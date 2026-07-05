Зачистки в Красном Лимане, освобождение Василевки и расширение буферной зоны в Харьковской области: последние новости СВО на 5 июля
Российские войска продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Российскими военными за минувшие сутки освобождены пять населённых пунктов в Харьковской области и ДНР, нанесены массированные удары по логистике, пунктам управления дронами и фортификационным сооружениям ВСУ, а также пресечены попытки снабжения украинских формирований в районах Красного Лимана и Константиновки. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 71 БПЛА самолётного типа. Основной удар пришёлся на приграничные территории: средства ПВО поразили аппараты в небе над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. Кроме того, перехваты осуществлялись над акваторией Чёрного моря и в границах Республики Крым.
ВС РФ срывают снабжение ВСУ под Красным ЛиманомРасчёты беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» ведут планомерную работу по срыву логистики противника на Краснолиманском участке. Объектами поражения становятся колёсная и гусеничная техника, а также живая сила украинских формирований, задействованные в попытках доставки грузов к передовым рубежам в ДНР.
Согласно данным Минобороны РФ, минувшим днём операторы FPV-дронов добились прямых попаданий в движущиеся и статичные цели. Помимо автотранспорта, в зону поражения попали несколько вражеских роботизированных платформ. Противник задействовал эти механизмы для перевозки продовольствия, боевых комплектов и горючего, однако все маршруты снабжения блокированы средствами воздушной разведки и огневого воздействия. Систематическое уничтожение тыловых колонн и складских запасов ослабляет оборонительный потенциал неприятеля. Каждая успешная атака БПЛА сокращает возможности ВСУ по удержанию занимаемых рубежей.
Удары по пунктам управления БПЛА под КонстантиновкойРасчёты БПЛА «Южной» группировки ведут охоту на вражеские беспилотные площадки в пригородах Константиновки. Воздушная разведка засекла в частном секторе Алексеево-Дружковки стартовые позиции и замаскированные посты управления коптерами противника. Именно оттуда дроны ВСУ совершали вылеты в сторону города. Операторы уточнили координаты и передали их ударным FPV-экипажам. Кадры контроля запечатлели прямые попадания в строения и последующие разрушения.
Результатом работы стало подавление активности неприятельской авиации. Перехват пусковых узлов одновременно перекрывает каналы снабжения окружённой в Константиновке группировки, лишая её воды, провианта и зарядов. Это также гарантирует прикрытие российских штурмовых отрядов ВС РФ, выполняющих задачи в черте города.
Уничтожение опорных пунктов ВСУ в Харьковской областиРасчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса «Северной» группировки в рамках создания буферной зоны ведут систематическое поражение вражеских сил в Харьковской области. По информации Минобороны РФ, минувшим днем в ходе разведки с воздуха операторы зафиксировали капитальные оборонительные объекты и подземные убежища ВСУ. Демаскирующими элементами служили обустроенные огневые ячейки, свежие траншеи, сигнальные антенны и вентиляционные шахты блиндажей.
Все выявленные координаты незамедлительно ушли в штаб, затем по целям отработали FPV-дроны и ударные аппараты «Молния» с осколочно-фугасными и термобарическими зарядами. Ликвидация заглубленных укрытий лишила противника защиты и возможности маневра, что расчистило путь наступающим штурмовым группам ВС РФ.
Успехи группировки войск «Запад»Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Харьковской области. Под контроль взяты Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка. Огневое поражение нанесено двум механизированным соединениям ВСУ и бригаде теробороны в районах Яцковки, Рубцов и Редкодуба.
В Красном Лимане подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии ВС РФ закрепляются на занимаемых позициях. Сапёры ведут разминирование городской застройки, параллельно проводится зачистка кварталов. За минувшие сутки российские военные ликвидировали до 20 человек живой силы, американский HMMWV, два грузовика, три роботизированные платформы и 11 вражеских командных пунктов управления дронами.