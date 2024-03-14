Adidas закрыл год с чистым убытком впервые за 32 года

Интерес россиян к фондовому рынку в 2023 году стремительно вырос по сравнению с предыдущим годом. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53%, достигнув 9,2 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Обзор ключевых показателей брокеров Центробанка за минувший год.