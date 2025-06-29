29 июня 2025, 17:31

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

История Надежды Лебединой остается одной из самых значимых медицинских загадок прошлого века. Женщина из Днепропетровской области неожиданно погрузилась в летаргический сон в 1954 году и очнулась лишь два десятилетия спустя — в 1974-м. За это время мир вокруг нее изменился до неузнаваемости: СССР отправил первого человека в космос, мир пережил Карибский кризис, а страна сменила нескольких руководителей. Этот уникальный случай был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса как один из самых длительных эпизодов летаргического сна в истории. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Драматичная биография Роковая ссора и погружение в летаргию 20 лет в плену собственного тела

Чудо пробуждения и стремительное старение Жизнь после чуда Медицинская загадка: что наука говорит о летаргии



Драматичная биография

Роковая ссора и погружение в летаргию

Фото: iStock/ AntaresNS



20 лет в плену собственного тела



«Я всё слышала и понимала, но не могла даже пальцем пошевелить. Такое ощущение, будто на мне лежала бетонная плита, не давая сделать ни одного движения», — вспоминала она.

Чудо пробуждения и стремительное старение

Фото: iStock/ vgabusi



Жизнь после чуда

Медицинская загадка: что наука говорит о летаргии