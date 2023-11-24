Доллар по 120 и высокая инфляция: Экономист Зубец объяснил, что не так с бюджетом России

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Совет федерации (СФ) в среду рассмотрел закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, расходы — 36,66 трлн, с дефицитом в 0,9% ВВП. В 2025 и 2026 годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8% соответственно.
Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал бюджет страны очень оптимистичным. В эфире «Радио 1» он оценил документ на «четвёрку с плюсом», отметив, что многих показателей достичь будет крайне сложно.
По прогнозам специалиста, к 2026 году в курсе доллара отразится накопившаяся инфляция, дешёвая российская нефть и риски рецессии в США и Европе.
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«Я не верю, что к 2026 году удастся удерживать курс рубля по отношению к доллару на уровне 92,6, как указано в документе. При том, что у нас уже сейчас фундаментальный курс порядка 100-105, и он удерживается относительно низким за счёт обязательной продажи валютной выручки, которую весной собираются отменять», — сказал экономист.
«Я думаю, что с курсом 92 рубля за доллар мы попрощаемся в этом году, а в следующем году нормой у нас будет около 100-105. Там прибавится ещё порядка 20 процентов накопленной инфляции и через три года мы получим курс примерно 120 рублей за доллар», — отметил Зубец.Согласно бюджету на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, в России через два года ожидается инфляция на уровне 4%. Однако экономист назвал эту цифру невозможной.
«Этого не будет, к гадалке не ходи. Не надо быть глубоким экономистом, чтобы понять, что когда страна находится в состоянии спецоперации и 30 процентов бюджета идёт на оборону и на социальные расходы, связанные с обороной, не может быть инфляция 4 процента», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова