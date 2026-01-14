ВСУ пытаются маскироваться под гражданских в Орехове
В городе Орехове, расположенном в Запорожской области, украинские военные пытаются скрыть свою технику под видом гражданского транспорта. Об этом пишет РИА Новости.
Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии российских вооруженных сил сообщают, что перед атакой на противника они тщательно проверяют, не находятся ли рядом мирные жители.
Начальник расчета FPV с позывным «Костэн» рассказал, что их подразделение выполняет боевые задачи в этом районе. Прежде чем нанести удар, они останавливаются и удостоверяются, что цель — это не гражданские лица. Только после этого бойцы атакуют.
По словам военного, украинские силы используют различные приемы, чтобы замаскировать автомобили. Это создает дополнительные трудности для российских операторов дронов, которые стремятся минимизировать риски для мирного населения.
