На соцподдержку жителей Подмосковья в 2024 году направят 80 млрд рублей

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На оказание социальной поддержки в будущем году в Московской области планируется направить около 80 млрд рублей. Такая сумма заложена в проект бюджета региона, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Всего в Подмосковье различные меры поддержки получают более 200 категорий граждан. Это 2,3 млн человек. В первую очередь бюджет ориентирован на повышение качества жизни граждан и обеспечение всех принятых социальных обязательств», – сказал Брынцалов ТАСС.Он добавил, что в регионе предусмотрена помощь семьям участников спецоперации, семьям с детьми, гражданам старшего возраста, ветеранам, детям-сиротам, инвалидам, жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и многим другим.
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Лора Луганская