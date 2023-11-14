Аналитик Антонов счёл дальнейшую динамику рубля неопределённой

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Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что сейчас прогнозировать устойчивость рубля весьма сложно, поскольку его динамика неопределённая.
«Для выхода на новые максимумы нужно преодоление сопротивления на отметке 91,60 рублей за доллар. После этого цена может спокойно падать до 90 рублей и будет там к 21 ноября. При закрытии торгов выше 92,40 рубля, вероятно последующее восстановление курса до 93,75 рубля вслед за закрытием коротких спекулятивных позиций», — пояснил в беседе с RT Антонов.
Он добавил, что курс доллара может вырасти или упасть в зависимости от новостей.
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