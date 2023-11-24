Аналитик Деев допустил рост цены нефти до $90 на следующей неделе

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Руководитель аналитического департамента Артём Деев спрогнозировал рост стоимости нефти до $90 за баррель на следующей неделе.
«На следующей неделе стоимость нефти будет полностью зависеть от ожиданий и итогов встречи ОПЕК+. Заседание было перенесено с 27 ноября на 30 ноября, так как существуют разногласия между участниками картеля относительно необходимости снижения уровня добычи. <…> Если ОПЕК+ примет такое решение, к концу недели нефть может вырасти до $90 за баррель», — поделился в беседе с RT Деев.В противном случае, считает специалист, цена за нефть может быть уменьшена до уровня ниже $80 за баррель.
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