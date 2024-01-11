Финансист Татаринцева: Открывать вклады надо сейчас

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Менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе Мария Татаринцева рекомендовала россиянам открывать вклады сейчас из-за максимальный ставок.
«В наступившем году ставки по вкладам пока не менялись. После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% выросли ставки в большинстве банков, но после этого никаких резких изменений не было. Такая картина сохранится до середины февраля, так как на этот период запланировано очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ориентируясь на принятое регулятором решение, банки пересмотрят свои ставки по вкладам», — пояснила в беседе с Газета.ру Татаринцева.
Кроме этого, она добавила, что выгоднее выбирать долгосрочные вклады с пополнением.
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