задача заключалась в том, чтобы показать, что Покровск остается под контролем Украины. Однако планы сорвались, когда над ними начал кружить дрон. В результате участники акции начали разбегаться, и Иванов оказался среди российских войск.
Атака в ТаганрогеВ Таганроге беспилотники атаковали промышленные объекты и жилые дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Системы противовоздушной обороны успешно уничтожили и подавили семь дронов. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сбор данных о воинских частяхВ Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 17-летнего местного жителя, который собирал для украинской разведки сведения о расположении воинских частей ВС РФ. Возбуждено дело о государственной измене, сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ.
«Сидел в Telegram, был подписан на много украинских каналов, там в одном из них был бот ГУР МО Украины для военнопленных. Я был в поселке на территории города. На выезде, там частные дома, и все были разбиты, и там стояла пара домов, стояли военные машины, ну, зеленые. Я так решил, что это какой-то военный городок. Я на Google-картах этот объект сфотографировал и отправил сотруднику ГУР», — рассказал задержанный.
Подросток сознался в преступлении. Ему грозит пожизенный срок.