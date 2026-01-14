Достижения.рф

ВСУ проводят пиар-акции и атакуют Ростов, в то время как в РФ уже назвали дату окончания конфликта: последние новости СВО на 14 января

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



Оружие для ВСУ

Страны Евросоюза не могут прийти к единому мнению по поводу закупок оружия для Украины в рамках помощи на 90 миллиардов евро. Как сообщает Politico, Германия и Нидерланды считают, что часть этой суммы стоит потратить на американское оружие. А вот Франция настаивает на том, что нужно поддерживать европейских производителей.

Ситуация на Сумском направлении

Штурмовики, после долгих месяцев боёв, постепенно оттесняют врага от Алексеевки. Группировка войск «Север» ведет бои на прежних участках фронта, стараясь нарастить интенсивность ударов по позициям ВСУ. Противник продолжает укреплять оборонительные сооружения и пытается контратаковать.

Обстановка на Бурлукском направлении

Российские войска расширяют свои позиции вокруг Волчанска и Двуречанского, которые уже находятся под нашим контролем.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Брянская область

FPV-дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля в н.п. Белая Березка Трубчевского района, ранен мирный житель.

Белгородская область

На фоне атак ВСУ по энергетическим объектам губернатор призвал задуматься об эвакуации детей и близких в места, где есть свет и тепло. Полностью восстановить электроснабжение не удастся. Ночью в Шебекино в результате взрыва беспилотника погиб мирный житель.

Харьковское направление

Группировка войск «Север» продолжает наступление в районе Волчанска и Меловое-Хатнее. Противник пытается заминировать свои позиции при отступлении, используя дистанционные методы.

Купянск

В Купянске идут активные бои. Наши силы удерживают северные и восточные части города, в то время как враг пытается увеличить свое присутствие в застроенной территории.

Северск

Юго-западнее Северска наши подразделения усиливают боевые действия у Свято-Покровского (Кировское). После захвата Северска это направление в сводках противника стало называться «Славянским» — всего в 25 км на запад от этого города.

Запорожский фронт

Группировка войск «Восток» сообщает, что противник продолжает безуспешно пытаться вернуть контроль над Гуляйполем, перебрасывая на этот участок свои лучшие силы. За сутки враг совершил шесть попыток, но все они не увенчались успехом. Наши усилия сосредоточены на уничтожении ВСУ в опорных пунктах у Прилук, Жовтневого (Еленоконстантиновки), Петровки и Староукраинки. На Запорожском фронте продолжаются бои на северных окраинах Приморского. Российские войска с боями продвигаются в сторону Веселянки, расположенной в 9 км севернее Степногорска.

Неудачная пиар-акция под Красноармейском

Российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, которые попытались провести пиар-акцию с флагом Украины в освобожденном Красноармейске. Об этом рассказал пленный Андрей Иванов. По его словам, командование ВСУ отправило три группы по два человека для демонстрации украинского символа на территории, контролируемой российскими войсками. Каждая группа несла рюкзаки с национальными знамёнами и гражданской одеждой. Задача заключалась в том, чтобы показать, что Покровск остается под контролем Украины. Однако планы сорвались, когда над ними начал кружить дрон. В результате участники акции начали разбегаться, и Иванов оказался среди российских войск.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Атака в Таганроге

В Таганроге беспилотники атаковали промышленные объекты и жилые дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Системы противовоздушной обороны успешно уничтожили и подавили семь дронов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сбор данных о воинских частях

В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 17-летнего местного жителя, который собирал для украинской разведки сведения о расположении воинских частей ВС РФ. Возбуждено дело о государственной измене, сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ.

«Сидел в Telegram, был подписан на много украинских каналов, там в одном из них был бот ГУР МО Украины для военнопленных. Я был в поселке на территории города. На выезде, там частные дома, и все были разбиты, и там стояла пара домов, стояли военные машины, ну, зеленые. Я так решил, что это какой-то военный городок. Я на Google-картах этот объект сфотографировал и отправил сотруднику ГУР», — рассказал задержанный.

Подросток сознался в преступлении. Ему грозит пожизенный срок.

ВС РФ нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям ВПК Украины

Российские Вооруженные силы нанесли мощный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины. Это произошло с использованием высокоточного оружия и беспилотников. Удар стал реакцией на атаки боевиков ВСУ на гражданские объекты в России. Все запланированные цели были успешно поражены.

Атака на Ростов

Ночная атака беспилотников украинских сил на Ростов-на-Дону привела к трагическим последствиям. В одной из квартир многоэтажного дома спасатели обнаружили тело мужчины, который не выжил после удара. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об этом в своем Telegram-канале. Четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, получили ранения. Их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. В ответ на атаку власти организовали пункт временного размещения для жителей поврежденного дома. Людям предоставили спальные места, горячее питание и напитки.

Военный эксперт Дандыкин допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2026 году. По его словам, исход спецоперации на Украине определяется действиями российских военных и их командиров, а также тем, каким окажется итоговый мирный план.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Обстановка в Киеве

В Киеве и области люди начали активно скупать хлеб и бутилированную воду. Они боятся, что магазины закроются из-за отключений электроэнергии. В соцсетях уже появились фото и видео с пустыми полками. Причиной паники стало решение нескольких супермаркетов временно закрыть свои отделения в условиях блэкаута.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 13 на 14 января. Они перехватили 48 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Двадцать пять — над Ростовской областью, тринадцать — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Республикой Крым, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0