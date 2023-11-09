Аналитик Трифонов допустил поднятие ключевой ставки до 16% до конца года

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Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов высказал мнение о том, что до конца этого года ЦБ может повысить ключевую ставку до 16% годовых.
«Ставка уже находится на достаточно высоком уровне для снижения инфляции. Тем не менее, если рост цен сохранится на повышенном уровне в ноябре, то ЦБ может решиться на подъём ставки до 16%. Большее повышение возможно только в случае резкого ужесточения санкционной политики, но мы до конца года не предполагаем серьёзного расширения санкций», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Трифонов.
Он отметил, что при прошлом повышении ставки регулятор ориентировался на показатели инфляции и экономическую активность.
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