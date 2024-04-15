Алюминий дорожает на фоне санкций против российского сырья

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Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 года. Это произошло 12 апреля, в день введения США и Великобританией запрета на экспорт российского алюминия, меди и никеля.
В то же время цена на никель выросла на 8,8%, передаёт информационное агентство Bloomberg. Сегодня, 15 апреля, стоимость никеля на LME на открытии торгов росла на 8,33%, до 19,17 тысячи долларов за тонну. Цена на алюминий составляла до 2 684,5 доллара за тонну. Она поднялась на 8,31%. Аналитики агентства указывают, что по состоянию на конец марта на лондонской бирже на российские металлы приходилось 91% запасов алюминия, 62% меди и 36% никеля.
Министерство финансов США уточнило, что ограничения на экспорт коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля 2024 года. При этом ведомство допустило, что в отдельных случаях ввоз меди, алюминия и никеля может быть разрешён в виде исключения. В настоящее время на складах LME хранится 400 тысяч тонн российских металлов из 1 миллиона тонн общих запасов.
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Александр Бойцов