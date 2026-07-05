05 июля 2026, 09:04

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Российскими военными за минувшие сутки освобождены пять населённых пунктов в Харьковской области и ДНР, нанесены массированные удары по логистике, пунктам управления дронами и фортификационным сооружениям ВСУ, а также пресечены попытки снабжения украинских формирований в районах Красного Лимана и Константиновки. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО ВС РФ срывают снабжение ВСУ под Красным Лиманом Удары по пунктам управления БПЛА под Константиновкой Уничтожение опорных пунктов ВСУ в Харьковской области Успехи группировки войск «Запад» Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

ВС РФ срывают снабжение ВСУ под Красным Лиманом

Удары по пунктам управления БПЛА под Константиновкой

Уничтожение опорных пунктов ВСУ в Харьковской области

Успехи группировки войск «Запад»

Успехи группировки войск «Центр»