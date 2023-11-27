Аналитик Карпунин допустил скорое поднятие доллара выше 90 рублей

Фото: istockphoto.com/IC
Начальник управления информационно-аналитического контента Василий Карпунин заявил, что возможно поднятие курса доллара выше 90 рублей в ближайшее время.
«В целом можно сказать, что период экстремальной волатильности валютного курса остался позади. В среднесрочной перспективе доллар может колебаться в диапазоне 85-95 рублей», — отметил в беседе с Газета.ру Карпунин.
Такая ситуация может произойти из-за завершения налогового периода, а также роста государственных расходов. При этом, по мнению эксперта, резкой девальвации уже нет, поскольку сейчас высокие ставки и обязательная продажа экспортерами части валютной выручки.
Читайте также:
Финансист Бабин допустил рост спроса на валюту в России
Аналитик Деев допустил рост цены нефти до $90 на следующей неделе
В России предсказали взлёт биткоина в 2024 году
Мелисса Тимофеева