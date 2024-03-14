Adidas закрыл год с чистым убытком впервые за 32 года

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Производитель спортивных товаров Adidas по итогам 2023 года понес чистые убытки, что произошло впервые с 1992 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании за минувший год.
Так, чистый убыток по итогам года составил €14 млн, финансовые потери от продолжающихся операций достигли €58 млн. По итогам же 2022 года в Adidas объявили о чистой прибыли в размере €638 млн.
Основной причиной резкого падения показателей стал разрыв в 2022 году сотрудничества между Adidas и брендом Yeezy американского артиста Канье Уэста. Такое решение было принято из-за скандального поведения музыканта. По оценкам компании, оставшиеся запасы товаров бренда продаются «по себестоимости».
В 2024 году Adidas намерен выйти на уровень в €500 млн по операционной прибыли. Совет директоров германской компании не собирается снижать выплаты дивидендов, несмотря на убытки, а сохранит ее на уровне 70 евроцентов за акцию.
О приостановке деятельности в России Adidas сообщил в марте 2022 года. В том же месяце в стране закрылись розничные магазины сети.
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Основной причиной резкого падения показателей стал разрыв в 2022 году сотрудничества между Adidas и брендом Yeezy американского артиста Канье Уэста. Такое решение было принято из-за скандального поведения музыканта. По оценкам компании, оставшиеся запасы товаров бренда продаются «по себестоимости».
О приостановке деятельности в России Adidas сообщил в марте 2022 года. В том же месяце в стране закрылись розничные магазины сети.
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Ювелина Бернст