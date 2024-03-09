Адвокат Данилов предупредил о риске банковских вкладов с высокими ставками

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Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов предупредил о риске банковских вкладов с высокими ставками. Об этом он рассказал агентству «Прайм».
Специалист обратил внимание на то, что под видом вклада в банке могут предложить оформить страховку или другой инвестиционный продукт, разница в чем незаметна на первый взгляд. Но при страховании жизни средства будут задействованы в инвестиционных программах, объясняет юрист. Такие продукты имеют сомнительную доходность, так как не гарантирует прибыль. Более того – при досрочном снятии средств клиенту вернут только выкупную сумму, что составит половину от исходной. При этом срок такого вклада составляет в среднем от трех лет.
Также часто в банках предлагают открыть вклад в драгоценных металлах, умалчивая о том, что цены на металлы также подвержены инфляции, а счета в драгметаллах не входят в систему страхования вкладов и если банк обанкротится, вернуть вложения будет крайне сложно, предупреждает эксперт.
Третий момент, на который обратил внимание Данилов: резкое повышение ставок по вкладам, что может говорить о сложностях в исполнении банком своих обязательств.
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Также часто в банках предлагают открыть вклад в драгоценных металлах, умалчивая о том, что цены на металлы также подвержены инфляции, а счета в драгметаллах не входят в систему страхования вкладов и если банк обанкротится, вернуть вложения будет крайне сложно, предупреждает эксперт.
Третий момент, на который обратил внимание Данилов: резкое повышение ставок по вкладам, что может говорить о сложностях в исполнении банком своих обязательств.
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Ювелина Бернст