Япония запретила экспорт в Россию токарных и фрезерных станков с ЧПУ

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Япония ввела запрет на экспортные поставки в Россию ещё пяти категорий товаров из раздела станков. Это произошло после того, как власти Токио проанализировали характер оружия, применяемого на Украине.
Список этих товаров был опубликован по итогам мер, согласованных странами G7 в марте прошлого года на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Затем в него были внесены дополнения и теперь реестр включает в себя 50 пунктов.
В сообщении ведомства уточняется, что запрещённые к продаже России товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства. Станки и оборудование выделены в тексте красным как добавленные 22 февраля 2024 года.
Раньше список состоял из пяти больших разделов, а теперь в нём появился шестой: станки с числовым программным управлением, к которым относятся как токарные, так и фрезерные агрегаты.
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В сообщении ведомства уточняется, что запрещённые к продаже России товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства. Станки и оборудование выделены в тексте красным как добавленные 22 февраля 2024 года.
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Александр Бойцов